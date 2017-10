27E-JOURNÉE: THE MAURITIUS UNION GROUP COLONEL DRAPER CUP: Karraar from pillar to post

L’épreuve principale de cette journée, The Mauritius Union Group Colonel Draper Cup, s’est finalement résumée à une lutte entre les outsiders Karraar et Hard Day’s Night. Le dernier mot est revenu au représentant de Gilbert Rousset, qui en profitait pour enregistrer sa huitième victoire sur notre turf. Le favori Beat The Retreat s’est, lui, contenté d’une modeste troisième place à 3.80L du vainqueur.

A l’occasion, Karraar était confié à Rye Joorawon, tandis que Nishal Teeha était en selle sur le finisseur Recall To Life. Au vu de la présence des véloces, Ready To Attack, Speed Limit et Black Tractor à son intérieur, on croyait que Karraar n’aurait pas la partie facile dans la course à l’avant. Le cheval de Perdrau s’est retrouvé coincé après quelques mètres entre Speed Limit et Hard Day’s Night, tandis que Ready To Attack s’est vite fait déborder par le cheval de Pengelly. Ce dernier, une fois sur les barres, a repris sa monture lorsqu’il a constaté que les intentions de Joorawon étaient de prendre la tête, alors que tactiquement, il aurait pu faire travailler Karraar un peu plus. Joorawon n’a pas laissé passer l’aubaine et a placé sa monture sur les barres peu après le poteau des 1200m. Une fois les choses en main, il a pris le soin de réduire l’allure. Ce qui fait qu’à l’arrière, Ready To Attack et Speed Limit ont dû être repris. Lors d’une enquête sur cet incident, Pengelly a été sévèrement réprimandé. Hard Days Night a profité de ce ralentissement pour se rapprocher sur l’arrière-main du meneur, tandis que Beat The Retreat se montrait ardent en avant-dernière position. Nullement inquiété, Joorawon a laissé souffler sa monture dans la descente avant de lancer le sprint à 600m de l’arrivée. S’il a pu prendre de vitesse le peloton, en revanche, Hard Day’s Night s’est maintenu à sa hauteur jusqu’à l’entrée de la ligne droite. Mais Karraar avait encore des réserves et, lorsque Joorawon lui a demandé un nouvel effort, il a laissé sur place le cheval de Rameswar Gujadhur. Contraint de progresser en épaisseur dans la dernière courbe, Beat The Retreat n’a pu faire mieux qu’une troisième place. A sa décharge, il portait le top weight de 61kg, a beaucoup tiré en course et a été desservi par le train de la course. Il est probable qu’il soit muni d’un Drop Noseband à sa prochaine sortie dans la Coupe d’Or qui sera courue à poids d’âge. Il doit donc être repris. S’agissant de Black Tractor, qui restait sur quatre victoires consécutives, il a montré ses limites à ce niveau. Il faut dire qu’il avait perdu ses chances au départ lorsqu’il s’est retrouvé plus en retrait que prévu.

Auparavant Joorawon avait mis fin à une période de disette grâce à The Brass Bell, qui restait sur une bonne tentative. Le cheval de Gilbert Rousset s’était encore amélioré physiquement et le champ du jour était nettement à sa portée. Power Dive s’est montré le plus rapide au départ et il a surmonté le handicap de sa sixième ligne pour se porter en tête devant Shield Of Thunder, avant d’être rejoint par Captain’s Cronicle. Ce dernier n’a toutefois pas mis de pression sur le meneur, qui a imprimé une allure modérée. The Brass Bell était quatrième en one offdevant Smitten, Right To Tango, Starspangledbanner, Captain Nero, Powder Keg et Vintage Angel respectivement. Lorsque Ramsamy a commencé à presser Power Dive, ce dernier a quitté la corde, permettant à Shield Of Thunder de se rapprocher à son intérieur. Ramsamy a été rappelé qu’il doit toujours faire en sorte de courir le plus près des barres. Suite à cela, le favori s’est retrouvé légèrement plus en retrait par rapport au meneur, forçant Joorawon à le lancer à l’extérieur dans le dernier tournant. Malgré son écart, Power Dive s’est montré plus accrocheur que prévu, mais bien que versant à l’intérieur, The Brass Bell s’est montré plus percutant pour forcer la différence. S’infiltrant à la corde dans la ligne d’arrivée, Smitten a dû être repris à l’extérieur vu que Shield Of Thunder a versé à l’intérieur. Sooful a été sévèrement réprimandé pour sa négligence.

