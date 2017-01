24 MOIS DILAPIDÉS et L’ALLIANCE MOINS UN !

Le bilan 2016 du gouvernement est un copier-coller de 2015. RIEN ! L’économie continue de reculer, zéro investissement, les problèmes majeurs d’infrastructures, l’eau, l’électricité, la congestion routière, les drains, et les fléaux sociaux, la pauvreté, la drogue, le chômage, la violence, les affaires, n’ont reçu ni réponses, ni solutions. Il continue avec des slogans vides comme le 2e Miracle Économique, l’eau 24/7. Ce gouvernement a déçu rapidement, ce qui était prévisible, parce qu’un ramassis hétéroclite de partis dont l’objectif premier est de prendre le pouvoir pour régler ses comptes avec l’ancien gouvernement et ensuite installer ses parents, amis et soutiens dans les institutions et rouages de l’État, ne peut pas être un projet social. Les projets de développement se font sur la base de ce que les ministres vont mendier à l’étranger. Ce ne sont plus les bénéfices tirés des revenus de ce que le pays produit qui sont investis dans le développement, mais le déversement de capitaux d’états étrangers faussant ainsi la comptabilité des finances nationales. En retour sur ces investissements camouflés, le gouvernement est contraint de céder des pans entiers du territoire national et forcé de concéder des avantages et des privilèges à des pays étrangers. C’est la soumission, la mise sous tutelle du pays. En y ajoutant un partenaire démissionnaire, le gouvernement devenu l’Alliance – 1 a perdu toute crédibilité. Il est tenaillé par le chantage de ses propres élus.

De plus, deux débats ont miné l’année, loin des vraies préoccupations du citoyen quant aux difficultés de sa vie quotidienne, à savoir la passation du pouvoir et le projet de loi sur la Prosecution Commission. Sur la transmission du pouvoir, répétons-le encore, la Constitution prévoit qu’en cas de vacance du poste de Premier ministre pour cause de démission, d’incapacité ou de décès, c’est celui ou celle qui rassemble une majorité, confirmée par un vote de confiance du Parlement, qui assume la fonction. La dissolution et de nouvelles législatives ne sont pas une obligation. Un point c’est tout ! Les diarrhées verbales et les gesticulations des partis d’opposition détournent l’attention des vrais enjeux de société. Cela n’empêche que dans le cas présent, le transfert du pouvoir de Jugnauth Père à Jugnauth Fils, est effectivement l’instauration d’une Dynastie MSM, ce qui est dangereux.

Quant à la Prosecution Commission, il n’y a pas de doute que le pouvoir absolu conféré par la Constitution à une personne, en l’occurrence le Directeur des Poursuites Publiques, est une anomalie qui contredit l’esprit de l’État de Droit et appelle une correction par un amendement en vue de lui accoler un chien de garde. C’est l’objectif politique inavoué de contourner le DPP pour régler des comptes avec l’ancien Premier ministre qui donne la nausée. Cela dit, que de nombreuses affaires visant l’ancien Premier ministre aient été rayées pose question ! Dans tout ça, que Xavier-Luc Duval et son PMSD démissionnent du gouvernement en lançant des cris de vierges effarouchées sur une supposée question de principe est purement honteux ! Le passé de la Dynastie Duval dans presque tous les gouvernements depuis l’Indépendance, les hordes de nervis qui accompagnaient Duval Père, toutes ses violences, ses rixes, ses raids politiques et les humiliations, la complicité du fils avec le fils Ramgoolam dans ses frasques, témoignent amplement de l’hypocrisie de cette démission. La vérité c’est que Xavier-Luc Duval sauve la tête de Ramgoolam en privant le gouvernement de la majorité des trois quarts nécessaires pour amender la Constitution. Il est permis de croire qu’il y a une contrepartie, un arrangement entre Duval fils et Ramgoolam fils. Les complicités politiques Ramgoolam/Ptr et Duval/PMSD sont héréditaires.

Pendant ce temps Paul Bérenger et le MMM n’ont toujours rien appris de la gifle électorale de 2014 et de la crise profonde qu’ils ont traversée. Au lieu de se démarquer de manière claire des Duval et Ramgoolam, ils laissent planer le doute et la connivence en acceptant de réfléchir à une plate-forme de l’opposition parlementaire dans la rue et au Parlement. La manie des stratégies bancales à partir d’une mathématique hasardeuse et obsessionnelle des communautés a hypothéqué toute la vie du MMM. Et il continue obstinément dans sa longue dérive et son errance idéologique après avoir perdu son âme. Il est devenu un vieux parti institutionnel de centre droit, dont le programme de gouvernement n’est plus un projet social, mais la gestion de l’économie capitaliste à genoux devant la mondialisation et l’impérialisme. Sa Direction fossilisée, dont l’aveuglement et la surdité face aux réalités du monde actuel, et la déliquescence du pays le mènent à son point de rupture irréversible avec ce qui fut son Histoire.

Ramgoolam, Duval, Jugnauth, Trois Dynasties et le MMM sclérosé, enfantés par la Bourgeoisie Politique, règnent à tour de rôle sur le pays depuis l’Indépendance ! 49 ans !

49 ans que dure cette Démocratie Minimum, c’est-à-dire aller aux urnes régulièrement pour leur remettre à chaque fois tout le pouvoir qui ampute le Peuple du Droit de regard sur ses affaires. Elle pourrit le pays. La Démocratie Parlementaire Bourgeoise est en faillite. Ce Peuple fanatique, idolâtre et zélateur, redevenu docile, servile, qui s’agenouille tout seul, continue de vénérer ceux qui l’exploitent, le soumettent, envers et malgré les cris stéréotypés et mécaniques des syndicalistes professionnels, aussi indéboulonnables que les politiques, avec leurs kilos surnuméraires. Et comme la Gauche est Morte, mais elle l’ignore encore, il n’y a plus rien ! Même pas le désespoir, parce que le Désespoir au moins est une manière d’Etre au Monde.

En regardant le Monde, au-delà de cette île, dans lequel nous survivons avec les Trump, Poutine, May, Duterte, Erdogan, Assad, Lepen dans l’antichambre du pouvoir, Daech et tous les autres, en constatant la Démission des Intellectuels, la Défaite de la Pensée, la Trahison des Gauches, nulle autre conclusion n’est plus juste : L’Homme est une Pandémie Meurtrière !

« Songez à tous ceux qui mirent leurs doigts vivants leurs mains de chair dans l’engrenage

Pour que cela change et songez à ceux qui ne discutaient même pas leur cage

Est-ce qu’on peut avoir le droit au désespoir le droit de s’arrêter un moment. » - Louis Aragon

Cascadelle

Ce 8 janvier 2017