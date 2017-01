Le 1er cabinet Pravind Jugnauth constitué

Suite à la demission de Sir Anerood Jugnauth en ce lundi 23 janvier, le nouveau Premier ministre, Pravind Jugnauth, nommé par la Présidente de la République selon les dispositions de la constitution, a constitué son nouveau gouvernement après avoir prêté serment vers 14 h30 au Sir Harilal Vaghjee Hall, à Port-Louis. Le nouveau Conseil des ministres sera, désormais, composé de 23 membres dont le Premier ministre.

Les ministres du 1er Cabinet de Pravind Jugnauth

Pravind Jugnauth, Premier ministre, ministre des Affaires intérieures, des communications extérieures, NDU & ministre des Finances

Ivan Collendavelloo, Deputy Prime Minister, ministre de l’Énergie et des services publics.

Sir Anerood Jugnauth, ministre ‘Mentor’, ministre de la Défense et de Rodrigues.

Showkutally Soodhun, vice-Premier ministre, ministre des Terres et du Logement.

Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Affaires étrangères.

Yogida Sawmynaden, ministre des Technologies, de l’information et de la communication.

Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun.

Leela Devi Dookun-Luchmun, ministre de l’Education, des ressources humaines, de l’éducation tertiaire et des recherches scientifiques.

Anil Gayan, ministre du Tourisme.

Anwar Husnoo, ministre de la Santé.

Pradeep Roopun, ministre des Arts et de la culture.

Etienne Sinatambou, ministre de l’Environnement.

Mahen Seeruttun, ministre de l’Agro-industrie et de la sécurité alimentaire.

Ashit Gungah, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs.

Ravi Yerrigadoo, Attorney General.

Stéphan Toussaint, ministre de la Jeunesse et des sports.

Sunil Bholah, ministre des Entreprises et des Coopératives.

Alain Wong, ministre de l’Intégration sociale.

Fazila Daureeawoo, ministre de l'Égalité du genre.

Prem Koonjoo, ministre de la Pêche et des ressources marines.

Soodesh Callichurn, ministre du Travail.

Mahen Jhugroo, ministre des Administrations régionales.

Eddy Boissezon, ministre de la Fonction publique