Doublés de Joorawon et Ghunowa

Tout comme Rye Joorawon, qui remplaçait Donovan Dillon, Kevin Ghunowa a profité du départ de Robert Khathi pour obtenir les premières montes chez Shirish Narang. Le jockey mauricien n’a pas laissé passer sa chance en réalisant le doublé signé Swinging Captain et Aware. Le premier nommé avait surclassé ses adversaires lors de la 24e journée, mais il était aligné dans une valeur supérieure cette fois. Si sa troisième ligne pouvait être considérée comme un avantage, elle a failli mener à sa perte, car après un départ lent, Swinging Captain s’est retrouvé enfermé à l’intérieur en quatrième position. Comme cela avait été le cas lors de la 23e journée lorsqu’il avait évolué en attentiste, il a commencé à tirer. Ghunowa s’est montré très culotté en le déboitant au 1400m, bousculant au passage Rebel Alliance. Ghunowa a plaidé coupable sous le règlement 160 A (d) de « jostling » et il a écopé d’une amende de Rs 20 000. Cette initiative a permis à Swinging Captain de se rapprocher sur l’arrière-main de Ramass, qui a, lui, été forcé de durcir l’allure. Rock On Geordies s’était placé devant Pride Rock, mais en se rabattant, il a incommodé le cheval de Daby, qui a trébuché. Vijay Anand Bundhoo a écopé d’une semaine de suspension après avoir plaidé coupable de « careless riding ». Rebel Alliance était cinquième devant Jullidar. Ce dernier avait, semble-t-il, perdu son mors, et il a été mis sous pression dès la descente afin de rester au contact avec le peloton. On pensait que les carottes étaient cuites pour le représentant de Patrick Merven, mais une fois la ligne droite finale entamée, il a mis la tête à l’ouvrage pour se rapprocher vivement sur la fin. Le but est toutefois arrivé trop tôt pour lui. En tête, Swinging Captain avait pris la mesure de Ramaas avant de conserver un mince avantage sur Jullidar et Rebel Alliance. Le vétérinaire a rapporté que Rock On Geordies avait saigné et que Pride Rock avait perdu un fer en course.

Ghunowa a démontré qu’il est aussi efficace en attentiste en s’imposant au finish sur Aware. Ce dernier restait sur deux accessits à ce niveau après avoir brillé dans une valeur inférieure. Il faut dire que la lutte à l’avant entre No Resistance et Le Clos a servi les desseins des finisseurs. Au Tombeau Malartic, ce duo comptait déjà environ 4L sur le peloton mené par Noah’s Ark et Paladin. Wiggins a même sorti la cravache à 600 mètres de l’arrivée pour maintenir la pression sur No Resistance. Il était alors déjà évident que ces deux chevaux n’allaient pas tenir jusqu’au bout. Au poteau des 400m, ils étaient déjà rattrapés par le peloton mené par Noah’s Ark. Jolie Roger et Aware faisaient meilleure impression à ce moment de la course. Si le premier nommé a pu se rapprocher à l’intérieur, en revanche, Aware a failli monter sur les talons de Le Clos, qui faiblissait et a été repris à son extérieur afin de pouvoir continuer sa progression. Talbec et Buffalo Trip étaient lancés en épaisseur. L’issue n’a pas longtemps fait de doutes. Dès qu’on a vu Aware s’infiltrer entre Noah’s Ark et Paladin, on savait qu’il avait gagné sa course. Ghunowa a même été sanctionné d’une amende de Rs 5 000 pour célébration excessive. Une enquête avait aussi été ouverte sur le départ de Jambamman. Il a été établi que le cheval de Jean-Michel Henry s’est figé au départ et a refusé de s’employer. Les résultats ont donc été maintenus.

