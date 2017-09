Ces 3 C qui nous échappent tant

Les pays scandinaves, l’Allemagne et Singapour comptent parmi les pays les moins rongés par la crispation que la mondialisation impose indistinctement. Bien qu’il n’existe point de recette miracle, voici les trois éléments communs qui nous semblent les plus déterminants : la Cohérence des politiques appliquées, la Complémentarité des institutions publiques comme privées et la Collaboration de toutes les parties prenantes. Evidemment, les 3 C ne se décrètent pas.

L’autre C, c’est à dire la Croissance du Produit intérieur brut, n’étant pas une fin en soi, mais un moyen pour s’efforcer d’intégrer et de récompenser l’effort consenti par un maximum de citoyens. Le contenu des médias représente plutôt fidèlement les comportements des acteurs politiques, sociaux et économiques. Au-delà de la faible proportion des faits divers relatés (sans doute symptomatiques d’un système moins tortueux et marginalisant et, en contrepartie, des « soupapes » de stress, tels les loisirs, plus accessibles, variés et sains), les « débats » polarisants et crétinisants attirent moins de couverture et naturellement moins d’audience aussi. Le monde des pays susmentionnés dégage bien plus de couleurs, de subtilités, surtout moins d’ondes négatives.

Hélas, Maurice a choisi la voie autodestructrice fondée sur l’assistanat des conglomérats. Si la ponctuation permanente sur les salaires à travers la dépréciation de la roupie parasite le moteur de la compétitivité réelle, soit l’adhésion et la motivation des ressources humaines, l’obsession des Smart Cities dédiées quasi-exclusivement aux étrangers peut prétendre au titre de première mondiale ! Si ici, des décennies de mépris d’en-haut ont fini par saper la confiance d’en bas, là-bas l’exemplarité des dirigeants tend à rassurer.

Les ressorts de notre système ont de toute évidence mal vieilli, mais depuis le début de 2015 plusieurs sont manifestement cassés. L’espoir d’un renversement de situation ne va jamais jaillir sans la fin des jeux du déni et de pa-mwa-li-sa. Les « scandales » pouvant même servir d’écran de fumée aux dérives profondes. Autrement, nous allons continuer de subir la tyrannie des 0,1%, des « experts » et de la corruption…

www.moriszindabad.blogspot.com