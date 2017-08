LE 16 SEPTEMBRE À PAILLES : Rock and Roll Soniye avec Shaan

Shaan, la Golden Voice of India et chanteur inclassable mettra les subtilités de la musique orientale à la portée de ses nombreux fans mauriciens le samedi 16 septembre à 19 h au Centre Swami Vivekananda à Pailles. Ce grand ami de Maurice qui en sera à son 5e concert chez nous à l’initiative de l’agence Immedia sera cette fois accompagné de la chanteuse Alpita Mukherjee, la lauréate de la Golden Voice Hunt de Zee TV.

Selon Rama Poonoosamy, le directeur de l’agence Immedia, Shaan nous entrainera pendant plus de trois heures dans untrip musical composé de ballades romantiques, de la pop music et du rock. Ce sera un concert chaleureux avec des échanges et de grands moments de retrouvailles entre un amoureux de Maurice et ses fans. Le concert rimera avec convivialité et comme le thème choisi est “Sing and Swing Show”, le public aura l’occasion de se trémousser sur plusieurs morceaux comme Subha Ho Gayi Mamu, Bum Bum Bole, Aaj unse milna hai, entres autres. Chacun trouvera son compte avec une alternance de morceaux populaires et de passages rythmés. Depuis sa dernière visite chez nous en 2012, Shaan a traversé les années avec une exigence musicale intacte et une fidélité absolue à ses idéaux de jeunesse.

Toujours prêt à faire plaisir au public, Shaan, d’une manière plus dynamique et spontanée, donnera une nouvelle dimension à sa cinquième prestation sur la scène mauricienne. Curieux de découvrir ses nouveaux tubes (Tere Naina de Jai Ho, Aaj unse Milna Hai de Prem Ratan Dhan Payo), le public, selon les organisateurs, répondra encore une fois présent en raison des prix nettement abordables proposés cette fois. Les prix varient de Rs 600 à Rs 1700.

Avec une voix capable de multiples inflexions, Shaan, l’animateur de Sa Re Ga Ma Pa et Star Voice of India mélangera les genres et il entonnera les notes de Mera Dil Laile, séga composé par Claudio Veeraragoo. Shaan a privé les Mauriciens de son timbre particulier en live depuis 2012 et ses fans piaffent d’impatience d’écouter Behti Hawa Sa Tha Woh de 3 Idiots qui lui a permis de remporter le National Awards en 2008, mais aussi Jab Se Tere Naina (Saawariya) et Chand Sifarish (Fanaa) primés aux Filmfare Awards.

Shaan a débuté sa carrière en 1997 avec l’album Love o logy après avoir composé des génériques de séries télévisées et des musiques de films pour enfants. C’est avec l’album Tanha Dil que sa carrière a pris son envol. La chanson est restée plusieurs semaines dans le MTV Charts. Il a bénéficié de la contribution d’artistes confirmés comme Shankar Ehsaan Loy, Anu Malik et Aadesh Shrivastava, qui lui a notamment offert un de ses premiers succès, Bas Itna Sa Khwab Hai.

Chanteur doté d’un humour corrosif, Shaan sait surprendre par son d’énergie. Simple et modeste, il possède un charme auquel ses nombreux fans n’ont pu apparemment résister, a souligné, mercredi Rama Poonoosamy.

Le 16 septembre, il enflammera certainement la salle avec ses tubes les plus récents dont Chaar Kadam de PK et Tere Naina de Jai Ho. Les enfants vont adorer Bum Bum Bole de Taare Zameen Par et In Panchhiyon de Koi Mil Gaya. Shaan a également figuré dans les films suivants :

Tarkieb, Daman, Asoka, Zameen et Balwinder Sing Famous Ho Gaya.