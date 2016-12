2017, ANNÉE CHARNIÈRE: AUX JEUNES QUI S’ENGAGENT EN POLITIQUE… « Faire de la politique, c’est penser l’État » 

Vinesh Jawaheer fut un ami d’une intelligence et d’une mémoire extraordinaires. Ce fut toujours un plaisir de discuter avec lui tant son savoir était étendu. Il est mort en août 2015, encore jeune. Il fut philosophiquement et politiquement un défaitiste actif et nous étions tout le temps à nous bagarrer entre la nécessité de vouloir changer les choses –ma position –, et celle de mettre les gens en conscience que tout est fini et qu’il n’y a pas d’espoir de changer quoi que ce soit, qui fut sa posture d’anarchiste-nihiliste; veuillez m'excuser pour ce pléonasme. Je l’admirais pour sa conviction et je n’ai jusqu’ici pas rencontré quelqu’un avec le savoir qui était le sien.

Cependant son attitude m’avait poussé à écrire dans la page Forum du Mauricien, du 28 mai 2012 sous le titre « A un ami qui dit qu’il a tout compris » : « Astéroïde ou pas, on va continuer à tout détruire. Certains se fichent que les autres s'en fichent. Sur ce plan nous sommes, mon ami et moi, d'accord. Là où nous ne nous entendons pas, c'est que lui, il a perdu tout espoir; il a abdiqué quand il a tout compris. Moi pas ». Je me référais au comportement éventuel des terriens à l’annonce d’une collision entre l’astéroïde Apophis et la Terre sept ans après son passage à 32,000 kilomètres de notre planète en 2029; soit, en 2036. Je plaçais les terriens devant une catastrophe inévitable.

Je suis philosophiquement et politiquement un optimiste intellectuellement formé pour croire que les contradictions s’accordent dans l’espace-temps et de ce fait en société aussi. Ainsi nous sommes dans l’obligation de concilier ce qui est d’apparence contraire et c’est cette pratique qui nous fera trouver des agents de conciliation : 1) entre l’individualité et la collectivité ; 2) entre l’État qui centralise par la coercition et les collectifs démocratiques qui décentralisent jusqu'à l’épanouissement de la liberté de la personne et 3) entre la croissance des besoins humains et la décroissance soutenue de tout ce qui détruit la nature. Qui sont les trois principaux axes de ma recherche pour un projet de société (donc politique) qui soit à la fois valable, acceptable et applicable. Je dépense beaucoup de mon temps à ce sujet. Mais je me concentre sur la nature de l’État.

Le vrai débat politique

Bon nombre de jeunes veulent transformer la société. Ils se rapportent malheureusement à Singapour pour copier ce qui est en pratique là-bas sans faire l’effort de se documenter sur le cadre constitutionnel, juridique et sociétal dans lequel les Singapouriens et tant d’étrangers vivent. Je leur dis souvent que c’est la façon la plus dangereuse de faire de la politique que de copier sans comprendre et surtout de parler d’alternative quand il n’y a aucune proposition issue d’un vrai débat politique et non conspirationniste (à l’insu des masses) sur la nature de l’État. Ce qui est extrêmement dangereux.

Ils doivent donc cesser (c’est ma plus grande contradiction avec les jeunes) avec leur pratique de ne faire aucun effort pour théoriser un projet politique qui soit approprié à la société dans laquelle ils vivent. Certains de ces jeunes au gouvernement s’assurent déjà que les tenants et aboutissants de la société singapourienne (Bhadain par exemple) soient imposés à notre société. Que les lecteurs tirent les conclusions qui s’imposent !

Lee Kuan Yew fut un avocat formé en Angleterre. Il arriva au pouvoir en 1959 et régna sur Singapour (qui fut lâché par la Malaisie de Tunku Abdul Rahman en 1965) jusqu'à son replacement par Goh Chok Tong en 1990 (la personnalité de Goh fut différente de Lee Kwan Yew. Il a manqué d’être le Secrétaire général des Nations unies, à la place de Ban Ki-moon). Lee Kwan Yew prit le poste de Senior Minister qu’il conserva jusqu'à 2004 quand son fils (Lee Hsien Loong) fut nommé Premier ministre. Il fut nommé Minister Mentor et siégea au Cabinet jusqu'à 2011. Il conserva après son poste de parlementaire jusqu'à son décès en 2015.

