POUR 2016 : Carton rouge contre Josian Valère et la MFA

S'il y a bien une personne qui a marqué à sa façon la saison sportive de 2016, c'est bien le journaliste de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), Josian Valère. D'abord, jamais auparavant n'a-t-on vu un dirigeant sportif mauricien être expulsé du Village des Jeux olympiques par la délégation mauricienne. C'est pourtant ce qui est arrivé à Josian Valère lors des Jeux olympiques de Rio au Brésil. Il représentait alors la Fédération mauricienne de Judo, une fédération qui était déjà en perdition et qui l'avait déjà remplacé comme président.

En outre membre du Comité olympique mauricien (COM), il s'était attiré les foudres du président de ce comité. Josian Valère fut même accusé d'avoir formulé un complot contre l'équipe dirigeante en poussant des athlètes à réclamer plus d'argent, soutenant comme argument que les chefs de fédérations touchaient beaucoup plus qu'eux.

D'autre part, relevons également le mandat catastrophique de Josian Valère à la présidence de la Fédération mauricienne de Judo. Tant et si bien qu'après son passage au dojo de Grand Rivière Nord Ouest, il ne reste que des ruines du judo mauricien. En effet, ce qui était considéré comme le lieu sportif le plus fréquenté de Port-Louis est devenu une salle déserte. Alors que les entraînements de l'équipe nationale deviennent de plus en plus moroses. La méconnaissance de Josian Valère et de son équipe s'agissant du judo aura mis une discipline entière sur les genoux.

Que dire également de la Mauritius Football Association, si ce n'est qu'elle a été fidèle à elle-même ? Samir Sobha, la tête de cette fédération, n'arrive toujours pas à présenter un projet durable pour le football mauricien, mais on ne sait comment il arrive à berner le ministre de la Jeunesse et des Sports. Car à la Football House tout est fait pour garder en position Samir Sobha. Et ce n'est pas parce qu'il ne met plus son traditionnel T-shirt rouge et ses baskets que l'homme à changer.

Sa dernière trouvaille est le Montpellier Hérault Sport Club, qui vise à mettre en place une Académie de Football à Maurice. C'est le grand mystère autour de cette nouvelle association, tandis que, selon nos recoupements, le ministre Yogida Sawmynaden a insisté pour faire le déplacement personnellement en France en vue de signer le contrat d'engagement. Mais à quel prix ? Espérons que le député mauve Franco Quirin ou même la nouvelle opposition s'intéressera de près à ce dossier. Silence, on tue ! serait-on tenté de dire. Oui, silence on tue le sport mauricien…