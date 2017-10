15E ANNIVERSAIRE DE L’AUTONOMIE—SAJ : « Réforme électorale pour Maurice et Rodrigues en préparation »

Le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, qui était hier l’invité d’honneur de l’Assemblée régionale de Rodrigues à l’occasion de la célébration du 15e anniversaire de l’autonomie de l’île, a souligné qu’une réforme du système électoral aussi bien pour Maurice que pour Rodrigues est « actuellement en préparation ».

S’adressant à une assistance réunie sur le terrain de football de Grande-Montagne en présence du Chef commissaire Serge Clair, sir Anerood Jugnauth a observé « ki gouvernman sentral pe travay lor enn reform elektoral » et que « se dan sa kad-la ki pou ena bann nouvo propozision pou Rodrigues osi ».

SAJ a aussi rappelé que, depuis 2002, il y a eu quatre élections régionales à Rodrigues pour élire des membres de l’Assemblée régionale. « Vous avez vous-même constaté que le système proportionnel utilisé pour allouer les sièges additionnels a occasionné une situation d’instabilité. Après cette mauvaise expérience, des amendements ont été apportés à la RRA Act en décembre dernier afin d’introduire une nouvelle formule pour allouer les sièges additionnels. Bien que l’intention fût bonne, ce qui s’est passé après les élections du 17 février dernier démontre que la nouvelle formule a également des failles. Nous avons pris bonne note de ce qui s’est passé et je vous informe qu’à la lumière des représentations que le Premier ministre et moi-même avons reçues de la société civile et des partis politiques rodriguais, nous sommes disposés à mettre nos têtes ensemble pour présenter une réforme électorale qui respectera le “First Past the Post” », a-t-il expliqué.

Auparavant, le ministre mentor a rappelé qu’il a été le premier chef de gouvernement mauricien à inclure un ministre rodriguais dans son gouvernement en 1982. « J’ai réitéré ma position en faveur de l’autonomie de Rodrigues en 2001. Une législation a été adoptée en novembre de la même année. Le 29 septembre 2002, il y a eu les premières élections régionales et la première assemblée a commencé ses travaux par la suite. C’était un moment historique et c’était l’aboutissement de plusieurs années de combat du peuple rodriguais. Il nous faut à ce propos reconnaître le travail abattu par Serge Clair », a-t-il raconté. Il a de même souligné qu’en 15 ans d’autonomie, beaucoup de travaux ont été accomplis au niveau des infrastructures, de la distribution de l’eau, de la santé, de l’agriculture, de l’éducation et de l’environnement, entre autres.

Sir Anerood Jugnauth a ensuite annoncé que l’installation d’un câble à fibre optique entre Maurice et Rodrigues afin de faciliter la communication entre les deux îles sera concrétisée en 2019. Entre-temps, des dispositions sont prises pour améliorer la communication avec l’augmentation de la capacité de la bande passante satellitaire de 200 Mbits à 500 Mbits. Les contrats pour l’agrandissement et l’allongement de la piste d’atterrissage de Plaine-Corail seront alloués d’ici mars 2018. De plus, l’agrandissement de l’aérogare et de la boutique hors taxe sera complété en juillet 2018. Les travaux de construction d’un nouveau quai dans le port commenceront durant le premier trimestre de 2018. SAJ a par ailleurs rappelé que les subsides accordés à l’Assemblée régionale de Rodrigues sont passés de Rs 1,7 milliard en 2013 à Rs 3,4 milliards pour la période 2017-2018.