28 JANVIER À PETITE RIVIÈRE : Honneur au sega angaze

C’est pour faire revivre le séga engagé que Clarel Armelle, Blakkayo, Ras Natty Baby et les frères Joganah monteront sur scène le 28 janvier. Cette soirée est prévue au Jam Inn Pub à Petite Rivière.

Rendez-vous le samedi 28 janvier pour une soirée entièrement dédiée au séga engagé. L’événement se tiendra à partir du 20h au Jam Inn Pub à Petite Rivière. Sur scène, les incontournables Ram et Nitish Joganah, ainsi que Blakkayo, Ras Natty Baby et Clarel Armelle, l’initiateur du projet. Ce dernier est impatient à l’idée de présenter cette soirée exceptionnelle au public. “Ce retour aux sources sera une belle manière de rendre hommage à tous ces artistes qui ont contribué à notre musique locale. Kouma mwa, ena boukou dimounn inn grandi ek ki ti bann gran fann lamizik angaze. Mo extra kontan pou remet sa lor sirkwi parski li inportan ki nou pa bliye bann ki finn fer sa lamizik la viv pandan boukou banane.”

C’est dans le sillage de la sortie du DVD de Ram Joganah que Clarel Armelle a ressenti le besoin de réunir des artistes et le public autour du séga engagé. “C’est une musique qu’on a trop délaissée ces dernières années. Bann zenn zenerasion pa konn sa bann morso la. Pourtant, ce sont des textes inspirés de la vie quotidienne d’où l’on peut encore tirer des leçons. Il était donc important de ressortir ces tubes du placard.” Au programme d’A Nou Leve Sega Angaze, un répertoire de plus de quarante morceaux. Parmi, ceux de Siven Chinien, Bam Cuttayen, Kaya, Fanfan, Soley Ruz, Menwar, Grup Fangurin, entre autres.

Un important dispositif est aussi prévu pour que ce live soit inoubliable. “Nou finn prevwar enn lorkes special ki pou vinn zwe kouma lontan me avek enn son bien meyer. Pou ena sitar, tabla et bien sir ravann.”

Les billets sont déjà en vente à Rs 300 et Rs 500 (VIP) aux endroits suivants : Deejay Music (Rose-Hill), Super U (Grand-Baie et Belle-Rose), Harbour Music (Port-Louis), Dodo Music (Mahébourg) et Master Sound (Bambous). Ils seront disponibles à Rs 350 à la porte.