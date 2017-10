15 ANS APRÈS SA PROCLAMATION À RODRIGUES : L’Autonomie en question

La nouvelle selon laquelle Maurice avait décidé d’octroyer une autonomie politique maximum à Rodrigues, tomba un matin de l’an 2001. Ce fut la regrettée Antoinette Prudence qui me l’annonça au téléphone. Elle fut toutefois étonnée par le peu d’enthousiasme avec lequel j’accueillais cette information qui réjouissait tous ceux qu’elle avait contactés jusque-là. Je lui répliquais que connaissant le sens de la stratégie de Sir Anerood Jugnauth et de Paul Bérenger, qui étaient en alliance au gouvernement, la décision qu’ils avaient prise de concert, paraît-il, était trop soudaine et inattendue pour ne pas cacher un autre agenda que celui de la seuls émancipation et épanouissement du peuple rodriguais.

A l’époque, il existait un fort ressentiment des Rodriguais contre le gouvernement central à Maurice. Des émeutes avaient éclaté à la suite du décès du chanteur Kaya et devant l’inaction de Navin Ramgoolam, Premier ministre de l’époque, Sir Anerood Jugnauth, qui était dans l’opposition, monta au créneau et lui demanda de se ressaisir pour rétablir la paix sociale. Deux mois plus tard, il y eut des émeutes à Rodrigues suite à la mort d’une dame tuée sur le coup par un véhicule ayant à son bord des soldats de la Special Mobile Force, lesquels — la majorité d’entre eux — se trouvaient en état d’ébriété après une journée de permission bien arrosée. Dans la foulée, des chômeurs, excédés par la perception d’un développement à deux vitesses entre Maurice et Rodrigues et par le peu de perspectives qui leur étaient offertes, choisirent de descendre dans la rue pour manifester. Ils furent violemment refoulés à l’aide de gaz lacrymogène et de matraques par la brigade anti-émeutes. Willy Auguste, directeur de l’hôtel Mourouk Ebony, et moi-même, avions décidé de nous mettre à l’écoute de ces jeunes en détresse manifestant pour leur droit au travail. Et c’est là que nous rencontrâmes Antoinette Prudence, infatigable travailleuse sociale, qui nous invita à former un trio de réflexion sur ce que nous avions nommé “Le Malaise Rodriguais”. On se réunissait trimestriellement pour nous pencher sur le rapport de Rodrigues avec Maurice. Nos discussions étaient très fructueuses et nous avions évoqué le combat pour l’autonomie, vieux de bientôt 25 ans à l’époque, et défendu par nul autre que son père reconnu, Serge Clair, et qui, selon nous, avait peut de chances d’aboutir de son vivant. Nous avions tort, car dans le contexte délétère de l’époque, octroyer à Rodrigues son autonomie était évidemment un moyen pour le gouvernement central de résorber le malaise rodriguais. L’animosité entre les deux principaux partis politiques de l’île, l’Organisation du Peuple Rodriguais (OPR) et le Mouvement Rodriguais (MR), était à un niveau dépassant le bon sens et l’autonomie était ainsi jeté tel un os en pâture à deux chiens enragés qui étaient prêts à s’entredéchirer pour se l’approprier. Le tour serait ainsi joué avec les dirigeants mauriciens qui auraient détourné habilement le regard d’un peuple des vrais enjeux au profit de la politicaillerie locale. C’est à peu près en ces termes que je m’adressai à Antoinette Prudence en guise de réponse à ses interrogations. L’autonomie Rodriguaise aura atteint ses quinze ans ces jours-ci. Quinze ans ! C’est largement suffisant avec trois mandatures traversées pour imprimer une tendance. Avais-je raison ou non ?

Le paysage politique Rodriguais demeure toujours fortement polarisé. La moitié de la population s’impliquant activement dans le processus de l’autonomie en alternance avec l’autre moitié selon que le parti, qu’elle a plébiscité lors des élections régionales, se retrouve au pouvoir ou pas. J’en veux pour preuve très récente le Relais de l’Autonomie, marche organisée dans le cadre des célébrations de ce 15e anniversaire, dimanche dernier, et ralliant Plaine-Corail à Port-Mathurin tout le long de la Route de l’Autonomie. Le défilé ressemblait plus à un rassemblement de l’OPR en campagne électorale, avec ses seuls partisans, menés par ses élus et une petite poignée de fonctionnaires qui assuraient la logistique. Mais il s’agissait d’une manifestation ouverte au public en général, payée des deniers publics où les élus de l’opposition ont superbement brillé par leur absence ! Et les rôles seraient proprement inversés, si d’aventure le MR de Nicolas Vonmally était revenu au pouvoir aux dernières élections. Une remarque : les organisateurs de la marche de dimanche dernier auraient été mieux inspirés de choisir une couleur politiquement neutre localement pour les t-shirts distribués à tous les participants plutôt que le blanc de l’OPR. Ce qui n’aura servi qu’à braquer davantage les partisans de l’opposition plutôt que de les fédérer autour d’un noble évènement.

