1ER AVRIL À L’IFM : Christine Salem, envoûtée par le maloya

Une des voix les plus reconnues du maloya, Christine Salem a une histoire mystique qui la lie à la musique de ses ancêtres. Les transes qu’elle vit sur scène, ces mots qui lui viennent d’ailleurs, exorcisent des traditions bannies. La “reine sauvage du maloya réunionnais” sera à l’amphithéâtre de l’IFM pour un voyage roots, folk et blues, où elle envoûtera son audience de sa voix chaude aux intonations militantes. Un événement à vivre. Le New York Times a classé son concert parmi les Top 10 des États-Unis quand elle y a joué.

En amont de la rencontre avec le public mauricien le 1er avril : des échanges avec Abaim, Lespri Ravann et Mauravann pour tutoyer la ravanne mauricienne.

Nous lui avons parlé au téléphone de France, où elle est en tournée en ce moment. Il y a définitivement quelque chose d’envoûtant dans la voix androgyne de cette sorcière nommée Salem. Pas uniquement dans la profondeur de la réflexion de l’artiste, saluée sur divers continents, mais aussi pour la richesse des expériences qu’elle a vécues à travers la musique. Dans son histoire, des choses inexplicables, ou plutôt incomprises, semblables à celles qui avaient mené les sorcières de Salem au bûcher dans le Massachusetts au 17e siècle. Christine Salem est elle-même une rescapée du brasier, alimenté par les préjugés et les convictions importées afin de réduire en cendres les cultures transportées dans les cales des négriers et qui raccrochaient les esclaves à ces terres d’où on les déracinait.

Des voix d’ailleurs.

À La Réunion, à Maurice, comme ailleurs, l’asservissement passait par les coups de fouets et l’amputation identitaire. Au-delà du simple mépris, la diabolisation de la culture des esclaves était primordiale pour contrôler les corps et les esprits. Était décrit comme satanique tout ce qui ne correspondait pas à la manière de faire, de croire ou de prier des maîtres. Même les fils et les filles d’esclaves avaient fini par en être convaincus.

Mais Christine Salem, elle, a lancé des incantations, a mis son cœur en accord avec les battements du roulèr ancestral et s’est laissée porter comme au temps des rituels afro-malgaches, les servis kabare, pour se libérer des chaînes.

Les transes, “ces moments où les gens sont habités par des esprits”, elle les connaît. Sa musique l’y emmène souvent. “Quand cela arrive, une partie de moi est toujours là. La majorité de mon être est comme imprégnée d’une présence positive. Je parle et je chante en des langues qui me sont inconnues.” Telle est la force de l’esprit du maloya.

Choisie par les ancêtres.

Christine Salem ne croit pas au hasard. Quand elle marquera ses vingt ans de scène le 20 décembre, elle célébrera également son anniversaire avec son public. Le même jour, La Réunion commémorera le 169e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. “C’est comme si nos ancêtres étaient venus me chercher”, nous dit-elle pour parler de son choix pour le maloya.

Née dans un de ces quartiers où la musique est omniprésente, elle s’intéresse au départ au blues, à un type de rock et aux chansons américaines. Considérée comme subversive par l’administration coloniale, la musique traditionnelle de La Réunion est interdite, de 1950 à 1981. Christine Salem a 8 ou 9 ans quand elle découvre le maloya, joué dans la rue par des rebelles nommés Ziskakan. Leur musique lui parle.

Peu convaincue lorsque l’école lui enseigne que ses ancêtres sont des Gaulois, elle se met en quête de son histoire pour mieux se comprendre. “J’ai ressenti comme une sorte de haine pour ce manque de reconnaissance vis-à-vis de nos ancêtres.” Sans savoir lire la musique, se laissant porter sur les vagues des instruments traditionnels et du rythme, elle reprend le flambeau, jusqu’à s’imposer comme “la reine sauvage du maloya réunionnais”, comme la décrit Les Inrockuptibles.

Top 10.

Ce magazine spécialisé français a classé son album Larg pal o kor comme l’un des dix meilleurs albums africains de 2016. Hors de son île, ce n’est pas la première fois que cette artiste est saluée. En 2013, alors qu’elle en est à son cinquième album, le New York Times fait un compte rendu élogieux, même si Jon Pareles n’a pas compris grand-chose aux propos tenus par la chanteuse sur la scène du Symphony Space, lors de l’ouverture de la World Music Institute aux États-Unis. Mais le critique musical américain écrit : “While the particulars may not have crossed the language barrier, the essence of the songs was clear. It was in Ms. Salem’s deep voice, suffused with ancestral memories and determination; it was in succinct modal melodies, built to be passed on through generations; it was in unstoppable drumming that, eventually, brought children up onstage to dance. It was music that testified, with powerful jubilation, to its own survival.” En tournée aux États-Unis, Christine Salem était entrée dans le Top 10 des meilleurs concerts donnés aux States cette année-là.

