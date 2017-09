LE 16 SEPTEMBRE À FLIC EN FLAC : The Voice 6 on the beach

Après le succès du concert des candidats de The Voice 5 (France) l’année dernière, les candidats de la saison 6 du célèbre télécrochet de TF1 seront en concert le 16 septembre au Sugar Beach Golf & Spa à Flic en Flac à 20h30. Histoire de se mettre dans l’ambiance, Scope a contacté les cinq plus belles voix de la dernière saison : Dilomé, Marius, Ann-Shirley, Audrey et Emmy Liyana.

Dilomé : “Je chantais dans la rue et je bossais dans un McDo”

On se souvient de Dilomé, le chanteur de 23 ans qui, lors des auditions à l’aveugle, avait scotché les trois coaches, Zazie, Mika et Matt Pokora, avec sa reprise de Madame rêve d’Alain Bashung. “The Voice était super-stressant pour moi. Je redoutais ce que les autres allaient penser de moi. J’espérais pouvoir passer devant les sièges des coaches”, confie Dilomé, alias Alex, qui se faisait appeler “Monsieur Mélodie” par ses amis et qui a trouvé une astuce en verlan, “pour ne pas que cela fasse féminin”.

Intéressé par la musique depuis qu’il a 6 ans, il a dû brider cette passion. Il s’est concentré sur ses études et a suivi plus tard des cours dans une école d’architecture à Paris. “Ce n’est qu’à 18 ans que je me suis tourné vers la musique. Je chantais dans la rue et je bossais dans un McDo pour payer mon loyer. La réaction des gens était plutôt positive.” Il a passé le casting de la saison 5 de The Voice sans être retenu, avant d’être rappelé pour l’édition suivante. “C’est en postant des vidéos sur YouTube que je me suis fait connaître par la production de The Voice.”

Il adore faire des concerts. “L’expérience de The Voice a été enrichissante. Je prends plus de plaisir à être sur scène. Cette émission m’a aussi permis de créer des liens avec d’autres candidats. Grâce à L’aigle noir de Barbara, Emmy Liyana et moi sommes devenus très proches. Depuis, je fais pas mal de concerts et cela m’a aidé à avoir des contacts. Je me suis fait repérer par une maison de disques et je prépare mon premier album.”

Dilomé espère sortir un single à la rentrée. “Il n’aura rien à voir avec ce que j’ai fait dans The Voice. Un peu dans le style d’Hozier (l’interprète du tube Take me to the church). J’aime la pop un peu dark.”

Ravi d’être à Maurice, Dilomé fera entendre des reprises faites durant l’émission. “Nous chanterons sur des musiques qui vous feront danser. Ceux qui étaient présents l’année dernière m’ont dit que les Mauriciens étaient des amours. C’est énorme de pouvoir vous voir en vrai.”

Emmy Liyana : Grain de folie

Emmy Liyana, l’artiste au look excentrique, a été l’une des révélations de la saison dernière. Lors des auditions à l’aveugle, les coaches se sont retournés sur sa reprise de The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood. Les quatre coaches se sont battus pour l’avoir dans leur équipe. C’est finalement Zazie qui a remporté la mise. “Mon aventure a commencé lorsque Slimane (le vainqueur de la saison 5) m’a filmé tandis que je chantais dans un bar. Il a ensuite envoyé la vidéo aux casteurs de The Voice”, confie la chanteuse de 21 ans, issue d’Argenteuil.

Éliminée durant le premier Prime, la jeune femme n’a pas baissé les bras. Elle continue à sillonner les routes de France en chantant. “L’après-The Voice a été bénéfique. Durant l’émission, j’étais très stressée car c’était ma première scène. Elle m’a appris à gérer mon stress. Je fais beaucoup de scènes. Je prépare aussi un album.”

The Voice lui a ouvert de nombreuses portes. “Avant l’émission, j’étais baby-sitter et je chantais dans les gares et dans les parcs”, confie celle qui, dans la vie de tous les jours, avoue être timide et ouverte à la fois.

En vacances en ce moment à Marseille avec ses amis, Emmy Liyana nous confie : “Pour cette première fois à Maurice, j’ai hâte de partager ma musique. Je ne sais pas ce que je vais chanter. Je suis en période de réflexion. J’ai pas mal d’influences musicales. J’aime particulièrement le rock, la musique soul et le pop rock. Quand je vois que le public est réceptif à ma musique, cela me booste pour donner encore plus.”

Elle tient à préciser que “ce serait sympa de chanter à nouveau L’aigle noir de Barbara avec Dilomé, comme nous l’avons fait durant la battle”.

Ann-Shirley : Rising Star

Ça vous dit quelque chose Rising Star, de l’autre côté du mur ? Ann-Shirley, 23 ans, a été finaliste de ce concours de chants, diffusé en 2014 sur M6. Elle a été suivie de près par Bruno Berberes, le directeur de casting de The Voice. “Les casteurs de The Voice ont vu mes vidéos sur YouTube et m’ont contactée”, dit celle qui vit en banlieue parisienne. Elle se dit chanceuse d’avoir eu plus de visibilité en participant à cette émission.