Avant l’autonomie, l’Assemblée nationale n’aura connu que deux élus de Rodrigues et au mieux deux autres élus repêchés selon le système de Best Loser. Un système inique à Maurice de par sa formule fondée sur le communautarisme, tandis qu’ici, il permettait aux deux partis locaux d’être représentés en même temps, ce qui était salutaire pour notre démocratie parlementaire. Quoique le débat révélait souvent aux élus mauriciens combien la société était divisée dans notre petite île. Des observateurs avertis comme Sir Aneerood Jugnauth et Paul Bérenger, n’auront pas manqué d’en tirer d’utiles conclusions et, je le maintiens, nous ont accordé notre autonomie tant désirée à un moment bien opportun, selon leur agenda bien à eux ! Chaque mandature, deux pour l’OPR et une pour le MR, aura connu son lot de développements respectifs en terme d’infrastructure. Ainsi, un parti peut se vanter d’avoir asphalté tant de kilomètres de routes, l’autre d’avoir ajouté une extension à l’aérogare de l’aéroport de Plaine-Corail ou à tel centre de santé et tutti quanti. Tout ce développement infrastructurel aura été mis en oeuvre, en droite ligne d’une constante enracinée à Rodrigues depuis qu’elle est autonome, celle de l’alternance à quelques détails près, des fournisseurs de matériaux, des contracteurs et des sous-traitants ayant leurs entrées dans les coulisses du pouvoir du moment. La société de proximité de Rodrigues favorise cet état de choses et c’est ainsi que des groupes de pression ou leurs proches gravitent autour des élus du pouvoir pour exiger un retour d’ascenseur pour services rendus lors des élections.

Le nombre de bâtiments publics et de kilomètres de routes, construits depuis l’avènement de l’autonomie, ne peut être l’indice principal de notre avancée sur le chemin du développement. L’autonomie voulait dire, au départ, pour Serge Clair, son véritable fer de lance, respecter nos spécificités et notre identité. Et là, je constate, avec tristesse, que bien des choses ont été entreprises à l’image de ce qui se fait à Maurice : on bétonne à tout va, et le journal télévisé local donne la primeur quotidiennement aux activités et fonctions animées par les Commissaires lors des poses de première pierre suivies, des mois plus tard, par l’inauguration des mêmes structures. Je voudrais, par contre, saluer deux mesures impopulaires à l’époque où elles ont été prises par l’OPR pendant son mandat de 2012 à 2017, et qui sont aujourd’hui les symboles phares fièrement brandies comme une réussite propre à notre statut autonome. Il s’agit de l’interdiction des sacs en plastique et de celle, saisonnière, de la pêche à l’ourite. Ces deux mesures auront eu un rayonnement régional, car repris par Maurice dans les deux cas et par l’île de Zanzibar en Tanzanie dans le cas de la pêche à l’ourite. Derrière ces mesures se trouve un homme, le Commissaire Richard Payendee, qui en tant qu’écologiste convaincu, a mis ses propres convictions an avant pour un développement durable plutôt que sa carrière politique. Il a même mis cette dernière en péril pour les élections de février 2017, car il a quitté sa zone de confort dans la Région 4 acquise à son parti pour migrer vers la Région 5 en y défiant, du coup, un certain Johnson Roussety qui a été Chef commissaire pendant une partie de la mandature du MR de 2006 à 2012. Richard Payendee a été élu en tête de liste. Des politiciens de sa trempe, on en voudrait davantage, car il persiste et signe dans la présente mandature de l’OPR en promettant d’interdire toute forme de pêche, à part la pêche à la ligne dans le lagon Rodriguais sur une période d’une année !

