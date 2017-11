10E JIOI — MASCOTTE DES JEUX : Six ouvrages sélectionnés par un comité restreint

Après le logo des 10e JIOI, l'œuvre de Benoit Juliette, dévoilé en octobre de l'année dernière, la mascotte des Jeux pourrait être présentée aux Mauriciens avant la fin de cette année. En effet, selon nos informations, lundi dernier s'est déroulée une réunion restreinte pour sélectionner l'œuvre d'un artiste qui sera connu comme la mascotte des Jeux. Selon notre source quelques 27 personnes ont participé au concours de mascotte qui avait été lançé par le Comité d'Organisation des Jeux des Iles (COJI), le 8 septembre.

Ce comité restreint était composé du CEO du COJI, Jean Pierre Sauzier, Sarah Rawat Currimjee, Kaysee Teeroovengadum, le DPS Ragan du MJS et d'un représentant de Fashion & Design School. Selon nos informations, les oeuvres présentés ne sont pas au niveau recherché dans les conditions du concours et que les six qui ont été sélectionnés ont été surtout sélectionnés sur la base du goût personnel des membres du comité et non sur la base d'un cahier de charges/ ou sur des critères pré-établies.