28E THE HENNESY PARK HOTEL CHALLENGE TROPHY: Vers un duel Kremlin Captain-Prince Of Thieves

Huit chevaux seront au départ de la course principale réservée aux chevaux possédant un Rating de 50 ou plus sur 1400m, qui a été scindée en deux suite à l’annulation d’une épreuve au programme. Kremlin Captain et Prince Of Thieves sont les deux chevaux qui possèdent le plus de classe, mais leurs adversaires, à l’instar de Captain Magpie et Elite Class, peuvent profiter de l’écart au poids pour renverser la vapeur en leur faveur.

Kremlin Captain n’a cessé de grimper les échelons depuis ses débuts sur notre turf pour voir sa valeur passer de 26 à 77. Des boulets sensibles l’ont toutefois contraint à rester éloigné de la compétition depuis la sixième journée, où il avait pris la deuxième place à 0.45L de Hillbrow malgré un parcours compliqué en épaisseur. Après un long break où il a beaucoup nagé, il a graduellement retrouvé son bon niveau. Kremlin Captain affectionne la course avec le pas. À coup sûr, il se placera dans le sillage de The Tripster et Captain Magpie, mais vu la présence du véloce Elite Class à son intérieur, on ne sait s’il pourra s’installer à la corde. Gageons qu’Arnold saura s’adapter à la situation afin de garder assez de ressources pour le sprint final. Kremlin demeure un sujet de classe et s’il obtient un parcours limpide, il aura le droit de prétendre à sa 14e victoire à Maurice.

Prince Of Thieves avait créé une petite surprise lors du 20e acte, mais à sa sortie suivante, il avait subi la supériorité de Beat The Retreat, qui l’avait battu par 1.60L. Le représentant de Gilbert Rousset a été maintenu en pleine forme comme en témoignent ses derniers galops. La présence de plusieurs chevaux rapides pourrait le contraindre à suivre plus en retrait qu’il ne l’aurait souhaité. Toutefois, vu qu’il possède un joli coup de reins, il devrait être parmi les principaux animateurs de la ligne d’arrivée. Captain Magpie s’était effacé dans la ligne droite après avoir mené les débats lors de la 23e journée. Le partant de R. Gujadhur semble avoir amorcé un net regain de forme ces derniers jours. Il trouvera certainement en The Tripster un cheval plus rapide que lui et s’il parvient à se placer dans le sillage du cheval de Jones, il peut, en la faveur de son léger handicap, se montrer plus accrocheur que prévu. Tout comme Kremlin Captain, Elite Class retrouvera la compétition après une longue absence — quatre mois — suite à des ennuis de santé, mais il semble remis. Toutefois, il a déjà couru trois fois cette saison avec à la clé une victoire à ses débuts. Il retrouvera son jockey fétiche, Rye Joorawon, avec lequel il a remporté cinq de ses neuf victoires. Il pourra profiter de sa fraîcheur et de sa première ligne pour suivre en position idéale, tout en gardant ses pincipaux adversaires en épaisseur sur la partie initiale. S’il retrouve son meilleur niveau, Elite Class peut se montrer très dangereux avec 54.5kg sur le dos. Le poids plume peut également permettre à The Tripster d’accrocher un petit chèque si son cavalier parvient à bien doser ses efforts.

Les autres épreuves

1e course: Montante peut offrir une 4e victoire à Shyam Hurchund

L’épreuve d’ouverture de cette 28e journée sera disputée sur 1600m pour la fourchette de 0-20. Montante, qui a récemment intégré le yard de Shyam Hurchund, demeure le plus régulier du lot avec une victoire et trois deuxième place en cinq sorties cette saison. Il a été maintenu en bonne condition. La présence de plusieurs chevaux rapides devrait servir ses desseins et il misera sur son bon finish pour faire la différence en ligne droite. Bridegroom Bertie aurait pu l’emporter la dernière fois s’il n’avait pas versé en ligne droite. Véloce, il devrait facilement trouver les barres derrière le meneur avec sa 2e ligne. Le rallongement du parcours est dans ses cordes et il part avec une bonne chance. Surprenant vainqueur à sa dernière sortie, Commodus bénéficiera une nouvelle fois de la décharge de l’apprenti Allyhosain. Toujours dans de belles dispositions, il peut une nouvelle fois faire sentir sa présence. Caracal n’avait été qu’un simple figurant la dernière fois, mais il est en progrès à l’entraînement et peut jouer un rôle intéressant à ce niveau. Malgré ses 10 ans, le gris Lividus s’est montré régulier cette saison. Il pourrait être tenté d’adopter la position tête et corde si Young Royal ne s’applique pas au départ.