L’épreuve d’ouverture n’était pas facile à déchiffrer, car elle était réservée aux nouveaux chevaux. Si Saracen King et Kin’s Salute avaient déjà couru chez nous, on ne leur accordait pas des chances de vaincre sur leurs dernières performances. Birds Eye View avait, lui, laissé entrevoir des qualités dès ses premiers galops, d’où sa cote de favori. In Your Face avait également laissé une bonne impression à l’entraînement, tandis que Final Cup pouvait encore s’améliorer. La préparation de Raheeb avait été perturbée, car ce cheval avait été victime d’une chute à Floréal il y a quelques semaines. Un incident qui avait nécessité une vingtaine de points de suture. Mais Ricky Maingard était conscient qu’il possédait un bon cheval et il lui a accordé tout le temps et les soins nécessaires afin qu’il retrouve la forme. On pensait voir Birds Eye View aux avant-postes, mais Poullis a insisté de sa première ligne sur Final Cup pour conserver la position tête et corde. Saracen King était troisième devant In Your Face qui précédait Raheeb, tandis que King’s Salute était déjà battu à mi-course. Le cheval de Ricky Maingard s’est rapproché sur les barres et s’est décalé dans la dernière courbe où il s’est rapproché en main avant de profiter de l’ouverture entre Final Cup et Birds Eye Blue. Ce dernier était déjà battu. In Your Face était lancé en épaisseur et a fait illusion à l’entrée de la ligne droite, mais Raheeb s’est montré supérieur dans l’emballage final.

Seven Fountains sur le fil

Auteur d’un triplé une semaine plus tôt, Yashin Emamdee a tiré son épingle du jeu hier sur Seven Fountains, qui a créé une petite surprise dans la cinquième épreuve en dominant au poteau le favori Lee’s Star. Ce dernier a obtenu le meilleur parcours sur les barres dans le dos du meneur, mais il lui a manqué ce petit plus sur la fin. Tanjiro effectuait sa première sortie sous la férule de Preetam Daby. Il a pris un bon départ et a contourné le favori pour s’installer en tête, mais Netflix a pris le relais au poteau des 1000m. Une fois aux commandes, Wiggins a réduit quelque peu l’allure, contraignant Poullis à reprendre sa monture pour se retrouver en one off. Netflix a abordé la ligne droite en tête, mais n’a pu prolonger son effort jusqu’au bout. Seven Fountains, il faut le dire, n’avait pas été surclassé à sa dernière sortie dans un Groupe 3. Hier, parti lentement, il a suivi parmi les derniers et a été lancé comme à l’accoutumée en épaisseur à 400 mètres de l’arrivée. Il a grignoté du terrain à chaque foulée sous la monte énergique d’Emamdee avant de coiffer Lee’s Star au poteau. Le malheureux de la course se nomme Mr Leyend, qui n’a pu obtenir le passage voulu à la corde à mi-ligne droite vu que Netflix avait pris appui sur les barres. Lorsque l’ouverture s’est offerte à lui, il s’est rapproché vivement, mais il était déjà trop tard.

A l’occasion de ce week-end de courses, Amardeep Sewdyal n’avait qu’un seul partant, nommément Rob’s Jewel. Ce dernier n’a fait que confirmer son étendard de favori dans ce lot relativement moyen, se permettant même de reléguer son plus proche adversaire par plus de 7L. Lors du 23e acte, ce cheval avait terminé péniblement après avoir lutté pour le commandement face à Ice Run. Il était même rentré distressed à l’écurie. Après un petit break, il avait retrouvé ses automatismes et il semblait même avoir gagné en assurance. De sa première ligne, il n’a laissé le soin à personne de diriger les opérations. Partant sur des bases moyennes sur les deux premiers furlongs, il a ensuite graduellement durci le pas, mettant en difficulté ses adversaires à 600m de l’arrivée. Baron Bellet, le plus accrocheur du peloton, était déjà battu à l’entrée de la ligne droite et lorsque Rama a remis une couche, Rob’s Jewel s’est envolé pour la victoire. Midnight Man a été l’auteur d’une ligne droite remarquée pour compléter le podium.

