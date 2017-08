CE 15 AOÛT : L'Inde célèbre le 71e anniversaire de son indépendance

Cela fait aujourd'hui 71 ans que l'Inde a gagné son indépendance. À cette occasion, le haut-commissaire indien à Maurice, Abhay Takhur, a présidé ce matin à une cérémonie de lever de drapeau à l'Indira Gandhi Cultural Centre for Indian Culture. Cette célébration s'est déroulée en présence de citoyens indiens vivant à Maurice et de nombreux travailleurs indiens, qui sont arrivés en brandissant leur drapeau national.

Le haut-commissaire a procédé au lever du drapeau indien, contenant des pétales de roses, à 9 heures précises, alors qu'une chorale composée d'employés de l'IGCCIC entonnait l'hymne national indien, Jana Gana Mana, écrit par Rabindranath Tagore. La cérémonie s'est poursuivie dans l'auditorium du centre, où le haut-commissaire indien a donné lecture du premier message du nouveau président de la République indienne, Ram Nath Kavind. Ce dernier a invité la population indienne à s'inspirer des valeurs des leaders illustres ayant jeté les bases de l'indépendance de l'Inde aux côtés du Mahatma Gandhi. « They were man and women who represented all parts of our country and a variety of political and social thought. We need to draw inspiration from such brave freedom fighters many of whom sacrificed even their lives for the country. We need to invoke the same spirit in the task at the nation building. » Ram Nath Kavind a invité ses compatriotes à réfléchir sur la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance, prévue en 2022, et qui devrait, selon lui, « célébrer l'Inde nouvelle ».

La cérémonie a également été marquée par des représentations culturelles patriotiques. Cet après-midi, une réception sera donnée par le haut-commissaire indien à l'hôtel Méridien. Les relations diplomatiques entre l'Inde et Maurice sont basées sur des valeurs culturelles et démocratiques communes. L'Inde est d'ailleurs le principal partenaire de Maurice dans de nombreux domaines, dont le plus marquant cette année reste les subsides et l'aide financière accordés pour la construction du futur métro, sans compter l'aménagement du nouveau bâtiment destiné à abriter la Cour suprême et l'hôpital ENT, à Vacoas.

La célébration de l'anniversaire de l'Inde coïncide avec l'arrivée à Maurice du CGS Valiant, un patrouilleur destiné aux gardes-côtes construit à Goa, en Inde, et qui sera livré officiellement au gouvernement mauricien demain lors d'une cérémonie à laquelle participera le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth.