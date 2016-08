18TH NATIONAL KNOCKDOWN TOURNAMENT : Sous le signe de la jeunesse

Pas de repos pour les guerriers du kyokushinkai. Après avoir suivi un stage avec le Bulgare Valeri Dimitrov au début du mois d'août, les adeptes de la discipline ont eu cette fois-ci la chance inouïe de s'entrainer sous l'expertise du Sempai Kembu Iriki du 18 au 23 août dernier. Du haut de ses 21 printemps, le Japonais de 1er dan détient un palmarès fort impressionnant.

Parmi ses plus beaux exploits, Kembu Iriki a été vice-champion du 11e Championnat du monde de karaté en 2015 et champion de la catégorie poids lourd au Japan Full Contact Karate Organization (JFKO) en 2016. Universitaire au Japon, il sera sans doute une référence pour les jeunes adeptes mauriciens, en sus qu'il a à cœur de faire progresser cet art martial à Maurice.

Un bon signe puisqu'après seulement une séance d'entraînement, il a été très impressionné par la ferveur des Mauriciens pour ce sport. « J'ai vu des jeunes motivés lors de la première séance. Ces derniers m'ont fait fortes impressions. Et je peux dire que je suis amplement satisfait de ce que j'ai vu jusqu'ici. Mon objectif est d'essayer de hausser le niveau du kyokushin à Maurice », a-t-il fait ressortir lorsqu'il a été présenté à la presse le 18 août à la municipalité de Port-Louis.

Knockdown Tournament

Après trois jours de stage, les combattants ont eu la possibilité de se mettre en évidence au 18e National Kyokushinkai knockdown Tournament. Compétition qui s'est déroulée dimanche dernier au stade France Martin, sous la supervision du Japonais qui a supervisé les combats afin d'avoir un réel aperçu du niveau des 64 participants mauriciens en mode de combat dans huit catégories différentes. D'ailleurs, plusieurs combats se sont terminés par k.o.

Zainab Khatib, la tenante du titre dans la catégorie féminine, s'est démarquée des autres concurrentes. En plus de s'imposer dans sa catégorie en battant en finale Nabiihah Sattar, elle a aussi décroché le trophée de la meilleure technicienne. Autres athlètes qui ont assuré le show parmi tant d'autres, Zakariyya Ozeer et Darmanand Lullit. Les deux combattants se sont affrontés en finale et la médaille d'or est allée à Zakariyya Ozeer, trois fois champion de Maurice de la catégorie. Lullit, quant à lui, repart non seulement avec la médaille d'argent, mais aussi avec le trophée de la combativité.

Pour Aslum Jeewa, président de la KMAF, la venue du maître japonais est une aubaine. « Je suis ravi que la fédération en collaboration avec la mairie de Port-Louis a pu le faire venir Maurice. C'est plus pratique et moins couteux de suivre des séminaires à Maurice animés par les meilleurs instructeurs au lieu que nous nous déplacions à l'étranger en grosse délégation. Les jeunes ont suivi ce stage avec une attention particulière puisque le Sempai lui-même est encore étudiant. Les jeunes Mauriciens ont su profiter de cette expérience positive », a-t-il affirmé.

Les résultats

Elite

1. Zakariyya Ozeer

2. Darmanand Lullit

3. Fadil Karrimboccus

Filles

1. Zainab Khatib

2. Nabiihah Sattar

3. Zakiyya Jeewa

Senior

1. Maahir Hosany

2. Dharmarajen Chinasamy

3. Prakash Jadunundun

Junior

1. Kelvin Ho kin

2. Farhaan Hassen

3. Adafa Yeadally Khan

Cadet

1. Naail Jamalsah

2. Aniis Murtuza

3. Azhar Byraub

Espoir

1. Shuayb Aubdool

2. Romain Marie

3. Ridwan Khoyratee

Benjamin

1. Oumar Ramjany

2. Ahyan Khodabux

3. Jeevan Elanghovan

Poussin

1. Hamzah Lallmamode

2. Aryan D'sa

3. Hadi Dowlut