Temps Fractionnés

1e course: 14.14-12.04-10.88-11.79-11.04-26.63

2e course: 14.66-12.94-12.95-11.23-11.67-10.94-26.13

3e course: 11.99-12.57-11.28-11.89-11.16-25.66

4e course: 7.73-11.54-12.09-10.89-11.62-11.64-26.88

5e course: 13.66-11.71-12.61-11.21-11.79-11.36-27.42

6e course: 7.82-11.57-13.09-11.53-11.81-10.61-24.73

7e course: 14.41-12.24-10.94-11.71-10.93-25.46

Déclarations

SOODESH SEESURRUN

(assistant-entraîneur Karraar et The Brass Bell)

« Comme je l’avais dit auparavant Karraar est un meilleur cheval quand il arrive à diriger les opérations. On craignait beaucoup le favori Beat The Retreat avant la course, mais notre cheval a pu surmonter son couloir moyen pour s’installer assez facilement en tête, avant de donner un joli coup de reins en ligne droite. Karraar est une grosse source de satisfaction et on est ravi pour ses propriétaires qui ont remporté pour la première fois avec lui une course de groupe. On accordait à The Brass Bell une première chance en 0-25 car il restait sur une bonne deuxième place et avait par la suite progressé à l’entraînement. Lee’s Star a quant à lui, réalisé une course satisfaisante se faisant battre par plus fort dans la toute dernière foulée. »

SHIRISH NARANG (entraîneur Swinging Captain)

« Swinging Captain est un jeune cheval très compétitif dans sa classe, mais qui se montre souvent lent à l’ouverture des boîtes de départ. Le jockey a monté une très belle course en faisant preuve de sang froid et l’a laissé courir dans son pas avant de passer à l’offensive au 400m. On a eu certes très chaud sur la fin avec Jullidar, mais on est très content d’avoir pu conserver un mince avantage sur la ligne. »

Trois semaines de suspension et Rs 25 000 d’amende pour Wiggins

Les commissaires ont ouvert une enquête sur le handling de Le Clos dans la quatrième épreuve. Ryan Wiggins a confirmé les instructions de Vincent Allet, qui étaient de courir en tête, avant d’expliquer qu’il a sollicité sa monture afin de monter aux ordres de son entraîneur. L’Australien a ajouté après les 1300m, voyant que Teeha reprenait No Resistance, qu’il a décidé de demander un nouvel effort à sa monture afin de prendre le train à son compte. M. Allet a expliqué qu’il comprend la décision du jockey de monter de cette façon, car Le Clos avait été muni d’œillères et qu’ils voulaient essayer quelque chose de nouveau avec lui. Wiggins a été trouvé coupable de ne pas avoir piloté Le Clos à la satisfaction des commissaires, les faits étant que « after having urged his mount uphill vigorously from the start to approaching the 1200 metres and failing to secure the lead as per instructions, when the pace was a good one and that the horse on his inside was going better than him and when he had the opportunity to give his mount a breather, he failed to do so and instead continued to urge it forward from shortly after leaving the 1200 metres ». Wiggins a écopé de trois semaines de suspension et d’une amende de Rs 25 000.

29e journée — THE 175TH ANNIVERSARY CUP – GR2 – (55+) – 2200M: Enaad le grand absent?

Après les sprinter-milers qui ont eu ce week-end pour apporter les dernières touches en vue de la Coupe d’Or, ce sont les stayers qui effectueront leur retour en piste samedi prochain dans ce qui est communément appelé la revanche du Maiden. Cette course est réservée aux chevaux détenant un rating de 55 ou plus et sera disputée sur 2200m.

Toutefois, de revanche, il pourrait ne pas y avoir car il nous revient qu’Enaad, brillant vainqueur du Ruban Bleu le 3 septembre dernier, pourrait ne pas être de la partie. En effet, il se chuchote que son entourage compte l’aligner directement dans la Coupe d’Or qui se disputera le 28 octobre prochain et qu’un programme de travail a déjà été établi en ce sens.

Si Enaad fait effectivement l’impasse sur le 175e Anniversaire, ce sera l’occasion pour Parachute Man de revoir ses ambitions à la hausse. Le champion de Ricky Maingard été une déception en trois sortie jusqu’ici cette saison et sa cuisante défaite dans le Maiden a même poussé certains à dire qu’il n’est plus le même cheval. À son entourage de démontrer que tel n’est pas le cas. Mais s’il est aligné samedi prochain, Parachute Man, vainqueur l’édition 2016, aura contre lui de rendre du poids à tous ses adversaires car il portera le top weight de 61kg. Ce qui rendrait l’issue de l’épreuve davantage incertaine.