“Le maloya de Christine Salem est vif, violent et exaltant, à la manière d’un vent de mer qui jetterait par paquets ses embruns à la face du ciel. C’est un chant immédiat qui porte jusqu’au studio d’enregistrement le fatalisme, les lassitudes et la combativité de la rue, les états d’âmes bercés, avec la mémoire lointaine de l’esclavage, au son des tambours omniprésents”, écrit Les Inrocks à son sujet. Ce maloya, Christine Salem l’explique à Scope : “Je le ressens en moi. Ça chante, ça joue à l’intérieur de moi. C’est une musique entre les vivants et les morts, entre le corps et l’âme. Une communication où on ressent tout cela. À l’intérieur, ça vibre, ça guérit de certains maux. Moi-même, quand je sors de là, je ressens un vrai bien-être.”

Le même envoûtement.

La magie de Salem ne connaît pas de frontière. À La Réunion comme ailleurs, le même envoûtement : “Dans mes concerts à l’étranger, des spectateurs viennent souvent me voir en me disant que même s’ils n’ont pas compris mes propos, ils ont eu l’impression que j’étais entrée en eux. Ils disent avoir ressenti des choses positives, qu’ils n’ont jamais connues avant. Quand je suis sur scène, je vis des choses et j’embarque les gens avec moi dans mes transes.” Christine Salem estime que “ce genre de réactions est valable pour le maloya et toutes les autres formes de musique qui harmonisent les chakras”.

Kayanm, guitare, percussions, djembé et dum dum accompagnent la voix de Christine Salem. Ne lui dites surtout pas que le maloya entre dans le registre world music. “Le maloya reste le maloya, tout comme le jazz, le blues et les autres ont leur identité.” Pour son sixième album, la chanteuse s’est cependant offert quelques espaces de liberté, en mélangeant le blues de son enfance au rythme de ses ancêtres. “Je joue un peu de guitare, sans être une grande guitariste. Pour mon dernier album, j’ai voulu réunir ses deux musiques. Ce sont deux styles dans lesquels je me retrouve : le blues et le maloya ont la même histoire.”

Maloya politique.

Symbole de résistance, la musique sert aussi à dire. Dans ses textes, elle rend hommage aux ancêtres, parle du VIH à travers les yeux d’un enfant, salue Nelson Mandela, parle de la vie et de ses difficultés. Christine Salem a choisi un “maloya politique”. Elle est inspirée par son entourage : “Je raconte un vécu, la vie de tous les jours. Dès le départ, le maloya a été une musique revendicatrice, où on dit des choses telles qu’elles sont et dans une manière qui peut blesser.”

Salariée d’accompagnement social jusqu’en 2012, la chanteuse a cheminé aux côtés de familles en difficulté, de jeunes à problèmes, de détenus, et ne s’est jamais déconnectée de cette autre réalité. “Pendant longtemps, je me suis partagée entre ma musique et mon travail. Puis, j’ai fait un choix. Même si je me consacre principalement à la musique, j’ai encore des projets dans des écoles et des quartiers. Le contact humain m’importe beaucoup.”

Liberté.

Son passage à Maurice sera une nouvelle étape dans sa carrière. Christine Salem espère rentrer enrichie de l’expérience qu’elle se prépare à vivre ici. Suivront ensuite des résidences à La Réunion, des interventions dans des quartiers. Elle espère partir pour l’Inde et s’embarquer dans une tournée en Europe, l’année prochaine. “Je reste libre”, nous dit-elle en conclusion.

Un état d’esprit qui l’habite et qui est présenté en ces termes dans son dossier de presse : “En abolissant la routine, la redite, le retour sur ses pas, elle s’invente une liberté. Une liberté radieuse, solennelle, juste. Une liberté conquérante, nourrie de ses recherches spirituelles autant que de son parcours de musicienne. Une liberté tendue vers l’autre, une liberté de partage et de ferveur.”

Et les esprits qui l’ont choisie guident ses pas.