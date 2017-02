10. Connaître le passé de notre pays pour continuer à lui écrire une histoire positive

Notre pays, riche de son histoire et de sa diversité culturelle, doit continuer à tracer son chemin parmi les nations. Dans le rapport 2016/17 du Forum économique mondial (WEF), notre République de Maurice, classée 45e au niveau mondial, conserve sa première place au niveau de l’Afrique. Un parcours dont le mérite revient à tous ceux qui ont trimé, au fil de trois siècles, à tous les échelons – travailleurs, employeurs, dirigeants politiques, acteurs de la société civile – pour nous confier le pays tel que nous le connaissons aujourd’hui. Qu’est-ce que vous, les jeunes, en ferez dans les prochaines décennies ?

Retraçons brièvement quelques domaines où notre pays, malgré sa petitesse, a réussi à être pionnier dans l’hémisphère sud et a enrichi d’autres pays. Voici quelques dates repères qui balisent les progrès de l’île Maurice.

En 1810, quand l’Isle de France est devenue Mauritius, notre petite colonie britannique n’héberge que 75 000 personnes. Ce nombre est comparable à celui de la plus petite ville du pays, Quatre-Bornes, soit 71 633 personnes, en 2011, ou à celui de tout le district de Rivière-Noire, avec 76 605 habitants, toujours en 2011. Quel long chemin pour parvenir au 1,2 million que nous sommes actuellement ?

Nous avons pourtant eu en 1767, grâce à Pierre Saunoir, ingénieur machiniste, la première imprimerie de l’hémisphère sud qui a réussi à publier dès 1773 la gazette hebdomadaire – Annonces, Affiches et Avis divers pour les colonies des Isles de France et de Bourbon fondée par Nicolas Lambert (1741-1806) et dirigée par lui jusqu’en 1793. Dès 1772, Nicolas Lambert avait aussi ouvert le premier bureau de poste pour organiser le ramassage et l’expédition du courrier à l’étranger. La tradition d’un journalisme percutant est lancée avec la parution dès 1832 du journal Le Cernéen, en 1843, par La Sentinelle de Maurice.

En 1789, Port-Louis est promu au rang de chef-lieu des établissements français à l’est du Cap de Bonne-Espérance. Isle de France porte le titre de « l’Étoile et la Clé de Mer des Indes ». Poivre fait de l’Isle de France le rendez-vous des explorateurs, astronomes et scientifiques. C’est ainsi que notre pays se retrouve, baignant dans tout un climat intellectuel. Le pays se retrouve aussi avec des responsabilités accrues sur le plan religieux et culturel car une grande partie du trafic maritime dans le sud de la planète transite par Mauritius avant que le canal de Suez ne soit ouvert. En 1818, est créé le vaste Vicariat apostolique catholique, comprenant Le Cap de Bonne-Espérance, Madagascar, les Seychelles, l’Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, les nouvelles terres de développement et de colonisation. Le siège de ce Vicariat se trouve à Maurice.

Depuis 1805, « L’Al Aqsa Masjid » à Plaine-Verte est la plus vieille mosquée de l’hémisphère sud et la première mosquée de la communauté musulmane à Maurice.

En 1908, le Centre culturel chinois (CCC) est le premier centre culturel établi à l’étranger par le gouvernement chinois. Il y a des innovations sur le plan sportif. Le Mauritius Turf Club, fondé en 1812 avec les premières courses organisées au Champ de Mars, est le plus ancien Club hippique au monde après Le Jockey Club anglais. Le Gymkhana, qui sépare Vacoas et Phoenix, est devenu en 1844 le premier parcours de golf dans l’Hémisphère Sud et a abrité le premier tournoi de golf disputé dans le pays en 1847.

L’Alliance française est le premier centre de ce nom à se développer à Maurice en dehors de la France.

Citons encore quelques autres domaines, où notre pays, appelé par Joseph Conrad en 1912 Ile Maurice, la perle sucrée de l’Océan Indien, a été à l’avant-garde dans l’hémisphère sud.

•En 1927, à l’initiative de Charles Jollivet, Radio Maurice se fait entendre pour la première fois avec une émission quotidienne d’une heure. C’est en 1944 que la MBS - Mauritius Broadcasting Service- voit le jour pour être rebaptisée en 1964 MBC- Mauritius BroadcastingCorporation.

•1934 : La roupie mauricienne est rattachée à la livre sterling.

•1938 : Le syndicalisme prend naissance à Maurice.

•C’est en 1933 que deux Français, Lemerle et Samat, assurent le premier trajet Réunion-Maurice. En 1943, Plaisance accueille un premier avion militaire et une aérogare modeste est aménagée en 1945.

•La création de l’Université de Maurice en 1965 est un autre fleuron à ajouter à la liste des réalisations de notre pays.

Depuis 1968, Mauritius est devenu un pays démocratique indépendant respectueux de la liberté d’expression et de religion avec un gouvernement élu tous les cinq ans favorisant la libre entreprise et l’investissement étranger. La passation au statut de République de 1992 s’est faite dans un consensus.

Longue est la liste des tribuns mauriciens qui ont eu vraiment à cœur de trouver le temps de servir le pays sans chercher de prime abord leurs intérêts personnels.

Notre pays a su se tracer un nom et une réputation, malgré les remous politiques internes qui donnent matière à tant de commentaires aux journalistes et aux politiciens.

Maurice conserve sa première place à l’échelle africaine et la 15e place au plan global dans l’indice de liberté économique en 2016.

Au niveau du tourisme, Maurice est élue en 2016 « Meilleure destination touristique étrangère sur les réseaux sociaux en France. »

Il vous revient à vous, les jeunes de notre République, de continuer à lui écrire une histoire positive et pourquoi pas, certains d’entre vous, à vous retrouver en tête de liste sur le podium international. Les années de l’adolescence sont cruciales. De s’enliser dans la drogue et le fun enlisera aussi notre pays. Sachons vouloir du positif.

Nous devons encore être cités en exemple et garder bien haut les couleurs d’espérance et de joie de vivre de notre quadricolore.