LE 25 MAI : Alteo donne le coup d’envoi de la récolte sucrière

Le coup d'envoi de la récolte sucrière annuelle sera donné par le groupe Alteo le 25 mai. Les trois autres usines – Omnicane, Terra et Medine – devraient commencer à rouler dans le courant du mois de juillet. La récolte durera jusqu'à décembre, mais « une meilleure production n’est pas attendue ».

Le Crop Estimate Coordinating Committee se rencontrera demain pour se pencher sur les premières estimations. Jacqueline Sauzier, secrétaire de la Chambre d'Agriculture, observe que les conditions météorologiques de ces dernières semaines, caractérisées par de grosses pluies, n'ont pas été favorables à la croissance de la canne à sucre. « Il nous faudrait désormais un temps un peu plus froid et sec pour les prochaines semaines », constate-t-elle.

L'année dernière, la production sucrière était inférieure aux 400 000 tonnes annoncées. Toutefois, les perspectives pour l'industrie cannière s'annoncent plutôt « bonnes » pour les groupes sucriers. En effet, les derniers chiffres d'affaires publiés par Terra indiquent une augmentation de 26,6% pour atteindre un peu plus de Rs 1,3 milliard et des profits de l'ordre de Rs 46,2 millions l'année dernière alors qu'en 2015 il avait essuyé des pertes de Rs 8,9 millions. « Cette amélioration est due à une meilleure récolte, à une hausse de la production de sucres spéciaux et à l'augmentation des prix », indique-t-elle. Omnicane indique pour sa part que le « sugar cluster is expected to post improved results as a higher refined sugar production is targeted whilst the energy segment is on track to generate results at the same level as in 2016 ».

Au niveau d'Alteo, le secteur sucrier a enregistré des résultats satisfaisants l'année dernière en raison des bonnes conditions de marchés, mais également en raison des investissements constants du groupe pour développer les capacités de production agricole et industrielle et, finalement, de l’expertise des équipes à Maurice, en Tanzanie et au Kenya. Notons que la prière traditionnelle organisée au temple Tookay pour marquer l'ouverture de la coupe est prévue le 18 juin.