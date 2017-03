135 KILOS D’HÉROÏNE : Le Stable Manager Jones entendu à l’ICAC

Le cavalier seul de la Customs Anti-Narcotics Team de la MRA dans le port, samedi, avec 25 kg de gandia et 2 kilos d’héroïne saisis, irrite l’ADSU

Le PM Pravind Jugnauth part en guerre contre des fuites d’informations lors du déroulement des opérations de lutte antidrogue

Avec la double découverte de drogue dans des conteneurs sur le MSC Filomena à la fin de la semaine dernière et l’un des principaux suspects, Navind Kistnah, toujours en fuite à l’étranger, le volet de l’enquête sur le blanchiment prend le dessus dans la conjoncture. De ce fait, l’Independent Commission Against Corruption (ICAC), qui se voit confier cette responsabilité, poursuit la série d’auditions initiales en vue de confirmer le réseau de blanchiment à la disposition des trafiquants de drogue, le Champ-de-Mars et le monde du jeu restant les cibles privilégiées. Après avoir entendu, vendredi dernier, Jean-Michel Henry, entraîneur accrédité auprès du Mauritius Turf Club, l’ICAC procède depuis ce matin à l’audition d’un Stable Manager, Simon Jones, alors que la liste des prochains à être entendus a déjà été arrêtée. En parallèle, un froid s’est installé durant le week-end entre l’Anti-Drug and Smuggling Unit de la police et la Customs Anti-Narcotics Team de la Mauritius Revenue Authority. Alors que pour les deux premières saisies, soit le record du 9 mars avec 135 kilos et l’opération de vendredi avec 20 kilos, la douane a préféré faire cavalier seul lors d’une troisième opération samedi à bord du même MSC Filomena. Cette démarche est décriée du côté des Casernes centrales alors que samedi, intervenant lors d’une cérémonie officielle à Roche-Bois, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a dénoncé des fuites d’informations au bénéfice des trafiquants lors des opérations de lutte contre la drogue.

L’audition du Stable Manager Simon Jones, un ancien entraîneur dans le giron de Paul Foo Kune au Champ-de-Mars, s’inscrit dans le cadre de l’exercice d’Information Gathering de l’ICAC avant de s’attaquer à des suspects pour le délit de blanchiment de fonds déjà ciblés pour interrogatoire. Comme cela a été le cas avec l’entraîneur Jean-Michel Henry, les limiers de l’ICAC se penchent sur les engagements financiers de certains dans les milieux des courses hippiques à Maurice et surtout sur le financement de l’importation de chevaux. À la mi-journée, très peu d’informations ont transpiré quant à la teneur de cette convocation à titre d’information.

Toutefois, des recoupements d’informations indiquent que dans les jours à venir, l’enquête de l’ICAC pourrait connaître des développements majeurs. En effet, la convocation d’un des partenaires aux courses de Navin Kistnah, directeur de KUN Management Int Co. Ltd, et actuellement en fuite à l’étranger après avoir transité en Afrique du Sud, est donnée comme une certitude pour interrogatoire Under Warning à l’ICAC. Ce suspect dont le nom circule dans les milieux des enquêteurs de l’ADSU, de l’ICAC et de la MRA, se défend énergiquement d’être impliqué dans un quelconque trafic de drogue.

Par ailleurs, la collaboration entre l’ADSU et la Customs Anti-Narcotics Team de la Mauritius Revenue Authority, notamment lors de deux précédentes opérations, a pris un sale coup samedi. Les douaniers se plaignent d’une absence de collaboration de l’ADSU lors d’une nouvelle saisie d’héroïne et de gandia à bord du MSC Filomena, venant d’Afrique du Sud. L’ADSU fait état de son mécontentement de la décision de la douane d’opérer en solo, samedi, alors que la veille l’ADSU et la douane faisaient équipe pour une première perquisition sur le même MSC Filomena avec la saisie de 20 kilos de drogue d’une valeur marchande de Rs 350 millions.

En effet, à la mi-journée samedi, une équipe de la Customs Anti-Narcotics Team de la MRA avait passé au scanner le conteneur portant la matricule MSCU 9421619 à bord du MSC Filomena. Lors des opérations de vérification, deux Wooden Crates ont été identifiés dans un conteneur. Chacun de ces Crates contenait un compresseur comme dans le cas des perquisitions du 9 et du 14 mars. Dans un des compresseurs, les douaniers devaient découvrir 48 colis bien scellés recelant du gandia et deux Cylindrical Shaped Parcels comportant de l’héroïne, et le second compresseur avec 46 autres colis de gandia.

Le poids total de la drogue est de deux kilos d’héroïne et un peu plus de 25 kg de gandia. La valeur marchande de la drogue est estimée à quelque Rs 50 millions. Finalement en suivant les procédures, la drogue saisie a été confiée à l’ADSU en tant qu’Exhibits aussi bien que la documentation douanière pour le débarquement de ce conteneur à des fins d’enquête. À ce matin, aucune nouvelle arrestation n’a été opérée avec les autorités gardant le silence au sujet de l’identité des destinataires des colis du MSC Filomena de vendredi et de samedi, soit respectivement les 20 kg et les 2 kg d’héroïne plus les 25 kilos de gandia.

Cette nouvelle attitude de l’ADSU en ne révélant que le strict minimum fait suite à des soupçons de fuite d’informations, qui sont mises à profit par les trafiquants. Le Premier ministre a fait état de ces problèmes facilitant la fuite du suspect Navin Kistnah. « Finn ena fuit sipoze. Enn inn sove inn ale lAfrik di Sid. E enn lot zafer aster, fuit mem ankor sipoze, alor ki nounn avoy la polis laba, li finn fini kit lAfrik di Sid », devait-il soutenir en faisant état de sa determination de mener la lutte contre les trafiquants de drogue.

Pravind Jugnauth a laissé entendre que la principale piste se résume à la lutte contre le blanchiment de fonds. « La drog-la, se pa azordi ki li pe rantre. Pa yer. Depi inpe letan. Si ena mafia ladrog, imazine 135 kg eroinn inn saisie enn sel kou, valer Rs 2 miliar. Bizin realize komie zot inn investi : Rs 400 milion ? Rs 500 milion ? Sa bann mafia la, zot pa finn gagn Rs 400 milion yer sa. Kouma zot pe xpoz sa kantite milion la? Ki larzan zot pe blansi? Mo pa pou kapav donn detay. Mo kone ki travay nounn fer », s’est-il appesanti, samedi.