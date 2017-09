LE 11 NOVEMBRE À TAMARIN : Tonton David vient nous le dire

Personnalité du reggae/dancehall français, Tonton David sera en concert au Big Willy’s de Tamarin le 11 novembre. Une occasion de retrouver ce chanteur qui a marqué une génération avec des titres comme Allez leur dire, Chacun sa route, Sûr et certain. Jason Heerah, Otentik Groove et le groupe Kaso de France participeront également à cet événement.

Cadre intime pour le concert que donnera Tonton David à Maurice, le 11 novembre au Big Willy’s à partir de 21h. C’est le cadre choisi par les organisateurs, dont Live N Direk Entertainment, pour cet événement où sera célébré l’un des plus emblématiques chanteurs de reggae français. Aujourd’hui âgé de 49 ans, Tonton David a poussé dans les années 90 sa musique vers des sommets et a acquis une respectabilité qui a traversé le temps, même s’il n’est plus souvent dans l’actualité musicale.

Une génération citera, sans la moindre hésitation, Sûr et certain, Allez leur dire, Chacun sa route, Ma number one, Peuples du monde et quelques autres titres des sept albums sortis entre 1991 et 2006. Période durant laquelle le chanteur a présenté des textes reçus comme les revendications de jeunes de son temps et de sa condition. “Issus d’un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d’un peuple qui ne veut plus souffrir”, chante le reggaeman rappeur. Dans un contexte où NTM ou IAM participaient à la libéralisation de la parole dans les ghettos français, Tonton David venait souligner : “Je suis sûr qu’on nous prend pour des cons.”

Un air de nostalgie planera prochainement sur Tamarin, mais le message de Tonton David traverse le temps, comme lorsqu’il rappelle : “Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.”



Chacun sa route.

Sa route, David Grammont l’a commencée à La Réunion, pour avancer pas à pas jusqu’aux grandes scènes de France. Sa biographie précise qu’il prend le micro pour la première fois fin janvier 1989 dans le bar Mistral Gagnant de Saint-Étienne, au cours d’un concert du Massilia Sound System. Il participe à la fin des années 1980 au Sound System High Fight International, qui regroupait d’autres artistes comme Nuttea. Il contribue alors au développement du reggae et devient un des pionniers du dancehall français grâce à son titre Peuples du monde, présent sur la compilation Rappattitude, produite par Virgin en 1990 et qui se vendra à 100,000 exemplaires.

Sa chanson Sûr et certain, figurant sur l’album Allez leur dire, est un gros succès, avec 350,000 exemplaires vendus. Cela lui vaut une nomination aux Victoires de la musique. Suivent d’autres grands succès tels que Chacun sa route (chanson thème du film Un Indien dans la ville, où il collabore pour l’album avec Manu Katché et Geoffrey Oryema). L’album Récidiviste connaît aussi un certain succès, notamment grâce aux singles Pour tout le monde pareil et son duo avec Cheb Mami, Fugitif. Il participe au Printemps de Bourges en avril 1996 pour les vingt ans du festival. À la sortie de son album Viens, Tonton David entame une tournée en France au printemps 2000. En 2002, son ancienne maison de disques Virgin sort un album best of. En 2005, il collabore avec Demon One et Dry sur leur album La Vie de Rêve, sur le titre Gagne.

Le concert de Tonton David sera l’occasion pour Jason Heerah et Otentik Groove de faire la promotion de leur album. Un des invités est l’artiste Kaso de France.

Les billets sont déjà disponibles à travers Otayo à Rs 400 et Rs 1,000 (VIP). Le jour du concert, ils seront en vente à Rs 500 et Rs 1,200.