2e course: Gold Medalist peut ouvrir son compteur mauricien

La deuxième course au programme est réservée aux nouveaux chevaux dans la fourchette 0-26. Le favori se nomme Gold Medalist, qui reste sur deux bonnes tentatives. En sus d’un parcours laborieux la dernière fois, il s’était montré ardent avec l’apport des œillères. Son entraineur a pris la décision de lui enlever ce harnachement et la première ligne aidant, il devrait se retrouver dans une striking position avant de faire valoir son finish. Al Hamd avait déçu ses nombreux partisans à ses débuts en n’occupant qu’une modeste 6e place à l’arrivée. Le cheval semble moins enrobé avec un galop de course dans les jambes et, en cas de défaillance du favori, il peut s’imposer. Secret Idea n’a pas été surclassé à sa dernière sortie. Il a progressé et sera compétitif pour un podium. Gondwana avait eu un parcours éreintant à sa dernière sortie et était resté sans accélération. Rapide, il pourrait s’emparer du commandement et offrir une bonne résistance. Euroklidon n’a pas été si ridicule à ses débuts sur le sprint. Le rallongement du parcours est à son avantage, et si surprise il y a, elle pourrait venir de lui.

3e course: Seeking The Dream au finish

L’entraineur Patrick Merven semble en position de force dans la troisième épreuve avec Seven League Boots et Seeking The Dream, qui ont tous deux visité la winner’s enclosure cette saison. La présence de plusieurs chevaux rapides, le parcours réduit et la ligne moyenne de Seven League Boots sont sans doute les raisons qui ont poussé Imran Chisty à opter pour Seeking The Dream. Muni à nouveau des Side Winkers, il peut mettre en exerce ses qualités de finisseurs pour dominer ce petit champ si le train est lancé. Il devra se méfier de Heart Of Darkness qui descend de classe, et qui aura la remise de 4 kg de l’apprenti Allyhosain. Vu son gabarit, le parcours du jour ne devrait lui poser de problèmes. Il pourrait être tenté de diriger les opérations de sa deuxième ligne s’il parvient à contourner Emblem Royal. Ce dernier reste sur deux victoires acquises de bout en bout, mais la présence d’autres chevaux rapides devrait lui compliquer la tâche. Seven Oceans a été mis sur sa fraîcheur et revient après un break de huit semaines. S’il se montre moins difficile en ligne droite, il peut se montrer dangereux dans l’emballage final.

4e course: Ice Run peut réussir le pillar to post

Convaincant vainqueur lors de la 23e journée en B36, Ice Run fait figure d’épouvantail dans The Backstage Challenge Trophy, bien qu’il monte de classe. Cet alezan de Patrick Merven avait remporté les 1365m par 3.90L devant Baron Bellet en 1.22.06, ce qui constitue le deuxième meilleur temps pour un vainqueur cette saison sur la distance. Ice Run n’a fait que confirmer ses bonnes dispositions à l’heure des galops. On le voit facilement se hisser en tête et réussir le pillar to post. Le train de la course devrait servir les desseins des finisseurs à l’instar d’Antwerp et Plain Of Widsom. Ce dernier est aligné pour la deuxième semaine consécutive et on croit savoir que c’est sa dernière course qui est derrière le départ de Robert Khathi. Antwerp aura contre lui le fait de s’élancer de l’extérieur et, avec plusieurs chevaux rapides à son intérieur, il risque de se retrouver plus en retrait que prévu. Dealder’s Charm avait été très joué il y a deux semaines et s’il est lancé au moment opportun, il peut viser un podium. Evergreen est déclassé à ce niveau. Il aura pour lui sa ligne intérieure et les 4kg de décharge de son apprenti. En cas de défaillance du favori, il pourrait être le premier à mettre le nez devant.

