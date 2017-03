2E JOURNÉE: Rousset en force

L'heure est à la deuxième journée qui aura comme course principale une épreuve de Groupe 3 pour les chevaux de la valeur 50 et plus. Force est de constater que Gilbert Rousset est fortement représenté pour remporter cette épreuve, avec trois partants formant partie des entrées, mais Ricky Maingard n'a pas encore dit son dernier mot avec la candidature de One Cool Dude et Chinese Gold respectivement.

Reim est le seul représentant de Ramapatee Gujadhur alors que le champion de 2016 peut aligner Charles Lytton, Prince Of Thieves et Recall To Life. C'est sur un sprint de 1365m que ces chevaux seront en compétition. À l'entraînement ce matin, Reim a fait bonne impressionalors que Charles Lytton et Prince Of Thieves se sont aussi fait remarquer. One Cool Dude est à l'entraînement depuis plusieurs semaines et on aura noté qu'il affiche lui aussi de bonnes dispositions tout comme Chiunese Gold. Finalement du côté de Rameshwar Gujadhur, ce sont ML Jet et Blow Me Away qui ont été choisis. On s'attend donc à vivre un sprint remarquable.

Rama/Perdrau : c'est fini !

L’association 2017 entre Alain Perdrau et Swapneel Rama n’aura duré qu’une journée. Celle de la Duchesse qui a souri au jockey avec Ready To Attack sous les couleurs de Gujadhur, mais dont les deux non-réussites des favoris Black Tractor (3e) et Sunset Breeze (4e), et celle du nouveau Golden Ball (2e) lui ont finalement causé sa perte d’emploi hier. Rama est passé depuis ce matin en freelance. Il a été vu à l’entraînement sur des chevaux de Rameshwar Gujadhur.

7 barrier trials ce matin

On a eu droit à pas moins de sept barrier trials ce matin et 16 nouvelles unités ont effectué leur essai aux stalles. Mexican Sun (Vincent Allet) a réalisé moins d’une minute sur 1000m quand il a dominé Kimberly (Robert Khathi) et Supreme Power (Vinay Naiko). Le jeune Whitout A Doubt (Steven Arnold) s’est distingué face à Ramaas (Vikram Sola) et Dark Force (Rye Joorawon). Il faudrait ici souligner que le dernier nommé, quelque peu en retrait dans la partie initiale, est revenu par la suite.

Les autres essais aux stalles ont concerné The Boxter (Matthew Palmer) et Aspara (Brandon Lerena). Puis on a vu Logan (Kevin Ghunowa), Benzamod (Karis Teetan) et Studiolo (Steven Arnold). Zen Master (Jeanot Bardottier) s’est exercé aux côtés d’A P Strike. Shap Shap (Ryan Wiggins) n’a éprouvé aucune difficulté pour dominer Pimpernel et Battle Rady. Enfin, Anton Ruskin s’est montré supérieur à Man Of Maroon.

Jean-Michel Henry perd Midnite Zone

Midnite Zone, qui faisait partie du contingent de nouveaux chevaux qui était attendu hier après-midi en provenance d’Afrique du Sud, a dû être euthanasié à bord. Selon nos renseignements, il s’avère que le cheval a fait des siennes et a tenté de sortir de sa stalle. Malheureusement pour lui, une fracture a été constatée au niveau de deux pieds et le vétérinaire qui accompagnait les chevaux n’a pas eu d’autre choix que de l’euthanasier. L’entraîneur Jean-Michel Henry comptait beaucoup avec Midnite Zone vu que celui-ci possédait un bon palmarès de trois victoires et six placés en 16 tentatives. Il était même parvenu à se placer dans une épreuve de Grade 3. À noter que tous les autres chevaux sont bien arrivés.

Matthew Palmer en action

Arrivé dimanche après-midi en provenance d’Australie, la cravache d’Amardeep Sewdyal, Matthew Palmer, a vite rejoint le Champ de Mars hier où il a fait connaissance avec ses noveaux partenaires. Ce matin, il a participé aux galops et était en action lors d’un barrier trial. À l’issue de la séance d’entraînement, il a effectué un tour de piste à pied en compagnie de son entraîneur. Il serait aussi bon de souligner que Robert Khathi, qui s’était blessé samedi lors de sa chute sur Mountain Master, a repris les étriers et sera en selle samedi. Par contre, Yashin Emamdee n’était pas présent. Si son absence se confirme, Rameshwar Gujadhur se tournera vers Swapneel Rama et Dinesh Sooful pour le suppléer.