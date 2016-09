10 ANS DE LA NBBF : L'aide du MJS toujours en attente

Alors qu'elle célèbre son dixième anniversaire, la New Body Building Federation (NBBF) demeure toujours sans soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Néanmoins, contre vents et marées, cette fédération de culturisme a pu se faire une place au soleil. Avec notamment des participations à des compétitions internationales et des résultats probants à la clé.

« Que doit-on encore entreprendre afin que le MJS s'intéresse à notre fédération et au culturisme ? » s'interroge Richard Albert, président de la NBBF. Ce dernier affirme que cette discipline requiert beaucoup de sacrifices, et la persévérance et le dévouement des membres ont été primordiaux afin que les adeptes puissent être récompensés lors des concours et participer à des compétitions internationales, notamment à La Réunion en quatre occasions, à Rodrigues, au Canada, en France et en Guadeloupe. Dans ce contexte, l'aide de Kentish Supramanien et du promoteur français Éric Favre a été loin d'être négligeable.

Au fil des années, la NBBF, qui a vu le jour avec huit clubs, n'a cessé d'innover. Une première avait été constituée avec la tenue de compétitions à la prison de Beau-Bassin pendant trois années consécutives. Les concours Miss Figure et Miss Bikini figurent désormais lors des différents concours, question de motiver la gent féminine. Quant à la catégorie Mens Physique, elle sera incluse à partir de cette saison lors de la compétition nationale.

Au niveau de l'instance fédérale, une aile jeune a été instaurée, tandis qu'un élément féminin est venu apporter son soutien. Il est à noter que la NBBF regroupe actuellement 325 athlètes répartis en 68 clubs affiliés.