10E JIOI : Une visite des sites pour commencer

L’inclusion de nouvelles disciplines n’est pas à écarter

Présence du COSIC des Comores avec à sa tête Ibrahim Ben Ali

C’est par une visite des sites de compétition, y compris le terrain où sera érigé le nouveau complexe sportif de Rs 1.9 milliard à Côte d’Or à Moka, que débutera la deuxième réunion du CIJ, ce lundi dans le cadre de l’organisation des 10e JIOI à Maurice en 2019. Même si ce point n’est pas inscrit à l’agenda circulé aux pays membres, nous apprenons que lundi matin tous les membres du Conseil International des Jeux (CIJ) seront embarqués dans un bus de l’hôtel Intercontinental, où se déroulera la réunion, pour une visite qui pourrait commencer à Côte d’Or. Le gouvernement, à travers Landscope, projette de construire une importante infrastructure sportive dans cette région, dont une piscine de 10 couloirs avec un bassin d’échauffement, un gymnase et aussi un stade de football.

Si pour l’heure rien n’est encore sorti de terre, le projet de complexe sportif à Moka se présente comme le nouveau fleuron du sport mauricien, et sera mis en opération pour les Jeux des îles. Outre le terrain de Côte d’Or, les membres du CIJ seront appelés à visiter le site de Phoenix, de Vacoas et celui de Beau-Bassin, où sont situés la piscine Serge Alfred et deux gymnases. Cette première journée de réunion — qui sera marquée par une cérémonie d’ouverture à 11h30 — risque d’être celle des longs couteaux. Deux items occuperont les membres du CIJ et le président, le Seychellois Antonio Gopal, devra faire preuve de beaucoup de diplomatie, puisqu’il s’agit des disciplines à être inscrites au programme des jeux.

Le cyclisme féminin et VTT bien placés

Si en 2016, il était question que seulement 12 disciplines soient au programme des jeux, ce chiffre selon nos informations pourrait être revu à la hausse. Interrogé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussait a déclaré que « ma principale priorité pour cette réunion du CIJ, c’est que les membres prennent une décision définitive sur la date des jeux et sur les disciplines. Je crois qu’il est important que les fédérations soient fixées un peu plus de deux ans avant les jeux. Je ne suis pas contre l’idée de voir d’autres disciplines être introduites au programme des Jeux, mais cela doit se faire en toute responsabilité. Car qui dit plus de discipline dit plus de budget ».

Le cyclisme féminin, le VTT, le tennis, le handball et la voile sont de ce fait dans l’attente. Même si a priori le cyclisme féminin et le VTT sont bien placés pour gagner une place. Mais le choix va davantage déprendre de la décision tant des membres du CIJ que du COJI. Il est aussi un fait qu’aucune décision n’a été prise concernant le Village des Jeux, puisqu’avec le départ de Georges Chung et le transfert de l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, l’option des hôtels est pour l’heure écartée.

Amendement proposé par le CROS

L’autre point qui risque de faire beaucoup de bruit lors de cette réunion relève des propositions d’amendements à la Charte des Jeux. Selon nos informations, le CROS de la Réunion, dont la nouvelle présidente est Monique Cathala, qui connaît bien les rouages des réunions du CIJ, avait fait circuler depuis un bon bout de temps un document sur les amendements à la Charte des Jeux. Cela après une réunion de travail qui avait lieu aux Seychelles en 2016. Huit points auraient été considérés, dont celui qui touche l’admission des athlètes aux jeux.

Depuis l’expérience de 2015 à La Réunion, avec le cas de la volleyeuse réunionnaise Myriam Kloster, il y a une urgence d’amender la charte, l’objectif étant de ne pénaliser ni les athlètes ni les pays membres du CIJ. C’est pour cette raison que le CROS de La Réunion considère que « l’article 7.2 de la charte est un élément de discrimination pour la participation réelle des sportifs de la zone, car c’est un article spécifique applicable qu’à deux îles membres », peut-on lire dans le document dont Week-End est en possession d’une copie. De ce constat, le CROS de La Réunion vient donc avec deux propositions. Le sportif doit avant tout « être natif de l’île » et ensuite « être licencié auprès du mouvement sportif de l’île durant trois années civiles continues incluant celle des jeux ». Le CROS de La Réunion estime que cet amendement viendra gommer les difficultés liées à l’accréditation des sportifs membre du CIJ. Et d’ajouter : « pour améliorer les modalités d’accréditation aux jeux, il est nécessaire non seulement de respecter les textes existants, mais également de prévoir un mode de gestion différent ».

Mais est-ce que cet amendement va dans la bonne direction et va pouvoir éviter tous les passe-droits qui étaient en cours pour La Réunion et Mayotte, ou les Comores qui avec son armada étrangère (football et athlétisme) pourrait venir se greffer à cette situation? Il va sans dire que le CIJ doit être prudent dans sa démarche, puisque la proposition réunionnaise est assez simpliste et contient des « loopholes », voire même des pièges qui pourraient être fatales au jour J. Notons au passage le retour des Comores dans le concert du CIJ avec une délégation de trois personnes, dont le président du COSIC, Ibrahim Ben Ali.

AGENDA DU CIJ

i. Adoption du procès-verbal de la réunion des 17 et 18 février 2016. (Cf. projet de procès verbal joint)

ii. Agenda du CIJ

iii. Rapport de la commission statuts et règlements des 2 et 3 novembre 2016 aux Seychelles. (Cf. rapport de la commission en pièce jointe)

iv. Propositions de modifications de la Charte

v. Vote sur les propositions de modifications de la Charte

vi. Rapport sur l’organisation des Jeux

vii. Proposition des disciplines additionnelles et vote sur les disciplines additionnelles

viii. Présentation des règlements techniques des disciplines arrêtées et observations sur lesdits règlements techniques

ix. Candidature JIOI 2023

x. Réponse du CNO des Comores à la lettre du Président du CIJ en date du 14 juillet 2016

xi. Questions diverses

CEO du COJI : Et si c’est un fonctionnaire qui est nommé?

Une certitude: le nouveau Chief Executive Officer du COJI ne sera pas présenté à l’ouverture de la réunion plénière de lundi et mardi. Depuis le départ de Georges Chung, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports n’a toujours pas trouvé l’oiseau rare pour prendre le relais. Sauf que, selon les informations de Week-End, un candidat pourrait se désigner d’ici la fin de la semaine, le temps que les feux passent au vert. Notre source indique que le nouveau CEO du Comité d’Organisation des Jeux des îles, communément appelé COJI Maurice, pourrait être un haut fonctionnaire.

Il nous revient même que cette possibilité est sérieusement considérée eu égard des expériences du passé. Notamment lors de l’organisation des JIOI de 2003 à Maurice. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, c’est motus et bouche cousue sur cette nomination. Toutefois, on nous a gentiment dit de faire preuve de patience. Ce qui veut aussi dire que c’est Sada Vuddamaly, commissaire général du COJI, qui aura les premiers rôles durant ces deux jours.