5e course: Ernie peut se retrouver

The Sunshine Challenge Trophy accueillera comme l’épreuve phare les chevaux possédant un Rating de 50 ou plus sur 1400m. A première vue, la victoire devrait se jouer entre Ernie et One Cool Dude, mais une fois de plus gare aux poids plume et moyens de la course. Ernie aurait pu réussir une meilleure moisson s’il n’avait pas joué de malchance à sa troisième sortie. Après son succès sur 950m, il est toutefois rentré dans le rang, battu à chaque fois par Beat The Retreat. Il donne l’impression d’avoir pris du poil de la bête si l’on se fie à ses derniers galops. Ernie préfère courir sur les barres et il aura le handicap de sa septième ligne à surmonter s’il ne veut pas se retrouver en épaisseur. Si Ségeon parvient à l’installer à la corde, il devrait nous sortir un bon finish. One Cool Dude est également réputé pour sa belle pointe de vitesse finale. Le représentant de Ricky Maingard avait précédé Ernie lors de leur dernière confrontation et, dans ce lot, sa candidature mérite d’être prise très au sérieux. Scotsnog demeure un cheval à grand cœur. Il avait montré ses limites sur 2400m dans le Maiden, mais semble avoir bien récupéré de cette course. La transition à 1400m n’est pas forcément l’idéal, mais comme il compte deux victoires sur la distance, il faudra compter avec lui pour le podium. Nordic Warrior mènera sans doute les débats dans ce lot. Le cheval d’Alain Perdrau a été entraîné avec soin après sa dernière course, et il semble avoir retrouvé tous ses automatismes. Si Ramsamy parvient à bien doser ses efforts, il peut ne pas être rejoint. Les autres partants viennent tenter leur chance à un niveau supérieur, mais ils peuvent profiter de leur handicap favorable pour se glisser en fin des combinaisons.

7e course: Lutte entre les deux gris à prévoir

La septième épreuve pourrait se résumer à un duel entre les deux gris, Sir Earl Grey et Burg. Le premier nommé a constamment progressé et, à sa dernière sortie, il s’était retrouvé plus en retrait que prévu, mais n’avait échoué qu’à 0.15L de Do Be Snappy, sur lequel il avait refait du terrain dans l’emballage final. De sa première ligne, Sir Earl Grey pourra suivre les manœuvres de très près et s’il répète sa dernière course, il peut renouer avec le succès. Burg ne doit pas être condamné sur son dernier échec, car il avait été gêné à 150m du but. Auparavant, il avait ouvert son palmarès mauricien sur le parcours du jour dans une valeur inférieure. Cet élève de Shirish Narang a donné satisfaction à l’heure des galops et il peut se racheter s’il obtient une fin de course sans encombre. Five Star Rock S’est contenté des accessits cette saison et il nous revient en compétition après plus de deux mois. Il demeure redoutable lorsqu’il peut dicter son propre rythme. La présence des véloces Streetbouncer et Jama à son intérieur pourrait lui compliquer la tâche, mais s’il parvient à les contourner sans trop d’effort sur les premiers 300m, il pourra se montrer très accrocheur. Streetbouncer a travaillé sa tenue ses derniers temps, mais n’ayant pas fait ses preuves sur 1500m, ses chances sont minimes. En revanche, Jama devrait mieux faire sur la distance après un essai peu concluant sur 2200m. Des progrès sont attendus de la part de Winter Is Coming, qui sera muni d’oeillères pour la première fois.

8e course: Conditions idéales pour Chap Trap

La dernière course de cette 28e journée courue sur 1400m s’annonce disputée avec plusieurs prétendants valables à la victoire. Nous accorderons l’avantage à Chap Trap. Pour cause: il a tenu tête à Ready To Attack, Kremlin Captain et autre Silver Snallfes lors de ses derniers galops. Véloce, il pourra suivre en position idéale dans le dos du ou des meneurs avec une première ligne et, dans ces conditions, il peut renouer avec le succès. Social Network avait été mal piloté à sa dernière sortie. D’ailleurs, Jeanot Bardottier a été sanctionné par les commissaires de course. S’il arrive à déborder Magic Jay au départ, il aura certainement une bonne chance de vaincre ce lot. Le représentant de Narang aura pour lui, sa ligne intérieure et sur ses dernières performances, il reste une première chance. Red China n’a pas été ridicule en attentiste la dernière fois dans une classe supérieure. Il s’élancera une nouvelle fois à l’extérieur, mais s’il arrive à surmonter ce handicap, il fera l’arrivée. Craftsman revient sur le sprint après sa surprenante deuxième place en compagnie plus relevée. Il respire toujours la santé et peut se mêler à la lutte finale s’il obtient une fin de course sans encombre. On accordera également une chance d’outsider à Rum Tum Tugger, qui a travaillé en progrès.