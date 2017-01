2. Dans le monde du travail : les femmes minoritaires sur plusieurs plans

Dans notre République, en 2015, chez les plus de 16 ans, 584 600 Mauriciens se trouvent dans le monde du travail.

Ils sont répartis comme suit :

- 353 300 hommes, soit 75% de la population masculine en âge de travailler, sont dans le monde du travail,

- 231 300 femmes, soit 47% de la population féminine en âge de travailler, sont au travail pour l’obtention d’un salaire.

Ces chiffres démontrent clairement que les hommes sont majoritaires. Toutefois, les femmes dans le groupe d’âge de 25 à 29 ans ont connu une croissance accrue dans le monde du travail au cours des dernières années.

Et celles qui ne travaillent pas, que font-elles de leur temps libre et de leurs compétences ? La contribution d’un plus grand nombre de femmes, notamment dans le travail social, serait précieuse pour construire une île Maurice plus solidaire.

Est-ce que les infrastructures de soutien aux mères de famille (prise en charge de qualité des enfants et à un coût raisonnable, le “flexitime” avec des horaires de travail permettant aux femmes de pouvoir s’occuper des enfants les après-midis, la solidarité au sein de la famille avec l’aide des grands-parents) leur permettraient de travailler pour un salaire ?

Le secteur tertiaire du travail, regroupant commerce, transport, santé, éducation, habitat et autres industries de service, comprend 61% des hommes et 77% des femmes au travail.

Le secteur secondaire, regroupant industrie, électricité, eau et construction, comprend un tiers d’hommes et un sixième de femmes.

Le secteur primaire, regroupant agriculture, activités minières (exploitation de roches, sel, préparation du ciment), comprend 9% d’hommes et 6% de femmes.

Répartition des personnes salariées en 2015

Hommes

%

Femmes

%

Employeurs (patrons)

5,4

1,7

Travailleurs à leur propre compte

17,5

9,7

Employés

76,1

83,9

Contribuent au travail en famille

1,0

4,7

Total

100,0

100,0

Gender Statistics 2015 Tableau 11 p.16 distribution (% des personnes employées selon statut et sexe)

Pas moins de 22,9 % des hommes au travail sont des employeurs, des patrons ou des “self-employed”, alors que seulement 11,4% des femmes au travail se retrouvent dans cette catégorie des mieux rétribués.

La majorité des femmes au travail, soit 83,9 %, se retrouve dans la section des employés, alors que 76,6 % des hommes au travail se retrouvent dans cette catégorie.

Par ailleurs, 17,5% des hommes travaillent à leur propre compte alors que 9,7% seulement des femmes font partie de cette catégorie.

De plus, les femmes assurent une moyenne de 35,2 heures de travail alors que les hommes en assurent 41,1.

Chômage en 2015: 58% des chômeurs sont des femmes

Hommes

%

Femmes

%

Nombre total de chômeurs

19 500

5,5

26 800

11,6

Détenant un certificat de CPE

5,1

5,2

Chômeurs détenant certificat de Senior

13,8

16,4

Chômeurs détenant certificat de HSC& GCE

13,8

17,2

Éducation supérieure

17,4

20,9

Tableau 12, page 17. Gender Statistics

Le taux le plus élevé parmi les femmes au chômage se trouve parmi les moins de 25 ans

Les chiffres révèlent que les femmes sans emploi possèdent des qualifications plus élevées que les hommes.

Moyenne des salaires mensuels dans le monde du travail en 2015 (Rs)

Hommes

Femmes

Managers, professionnels techniciens et autres professionnels

41 400

28 900

Dans les bureaux

21 700

17 500

Dans les services et les ventes

18 300

10 100

Ouvriers ayant des qualifications

13 400

7 100

Employés non qualifiés

13 800

6 400

Moyenne des salaires

Rs. 21 200

Rs. 15 600

Tableau 13 p.18. Moyenne des salaires mensuels en Rs. en 2015 distribution (% des personnes salariées selon statut et sexe en 2015).

Le tableau établissant la comparaison des salaires révèle qu’à tous les niveaux du monde du travail, les femmes touchent un salaire inférieur à celui d’un homme. En moyenne, cela donne les écarts suivants : un homme reçoit un salaire de Rs 21 200 alors que celui de la femme est de Rs 15 600.

À suivre : Hommes et femmes en politique et dans les postes à responsabilités.