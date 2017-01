15 JANVIER AU J&J AUDITORIUM : La Reine des Neiges arrive

Une soirée au royaume des fées. Tel est le rendez-vous pris avec La Reine des Neiges, le dimanche 15 janvier à partir de 18h au J&J Auditorium. Engagés dans un tour du globe avec cette comédie musicale qui remporte un vif succès, les comédiens posent leurs valises à Maurice cette semaine.

Quinze personnes feront le déplacement à Maurice pour ce spectacle. Parmi, des chanteurs, des danseurs, des comédiens, ainsi que des techniciens vidéo et le metteur en scène. La suite des aventures de La Reine des Neiges sera contée en musique, mais également à travers des moyens techniques importants pour rendre l’illusion aussi complète que possible.

La suite d’Andersen.

Engagé dans le monde du spectacle depuis plus de quinze ans, Nathan Guichet, le metteur en scène, a confié à Scope : “Après le succès du dessin animé, l’envie m’est venue naturellement de travailler sur ce thème. Il y avait beaucoup d’attente de la part du public, et surtout des enfants, de voir ce personnage aussi sur scène. C’est ce qui m’a donné l’envie de matérialiser ce conte.” Il s’est directement inspiré du conte d’Andersen pour cette suite, où le public découvrira les principaux protagonistes de l’histoire qui fait rêver des enfants à travers le monde. Quelques nouveaux venus seront aussi présentés aux spectateurs.

Depuis une année, différentes équipes de la troupe Broadway Live circulent en France et dans le monde pour présenter ce show. Le répertoire comprend une douzaine de chansons, dont certaines ont été composées pour le spectacle, dont la durée est d’une heure et dix minutes.

Spectacle familial.

À Maurice, Adeline Gomez prêtera ses traits à la Reine des Neiges, et la sœur de cette dernière sera incarnée par Marjorie Canto. Après Maurice et La Réunion, La Reine des Neiges continuera son voyage vers la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, le Maroc, le Qatar, avant de s’engager dans une nouvelle tournée en France.

“C’est un spectacle familial qui réunit tout le monde, même les grands-parents”, souligne le metteur en scène. “Nous avons des enfants qui viennent car ce sont des spectacles forts en visuel et couleurs; les tout-petits se régalent. Nous avons ensuite les fans de La Reine des neiges et du dessin animé, qui sont aussi contents du spectacle. Les mamans adorent le dessin animé et, dans chaque maman, il y a une petite princesse qui sommeille. Les papas aussi sont ravis car ils voient leurs enfants avec le sourire et en train de chanter les chansons.”

