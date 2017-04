12E ÉDITION DU ROYAL RAID: Les meilleurs traileurs régionaux répondent présents

Les grosses pointures de l'océan Indien sont attendues pour l'édition 2017 du Royal Raid. En effet, le top 5 féminin et masculin de l'île de la Réunion, Freddy Thévenin, Jeannick Sery, Perrine Tramoni, Camille Bruyas et Raymond Fontaine, sera au départ des 80 km et des 35 km, le 13 mai. La présence de ces champions offrira un plateau relevé et promet une belle lutte avec nos champions mauriciens dont le niveau progresse de façon spectaculaire année après année.

« Nous nous attendons à un spectacle encore plus beau que les années précédentes. Simon Desvaux, vainqueur l'année dernière des 80 km, aura à faire face à une rude concurrence. Mais que ce soit des coureurs aguerris ou des amateurs, on note au niveau de l'organisation un engouement certain pour le Royal Raid. C'est vraiment de bon augure pour cette discipline à Maurice », soutient Albert d'Unienville, manager de LUX* Sports, co-organisateur de l'événement.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 avril 2017 sur le site du Royal Raid et celui de LUX* Sports en collaboration avec le partenaire ROAG. La remise des dossards est prévue pour le samedi 6 mai de 10 heures à 16h30 au magasin City Sport de Bagatelle et le vendredi 12 mai de 10 heures à 16h30 sous le chapiteau de l'arrivée devant l'hôtel Tamassa à Bel Ombre. Pour la première fois cette année, un Salon du Trail se tiendra le 11 et le 12 mai, jour de la compétition, sur l'aire d'arrivée devant l'hôtel Tamassa. Lors de cet événement, les participants pourront notamment découvrir les courses partenaires du Royal Raid à l'île de la Réunion, mais aussi ailleurs.