À ce titre, la double candidature de Solar Star et de M L Jet de l’entraînement Rameshwar Gujadhur mérite d’être prise au sérieux. Le premier nommé a certes été une petite déception dans le Ruban Bleu mais on est d’avis qu’il n’a pas été piloté par un Nooresh Juglall au sommet de art ce jour-là. Il vaut certainement plus que sa 4e place à 4,05L d’Enaad. En revanche son compagnon de box, M L Jet, n’est pas passé inaperçu. Il avait terminé sa course sur une plaisante note pour s’octroyer le premier accessit, confirmant par la même que sa superbe prestation dans le Turf Magazine Golden Trophy (3e à 0,65L de Tabreek) a été tout sauf le fruit du hasard. M L Jet a été vu dans d’excellentes dispositions au training et avec le réajustement du handicap, aura une belle carte à jouer.

En l’absence d’Enaad, c’est Disco Al et Vettel qui auront la tâche de suppléer leur illustre compagnon d’entraînement du côté de la casaque bleu électrique et écharpe rouge. Le premier aurait pu mieux faire dans le Maiden s’il avait été plus sagement piloté. On aurait tort de le condamner. En revanche Vettel renouera avec la compétition trois mois après sa dernière course. Il avait été l’Emergency Acceptor dans le Maiden. Miné par des ennuis de santé, il n’a disputé que quatre courses en un an (6 août 2016-1er juillet 2017). Ce qui est loin d’être idéal pour un stayer.

Le champ de cette épreuve pourrait être complété par les deux élèves de Preetam Daby, Kingmambo’s Legacy et Dreamforest. Si le dernier nommé est toujours à la recherche de ses marques au Champ de Mars, en revanche Kingmambo’s Legacy a couru en net progrès à sa deuxième tentative sur notre turf où sa fin de course derrière Speed Limit et Karraar qui a ramené à la raison Beat The Reatreat hier, n’était pas passé inaperçue. Authentique stayer, il appréciera le parcours rallongé. Avec son handicap favorable, Kingmambo’s Legacy s’elancera au départ de cette épreuve avec des ambitions légitimes.

Les partants probables du samedi 7 octobre 2017

1 1850m - 0-25

Zagazig, Charles My Boy, Rasta Rebel, Alberts Day, Anafesto, Prince Ariano, Noordhoek Ice, Prince Of Arabia, Wing Man, Roman Silvanus, Son Of Sardar, Mojo G, Sea Pass

2. 950m - B31

Starsky, Van Der Scaler, Bellicosity, Brachetto, Artic Flyer, Indian Tractor, Tigre Libre, Jungle Path, Red Hot Poker, Mighty Hash, Megamuhti

3. 950M - B46

Promissory, Maestro’s Salute, Answeringenesis, Rogue Runner, Strum, Mount Hillaby, Mr Bond, In The Loop, Fort Ozark, Mystical Twilight, Forward Drive, Act Of Valor, Var’s Dream

4. 1400M - B46

Maestro’s Salute, Promissory, Answeringenesis, Soweto Moon, Strum, Mr Bond, Glorious Goodwood, Burwaaz, Argo Solo, Nordic Storm, In The Loop, Fort Ozark, Mystical Twilight, Our Jet, Schachar, Gimme Green, Kalinago, Glen Coco, Var’s Dream

5. 2100M - B56

Rap Attack, Charleston Hero, Bastille Day, Dustan, Independence, Orange Tractor, Olympic Bolt 6. MTC 175th Anniversary Cup (Gr.2) 2200m - (55+)

Kingmambo’s Legacy, Dreamforest, Disco Al, Vettel, Solar Star, M L Jet, Parachute Man, Mountain Master, Dawn Raid

7. 1850m - B41

Aficionado, Greatfiveeight, Emaar, Beach In A Bottle, Greys Inn Control, Bono Vox, Avail, Castle, Roving Jet, Silver Dice, Top of The Rock, Cula

8 1500m - B36

Rock Hard, Emaar, Cape Horn, Beach In A Bottle, Bezamod, Chester’s Wish, Burwaaz, Imperial Dancer, Redwood Valley, Kimberley, Apple Jack, Silver Dice, It Doesn’t Matter, Brave Leader