18E ANNIVERSAIRE DE LA FED: Le groupe lance l'opération « Bracelet de l'Amitié »

Dans le cadre des célébrations du 18e anniversaire de la Fondation espoir et développement (FED) de Beachcomber Resorts and Hotels, le groupe lance une opération intitulée « Bracelet de l'Amitié », dont le but est de faire participer leurs clients, surtout ceux achetant un forfait « all inclusive », à ce programme de responsabilité sociale.

Dans un document envoyé à la presse, le groupe explique que « dès leur “check-in”, les clients en formule “all inclusive” reçoivent des bracelets colorés, facilement identifiables (rouge pour les adultes, jaune pour les enfants et blanc pour les groupes) et « s’ils décident de le garder au moment du “check-out”, 1 euro sera retenu sur leur facture ». Les fonds recueillis seront reversés à la FED pour son programme d'intégration professionnelle des jeunes. Ceux qui n'achètent pas une formule « all inclusive » sont également invités à participer à cette initiative. « Les boutiques Beachcomber Élégance et Beachcomber Holiday Shop proposent un “Bracelet de l’Amitié” bleu turquoise aux clients. Ces clients peuvent donc se procurer un bracelet et apporter ainsi leur contribution à cette opération de solidarité », fait ressortir Beachcomber.

Le groupe souligne que ses artisans sont les premiers ambassadeurs de cette démarche auprès des clients. Le président de la FED, Malenn Oodiah, explique : « Beachcomber est un groupe qui tient à cœur sa responsabilité sociale et citoyenne, qui s’inscrit dans sa philosophie d’entreprise centrée sur l’humain. Nous voulons encourager ceux qui nous font l’honneur de choisir nos hôtels à participer concrètement aux initiatives et programmes de la FED, qui fêtera cette année son 18e anniversaire. » La FED a vu le jour en 1999 et a pour objectif « de donner aux groupes vulnérables de la société mauricienne les moyens de s’instruire et de se développer pour atteindre l’autonomie financière et pouvoir subvenir à leurs propres besoins, tout en contribuant au développement du pays ».