100 KM CYCLE TOUR 2017 : Deux ONG soutenues

Deux ONG seront soutenues à travers les fonds récoltés au cours des inscriptions du Deutsche Bank 100 km Cycle Tour. C’est ce qu’a annoncé Friedrich Philipps, Chief Country Officer de l’institution bancaire, hier au cours de la présentation de l’événement, qui se tiendra cette année le 24 septembre. SOS Children’s Village et Quartier de Lumière, qui œuvrent en faveur des enfants, se verront remettre à parts égales le montant récolté suite aux inscriptions à la course. « Nous avons pris fait et cause pour cet événement », a déclaré Friedrich Philipps.

Cette année, quelques changements sont au programme. Au lieu du traditionnel départ à Plaisance, les coureurs s’élanceront du Preskîl. Une initiative qui revient à Christian Desjardins, de CRA World Events Management. « Nous avons décidé de revoir la sécurité à la hausse, avec une dizaine de motards de la force policière, des riders du Daimlers Moto Club et trois ambulances », a déclaré le responsable de l’organisation.

De leur côté, les ministres Alain Wong et Stephan Toussaint ont salué l’initiative de la Deutsche Bank. « Mon ministère a fait de l’intégration des plus démunis un de ses chevaux de bataille », a souligné Alain Wong, ministre de l’Intégration sociale.

Cette année, plusieurs autres innovations ont été apportées. Ainsi, outre les traditionnelles épreuves du 100 km et du 50 km, on retrouvera une course de 20 km. « C’est surtout pour l’aspect familial. Les coureurs plus chevronnés pourront prendre part aux autres courses », a encore indiqué Christian Desjardins. En outre, l’arrivée d’une épreuve par équipes, mixte ou pas, a été mise en exergue. « Chaque équipe devra être composée de trois membres et ils devront passer la ligne d’arrivée en même temps. »

Cette année, les frais d’inscription s’élèvent à Rs 650 pour les épreuves individuelles, alors que l’épreuve par équipe sera facturée à Rs 1000 pour les trois personnes.