En piano-voix, elle a séduit les quatre coaches durant les auditions à l’aveugle avec sa sublime version de Hometown Glory d’Adèle, et a choisi d’intégrer l’équipe de Matt Pokora. “L’aventure de The Voice a été constructive. L’équipe de production était agréable. J’ai été très bien accueillie. Avec les autres candidats, nous étions très proches. Matt Pokora m’a vraiment aidé. C’est un super coach, il est juste. Je suis toujours en contact avec lui.” Ann-Shirley est actuellement en vacances en Sicile, “pour revenir avec plus d’énergie”.

Elle est parvenue jusqu’en demi-finale. “Je suis très contente de ce que j’ai présenté durant l’émission.” La chanteuse à la voix d’or a commencé à 6 ans, par le piano. “J’ai fait une école d’ingénieur du son avant de me lancer totalement dans la musique.”

Grâce à son parcours, elle reçoit beaucoup de propositions. “J’ai été approchée par une maison de disques. Mais je ne suis pas pressée pour faire un album. Je veux présenter quelque chose qui me ressemble.”

Elle est heureuse de venir à Maurice pour la première fois. “J’ai dû me dépêcher de refaire mon passeport car il était rempli. Il va falloir que je fasse un choix parmi mes chansons pour le concert.”

Audrey : Revenir à Maurice pour se ressourcer

“J’allais justement vous téléphoner. On dirait de la télépathie”, dit-elle en riant. D’humeur joviale, Audrey, la candidate de 33 ans d’origine réunionnaise, s’est fait remarquer durant le casting en interprétant avec sa voix rauque Just Can’t Get Enough de Depeche Mode. Matt Pokora, Zazie, Mika et Florent Pagny ont été complètement subjugués par son style. Elle a choisi d’intégrer l’équipe de Mika. Un coach qui a été ému jusqu’aux larmes avec sa reprise remarquable de La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan.

Éventail à la main, elle s’est imposée jusqu’en demi-finale. “The Voice a été une belle histoire et une belle expérience de ma vie, chargée d’émotions, de stress et de rencontres. J’ai eu un très beau parcours.” Avant l’émission, elle était éducatrice dans une crèche. “Je fais actuellement une parenthèse pour me consacrer à la musique.”

La chanteuse rigolote s’est présentée au plateau de The Voice comme une carte de visite pour son groupe musical, Audrey et les Faces B. “Je ne pensais pas aller aussi loin dans l’aventure. Elle m’a amené beaucoup de dates de concert.”

Audrey fait son petit bonhomme de chemin. “Je verrai plus tard pour les projets. Je veux faire les choses dans l’ordre”, confie celle qui chante depuis onze ans et qui se produit en France avec son groupe.

Elle est heureuse de revenir à Maurice pour chanter et se reconnecter à ses racines, “même si ce n’est pas La Réunion”. Audrey, qui vit en France depuis qu’elle a quatre ans et qui revient régulièrement à La Réunion, est déjà venue chez nous en vacances avec sa famille, à 18 ans. Elle en garde un très bon souvenir et comprend un peu le créole mauricien. “Les Mauriciens sont très accueillants et gentils. Ma joie de vivre vient du fait que je viens d’une île”, dit celle.

Marius, le dandy de l’émission

Sous ses airs de Julien Doré, Marius, le candidat de 26 ans, a bluffé les quatre coaches avec sa version sublime de All I Want de Kodaline. Durant le Prime où il a été éliminé, il a fait découvrir son côté dandy et crooner sur la chanson Wake Me Up Before You Go-Go de Wham! Il a été discret durant les auditions à l’aveugle. “Je n’allais pas me déchaîner sur du Kodaline. Il fallait que je garde mon sérieux. Sur Wake Me Up, Before You Go-Go, j’ai pu montrer une autre facette de moi.”

Participer à The Voice a été bénéfique pour lui. “Après l’émission, je ne savais pas trop vers où aller. Tout s’est passé rapidement. Je travaille avec un producteur à Paris. Je n’ai pas signé chez aucune maison de disques pour le moment.” Il a commencé à chanter à 19 ans. “J’avais un groupe de musique. Je faisais les chœurs. Petit à petit, je suis devenu la voix principale.”

Amusant et solaire, le chanteur a une préférence pour les musiques qui donnent la pêche. Retraçant son parcours, il nous raconte qu’il a pu être auditionné à The Voice grâce à sa copine qui travaille dans une radio indépendante à Lille. “Dès qu’elle a su qu’il y avait un casting pour The Voice, elle m’a appelé. J’étais en Angleterre.” Un coup de fil qui lui a permis de vivre une expérience unique. “J’ai adoré et j’y ai passé un beau moment. C’était très intense. Il y avait une bonne entente parmi les candidats. J’en vois toujours certains.”

Marius a séjourné chez nous pendant un mois en décembre 2016. “Je suis trop content de revenir et surtout de chanter pour vous. Je n’ai pas encore choisi les chansons que je vais interpréter. Je ferai certainement des reprises que vous avez découvertes durant l’émission ainsi que des compositions.”