Il ne se priva de rien pour réduire les libertés citoyennes, contrôler la protestation publique et la presse; s’attaquer ouvertement à ses adversaires politiques par des procès…Il faut que les jeunes lisent le chapitre XII de la Constitution singapourienne et la liste des raisons pour l’application de la peine capitale. Tout le monde se révolte contre la bastonnade pratiquée par des intégristes islamiques, mais pourquoi ne dénonce-t-on pas cette même pratique comme sanction pénale à Singapour? Si en sus de cela on se permet de dénoncer les crimes de « Harry » contre ses vieux amis du Parti Communiste Malaisien (The Communist Party of Malaya) on risque de se faire accuser de 'réminiscence historique'.

Il fut un des rares dirigeants après Hitler, de proposer une forme de politique jugée eugénique quand il appliqua alors la différence entre les femmes du peuple (qui n’avaient droit qu’à deux enfants au maximum et qui perdaient leurs prestations sociales si elles mettaient au monde un troisième et un quatrième enfant) ALORS que les femmes diplômées, par le biais de la Social Development Unit, étaient encouragées par plusieurs prestations et avantages socio-économiques si elles avaient plus que deux enfants.

Mais sa plus grande imposition fut l’application du confucianisme. Le confucianisme est dans sa dimension politique, l’idéologie officielle à Singapour. Mais il est aussi en pratique en Corée du Nord et il est proposé dans d’autres pays. Face à l’immoralisme politique des uns (fraude, corruption, arnaques), à la déstabilisation sociale (révoltes), à la crise économique insoluble (fracture sociale)… le confucianisme se place dans sa forme : 1) au-dessus des contradictions sociales et des classes (sous sa forme bonapartiste) ; 2) antipolitique (sous sa forme technocratique) ; 3) dynastique (au lieu de l’alternance ou l’alternative politique ou le pluralisme politique) ; 4) raciste (sous sa forme d’élitisme ethnique) ; nationaliste (autant sous sa forme parasitaire, qu’antimondialiste)…

"Special powers against subversion..."

Du fascisme islamique au fascisme bureaucratique et technocratique, il n’y a qu’un pas. Si quelqu’un lit la Constitution singapourienne et ses lois organiques, ce qui doit retenir notre attention c’est le nombre de lois liberticides mais aussi et SURTOUT la partie intitulée « Special powers against subversion and emergency powers » Tout est dans l’État et par l’État. L’individu et la société doivent se soumettre à l’État et la dynastie qui le contrôle. C’est le système qui se répand dans le monde par les adeptes de Lee Kwan Yew, qui a régné jusque par le truchement de son fils.

Revenons à l’essentiel de ce texte qui est d’identifier les deux questions les plus importantes en politique : 1) Quelle est la nature de l’État dans lequel nous vivons ? et 2) Comment voulons-nous la changer ? Il n’y a absolument rien qui soit au-dessus de ces deux questions. RIEN !

Un tel débat sur la question a réellement commencé par le plus grand des philosophes européens : Friedrich Hegel à l’époque où l’Europe était sous l’emprise des dictatures monarchiques. L’État c’est moi, disait Louis XIV (du 13 avril 1655). Le débat a réellement commencé par la conception de l’État idéaliste de Hegel – comme moyen d’arrêter les guerres et la misère sous toutes leurs formes – et d’autres philosophes qui ont porté le débat sur l’État « en tant qu’expression de la société civile », ensuite en termes « d’organisation de la classe dominante » et enfin nécessité mais surtout « produit d’une société dont la classe dominante fait son instrument ».

N’échappant pas à cette nécessité de comprendre l’État dans tous ses aspects, un premier texte a été publié par le MPM dans sa publication Entre Nous 1. Un deuxième texte est sans doute nécessaire. Mais ce que je veux demander aux jeunes, c’est de ne pas s’associer de près ou de loin avec la dynastie Jugnauth-Ramdenee. L’État que ce régime en devenir veut nous imposer est de nature semblable à Singapour.