Les quinze années de notre autonomie auront été jalonnées par des renversements de certaines décisions prises par le précédent gouvernement régional, mettant ainsi à mal le principe de la continuité gouvernementale. Ces décisions étaient motivées par orgueil politique et l’une des premières aura été l’arrêt des travaux de construction de l’École communautaire de Mont-Charlot, lancés par l’OPR et achevé à 50 % jusqu’à ce que le MR accède au pouvoir et en décide autrement. Ce qui est aujourd’hui considéré comme un bijou architectural juché sur les pentes surplombant Port-Mathurin aura été un eyesore dans le même paysage pendant les cinq ans que le MR aura été au pouvoir. Avec pour résultat que des dizaines de petits écoliers ont dû continuer à parcourir les plus longues distances vers les écoles de la région. Et quid du coût supplémentaire occasionné par cette décision ? Le concept de l’école communautaire est pourtant une belle idée qui a résolu beaucoup de problèmes dans notre secteur éducatif primaire et qui a été étendue à depuis. Dans le même ordre d’idées, un abattoir moderne lancé par le MR à Baie-Diamant n’aura pas connu de suite pendant la mandature de l’OPR, hormis une visite de Pravind Jugnauth, alors qu’il était seulement ministre des Finances. Cela fait des mois depuis et l’abattoir reste planté là comme un éléphant blanc

Venons-en à la gestion de l’eau où tous les gouvernements auront lamentablement failli à leur tâche. Après 15 d’autonomie, il n’est pas normal que Rodrigues soit encore approvisionnée en eau une fois par mois, en moyenne, dans la plupart des régions de l’île et que l’objectif est d’arriver à une fois par semaine en 2022 ! La pluviométrie annuelle de Rodrigues permettrait à tout un chacun d’avoir l’eau au minimum quelques heures par jour si on mettait les moyens financiers et les compétences techniques à rechercher sur le marché international, au lieu de subir les limites des politiciens successifs qui ont chacun à leur tour voulu être reconnu comme le premier à résoudre le problème de l’eau à Rodrigues. L’on a vu ainsi les barrages et petites digues nettoyés lors de la mandature du MR pour privilégier, en priorité, l’eau de surface avec en appui une station de dessalement et la réserve des nappes phréatiques en cas de besoin. Johnson Roussety, alors Chef commissaire, avait eu la brillante idée de faire financer la construction d’une éolienne afin de vendre de l’électricité au CEB pour compenser le coût de celle consommée par la station de dessalement pour la rendre autonome en terme d’énergie électrique à terme. Il n’a pas pu concrétiser cette idée, car son mandat en tant que Chef commissaire a été écourté. Revenu au pouvoir, l’OPR se concentre principalement sur les stations de dessalement fonctionnant à l’énergie électrique fournie par la combustion de l’huile lourde. Quinze ans durantn l’administration, sous le régime autonome et même pendant les longues années qui ont précédé sous le règne OPR, combien d’argent des contribuables de la République aura été dépensé sous l’item de l’eau avec aussi peu de résultats ?

Quid de la création de richesses ? La balance de paiements par rapport à Maurice est toujours largement déficitaire. Je salue les efforts de Serge Clair et de son équipe qui organisent de multiples ateliers de formation pour donner les moyens aux petits entrepreneurs de se prendre en main. Le retour vers la terre pourrait être vraiment salutaire pour nombre d’entre eux, surtout dans une approche d’agriculture biologique pour notre sécurité alimentaire et dans le sens d’une prise de conscience de plus en plus répandue localement et qui tendrait vers le développement durable. Les touristes séjournent majoritairement chez l’habitant, ce qui distribue la manne des revenus touristiques équitablement parmi la population plutôt qu’aux grands groupes hôteliers essentiellement comme cela se pratique à Maurice. C’est cela l’autonomie que j’aime, cette rupture avec ce qui se pratique dans le Mainland Mauritius. Pas pour critiquer ce qui se fait là-bas, mais plutôt pour nous positionner comme une terre complémentaire pour, au final, étendre l’éventail de l’offre des îles Mascareignes avec tout un univers niché dans un espace géographique si restreint face au reste du monde L’autonomie que j’aime c’est également cette émotion et cette ferveur alors que tout un chacun se tient par la main à chaque rassemblement où notre hymne aux bâtisseurs “Se Pou Sa” est repris en coeur dans un élan de fierté d’être Rodriguais, avec tout ce que cela implique. Oui, je demeure sur ma faim quant au bilan de l’autonomie après quinze ans. Si seulement tout un chacun, politiciens en premier, mais aussi le peuple dans son ensemble, n’appliquaient qu’une partie des belles paroles de “Se Pou Sa” dans son quotidien et se projetaient au-delà des clivages politiques, nous, Rodriguais, prouverions à Maurice et particulièrement à Sir Aneerood Jugnauth et à Paul Bérenger qu’ils n’ont pas eu tort de nous accorder notre autonomie. Car en tant que profonds amoureux de notre île, j’en suis convaincu, ils seraient ravis de constater que le malaise rodriguais appartient désormais au passé…