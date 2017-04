LE 21 MAI À PAILLES : Sanam Puri et son groupe en concert

Sanam Puri et son orchestre le Sanam Band, qui ont marqué les esprits avec deux concerts tout feu tout flamme en septembre et novembre 2015, seront de retour au centre Swami Vivekananda à Pailles le dimanche 21 mai à 20 heures. L’initiative revient encore une fois à Shailen Sookha, le directeur de Spelmedia.

Évitant l’écueil de la mièvrerie, Sanam Puri a fait découvrir à la nouvelle génération cette musique mélodieuse créée dans les années 70-80. Cette formule simple assure le succès de son groupe. Leur musique comme leur amitié, ils les cultivent dans la discrétion, dans la recherche d’une nouvelle sonorité, loin de l’agitation bollywoodienne. Véritable boule d’énergie, Sanam Puri avait explosé sur scène et avec le guitariste Samar Puri, le batteur Keshav Dhanraj et le bassiste Venky S, il a enflammé un public nombreux venu les applaudir. Les motifs mélodiques et rythmiques s’enchaînent, se répondent et se prolongent unis par une libre inspiration d’une musique qui abolit toute distance entre l’artiste et le public. Avec Yeh Ratein Ye Mausam Nadi Ka Kinar, Kora Kagaz Tha Yeh Man Mera, Lagja Gale, Roop Tera Mastana, O Mere Dil Ke Chain, Tujse Naraaz Nahi Zindagi, entre autres, Sanam Puri continue à faire rêver les nostalgiques de l’âge d’or du cinéma.

Le concert est organisé par l’agence Perfect Harmony Global et Sanam Puri sera à Maurice après une tournée aux Pays-Bas, à Trinidad et Surinam.

Les billets sont en vente dans les magasins Mikado à Rs 2 350 (VIP), Rs 1 950 (Platinum), Rs 1 550 (Gold), Rs 1450 (Premium Gradins), Rs 1 250 (Gradins) et Rs 1 000 (Silver).