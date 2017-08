100 000 dollars pour la Sierra Léone

Le gouvernement a apporté une contribution de USD 100 000 pour aider le gouvernement sierra-léonais dans la crise humanitaire qui prévalait suite aux récentes inondations et aléas.

Visa d’entrée gratuit aux EAU

Le Conseil des ministres des Émirats arabes unis (EAU) a décidé de permettre aux ressortissants mauriciens titulaires de passeports ordinaires d’entrer gratuitement aux Émirats Arabes Unis pendant une période de 30 jours. Le visa est renouvelable pour une durée similaire d’une fois (30 jours) à condition que les droits prescrits, conformément à la réglementation du pays, soient payés. La décision est en vigueur depuis le 1er août dernier.

Safe City en bonne voie

Le développement de la mise en œuvre du projet Safe City pour lutter contre la criminalité, comme prévu dans l’allocution budgétaire 2017-2018, est en bonne voie. Le projet devrait engendrer des avantages socio-économiques tangibles.

Lutte contre la cybercriminalité

La Stratégie de lutte contre la cybercriminalité, conforme aux exigences de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, a été approuvée par le gouvernement. Cette stratégie vise à renforcer la capacité des organismes d’application de la loi à détecter, gérer et poursuivre les cybercriminels, et le pouvoir judiciaire pour mieux aborder la question chaque fois que des affaires sont portées devant les tribunaux.

De son côté, le ministre de la Technologie, de la Communication et de l’Innovation propose d’instituer un Comité national de cybersécurité et de cybercriminalité pour tracer la voie à suivre sur les protocoles à observer lors des cyberattaques.

Santé : des projets en bonne voie

Des dispositions sont prises par le ministère de la Santé et de la qualité de vie pour mettre en œuvre des projets prioritaires en matière de santé, y compris la construction du New Cancer Center (Hôpital spécialisé), des Mediclinics à Quartier-Militaire, Bel-Air et Stanley, l’hôpital New Flacq et le New Moka Eye Hospital.

Visa médical pour patients étrangers

Des dispositions ont été prises pour l’introduction, à partir de septembre 2017, d’un visa médical à l’arrivée à des patients étrangers ayant l’intention de suivre un traitement dans des établissements privés de soins de santé à Maurice, tels qu’ils sont énoncés dans l’allocution budgétaire 2017-2018 et en ligne avec la vision du gouvernement de faire de Maurice un centre médical dans la région.

Jane Constance, artiste pour la paix

La cérémonie durant laquelle Jane Constance sera désignée Artiste pour la paix de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) se tiendra le 26 septembre prochain au siège de l’UNESCO à Paris. Jane Constance serait donc tenue de participer à des événements internationaux en tant qu’artiste de l’UNESCO pour la paix.

Zone de libre-échange régionale

Maurice signera l’Accord portant sur la création d’une zone de libre-échange tripartite parmi le marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Les objectifs de la zone de libre-échange tripartite sont, entre autres, de : promouvoir le développement économique et social de la région ; créer un grand marché unique avec la libre circulation des biens et des services pour promouvoir le commerce intrarégional ; et améliorer les processus d’intégration régionale et continentale.

Par ailleurs, la zone de libre-échange tripartite représente un marché intégré de 26 pays, avec une population combinée de 632 millions de personnes, soit 57 % de la population africaine, et un produit intérieur brut total (USD) de 1,3 trillion de dollars en 2014.

PROMULGATION DU ALLIED HEALTH : Professionals Council Act

La Allied Health Professionals Council Act sera proclamée pour entrer en vigueur le 1er septembre 2017. La loi prévoit la création du Conseil des professionnels de la santé des Alliés de Maurice qui doit, entre autres, enregistrer et réglementer la conduite professionnelle et promouvoir l’avancement des professionnels de la santé alliés, tels que les audiologues, les chiropraticiens, les cliniciens, les conseillers, les diététiciens, les radiologues, les technologues en laboratoire médical, les nutritionnistes, les ergothérapeutes, les techniciens orthopédiques, les ostéopathes, les physiothérapeutes, podologues, psychologues, psychomoteurs thérapeutes, psychothérapeutes, orthophonistes et sportifs ; et approuver, conduire ou faire mener des cours de formation, des programmes, des conférences, des séminaires ou des conférences, y compris des cours ou des programmes de perfectionnement professionnel continu.

CITIZEN SUPPORT PORTAL : 10 368 demandes traitées

Au 28 avril dernier, 10 368 demandes ont été reçues sur le Citizen Support Portal et, au 31 juillet, 6 653 ont été résolues. Le portail de soutien aux citoyens fait partie d’un système plus large pour développer les moyens d’amener l’expérience des citoyens en matière de prestation de services dans la planification et la gestion des services gouvernementaux et permettre aux décideurs d’ajuster les politiques et les programmes pour influer sur les résultats sur le terrain.

BUSINESS : cinquième conférence organisée

Le Groupe de recherche sur l’Afrique de l’Ecole de commerce de l’Université de Nottingham, en collaboration avec l’Université de Maurice, tiendra la 5e Conférence internationale sur les organisations de gestion en Afrique à Maurice du 29 au 31 août prochains. Les objectifs visent, entre autres, à : 1) avoir une meilleure compréhension de l’évolution de l’environnement organisationnel, professionnel, socioculturel, entrepreneurial et d’investissement en Afrique aujourd’hui ; et 2) indiquer les moyens d’améliorer le bien-être des personnes, ainsi que des mesures qui contribueraient à créer de l’emploi, à la construction d’entreprises viables et à la mise en place d’un climat d’investissement durable. Cinquante-cinq universitaires et chercheurs du Royaume-Uni, de Suède, d’Afrique du Sud, du Kenya, d’Australie et de Maurice participeront à la conférence.