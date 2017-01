3. Hommes et femmes en politique et dans les postes de responsabilité

D’après le tableau ci-dessous, le nombre de femmes siégeant au Parlement a sérieusement régressé aux élections de 2014. De quatre femmes seulement en l’an 2000, il y avait eu une progression avec 12 femmes députées en 2005 et 13 en 2010. Le choix de la population mauricienne aux élections de 2014 s’est porté sur un total de 8 femmes et de 62 hommes au Parlement. Réjouissons-nous toutefois que la présidence de notre République soit actuellement assurée par une femme de valeur et une scientifique reconnue sur le plan international.

Députés et parlementaires



Dans le monde du travail

Le nombre de femmes dans des postes de responsabilité dans le Service civil est passé de 80 en l’an 2000 à 240 en 2014 ; soit une augmentation de 23% à 40%, entre l’an 2000 et 2014. Des fonctions importantes sont donc confiées à des femmes bien qualifiées pouvant assumer la prise en charge de décisions et de planification pour le progrès du pays.



Au niveau des salaires

Il y a un écart de salaires dans le secteur privé du monde du travail, car comme publié dans le dernier article, le relevé des chiffres dénote qu’un homme dans un poste de responsabilité touche quelque Rs 41 000 alors qu’une femme n’obtient que quelque Rs 30 000.

