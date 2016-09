100KM CYCLE TOUR : Rendez-vous le 9 octobre

Le rendez-vous est pris le 9 octobre pour les cyclistes professionnels, passionnés et amateurs de vélo. En effet, la 12e édition du Deutsche Bank 100km Cycle Tour a été officiellement lancée mercredi dans les locaux de la l’institution bancaire, en présence du ministre des Sports et des deux ONG bénéficiaires de cette course caritative.

Quelques nouveautés sont au programme de cette 12e édition, notamment les deux ONG bénéficiaires du Deutsche Bank 100km Cycle Tour : l’Association Elles C’est Nous qui œuvre pour le développement personnel et académique d’enfants issus de milieux défavorisés, et IMOVE qui soutient les femmes et enfants victimes d’abandon.

« Bénéficiant ainsi du Cycle Tour en tant que plateforme pour faire connaître leur travail sur le terrain, les deux ONG recevront également la totalité des frais d’inscription dont la somme sera doublée par la Deutsche Bank », explique Friedrich Philipps, Chief Country Officer de branche locale.

« J’invite les Mauriciens à s’inscrire en masse à cette course, familles, amateurs comme professionnels, afin de soutenir avec nous les ONG tout en se donnant à fond et en s’amusant », a-t-il ajouté.

Les participants sont invités à s’enregistrer en ligne sur le site de CRA World Events Management et pourront suivre les informations autour de cette édition 2016 sur la page Facebook du Deutsche Bank 100km Cycle Tour. Les enregistrements et la récupération des dossards se feront au Caudan Waterfront cette année.

Les participants auront également accès au parking gratuit lors des deux jours d’inscription, soit le vendredi 7 octobre de 10h à 18h30, et le samedi 8 de 10h à 13h. Les preuves de paiement pour l’enregistrement en ligne devront être envoyées à chris@craevents.com.

« Nous invitons les participants souhaitant s’enregistrer dès maintenant à se rendre sur le site http://www.craworldeventsmanagement.com/deutsche-bank-entry/. Le paiement des frais d’enregistrement peut se faire par EFT ou alors avec la récupération des dossards au Caudan. Cette édition 2016 s’annonce haute en compétition avec la participation de la gagnante de l’an dernier, Isabel Moolman, qui sera des nôtres lors de l’exercice d’enregistrement le vendredi 9 octobre », a renchéri Chris Desjardins, de CRA World Events Management.

Trois épreuves sont prévues : les 20 km pour les familles, les 50 km pour les amateurs et les 100 km pour les professionnels. Le coup d’envoi sera donné à 7h30 au Holiday Inn ceux qui parcourront les 100 km. Ceux qui participeront à la course de 50 km démarreront à Belle Mare à 8h et à celle de 20km à 8h30 au centre commercial VIP à St Antoine.