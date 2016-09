DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE : La Protection From Domestic Violence Act (2016) en vigueur

De janvier à juin 2016, 4 951 cas de violence domestique ont été rapportés, à savoir 1 175 cas dans les Family Support Bureau (FSB) et 3 776 autres à la Police Family Protection Unit (PFPU). C’est ce qu’a annoncé la ministre de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille, Aurore Perraud, intervenant vendredi à Phœnix lors de la fermeture d’un atelier de travail animé par Tina Westra, de la Police fédérale australienne sur la violence domestique et la Protection From Domestic Violence (Amendment) Act 2016, qui est entrée en vigueur le 1er septembre.

Aurore Perraud a observé que la violence domestique prend des proportions d’une pandémie non seulement à Maurice, mais à travers le monde. Elle indique que pour la période de janvier à juin 2016, les FSB de son ministère ont enregistré 123 cas de violence domestique à l’égard des hommes et 1 052 aux femmes. Au niveau de la PFPU, 578 cas de violence faite aux hommes et 3 178 aux femmes ont été enregistrés. Soulignant que la violence est une violation des droits et de la liberté des victimes, Aurore Perraud déplore que les auteurs et leurs victimes soient de plus en plus jeunes. « Unfortunately, violent behavioral patterns are starting very early, for instance serious bullying incidents at school, as reported in the media but also deplored by parents and teachers », affirme-t-elle.

Ce sont des comportements, dit-elle, « qui renvoient à un besoin de dominer l’autre, mais qui se transforment en violence domestique ». « Ce qui était auparavant de petites disputes, servant à pimenter la vie de couple, est aujourd’hui devenu des crimes atroces ».

Tout en rappelant des mesures prises par le gouvernement pour combattre la violence domestique, la ministre souligne la consolidation des structures institutionnelles avec une provision pour la création d’un Command Centre For Domestic Violence, où seront traitées toutes les questions y ayant trait, y compris un soutien aux membres de la famille. Elle annonce que de nouveaux abris seront mis en opération avec le soutien des ONG.

La ministre estime que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi « aura certainement un effet dissuasif sur les auteurs de violence domestique », mais qu’il faudra aussi poursuivre avec une campagne de sensibilisation visant à changer la mentalité des uns et autres. « Cela prendra des années », dit-elle, mais « la balle est partie ».

Pour sa part, Susan Coles, Haut-commissaire d’Australie à Maurice, a mis en exergue la collaboration entre le ministère de tutelle et le Haut commissariat australien, datant de 2014, avec l’organisation d’un atelier de travail sur la violence domestique. Elle souligne la collaboration de l’Australie dans le cadre de la préparation de la loi qui est entrée en vigueur jeudi. Et de noter également une augmentation du nombre de victimes de violence domestique à travers le monde, avec environ 53 femmes qui en meurent tous les ans. De plus, elle observe qu’une femme sur trois est victime de violence domestique par des personnes qu’elle connaît. La violence, dit-elle, « touche toutes les femmes, y compris celles qui ont du succès dans leur carrière ».

Susan Coles s’est longuement appesantie sur le travail que fait le gouvernement australien pour combattre la violence domestique. Parmi les projets mis en place, elle cite un plan national pour la réduction de la violence domestique et le Male Champions of Change Program. « The program was born from Ms Broderick’s conviction that women could not achieve gender equality by acting alone, but also had to engage men in leadership positions to, in turn, empower women ». Et d’ajouter : « Les missions diplomatiques australiennes à l’étranger sont aussi engagées auprès de leur pays hôte. »

L’atelier de travail avait réuni des représentants du ministère de tutelle, du bureau de l’Attorney General, de la Law Reform Commission, de la Mauritius Police Force, du Mauritius Prisons Service, du Women in Uniform network, des travailleurs sociaux et des ONG. Durant son séjour, Tina Westra s’est rendue à Rodrigues pour mettre en place une branche rodriguaise du Women in Uniform Network.