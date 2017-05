LE 22 JUILLET AU SVICC : Sukhwinder Singh, l’Oscar winner avec Jai Ho en concert

Sukhwinder Singh, l’interprète de Jai Ho de Slumdog Millionaire, Oscar de la meilleure chanson, se produira le 22 juillet au centre Swami Vivekananda à Pailles. Il a fait ses débuts à Bollywood en 1986 avec Karma et a atteint la célébrité en 1998 avec Chaiya Chaiya de Dil Se pour lequel il a décroché le trophée de meilleur chanteur. En 2014, il est le lauréat du National Awards avec Haider, version indienne de Macbeth de William Shakespeare.

Subhash Ghai a fait appel à lui pour les morceaux de Taal. C’est ainsi qu’il a interprété Ramta Jogi, Kariye Na. Parmi ses autres morceaux à succès, retenons Mitwa de Lagaan, Dard-e-DIsco (Om Shanti Om) et les chansons titres de Omkara et Jaane Tu Ya Jaane Na.