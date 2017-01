LE 30 JANVIER 1948: En mémoire à Mahatma Gandhi

« La lumière s’est éteinte dans nos vies et il y a de l’obscurité partout et je ne sais pas très bien que dire ni comment vous le dire. Notre leader bien-aimé, Bapu, comme nous l’appelions, n’est plus. » C’est en ces termes que, le 30 janvier 1948, Jawaharlall Nehru, Premier ministre de l’Inde annonçait au peuple, la tragique disparition de Mahatma Gandhi qui, quelques heures auparavant, succomba aux balles de Nathuram Godse, nationaliste hindou qui n’avait pu digérer la partition de la grande péninsule.

Tout comme Godse s’était approché de Gandhi, se penchant vers lui en signe de respect, pour ensuite dégainer son arme, la Tamoule, Dhanu, allait le 21 mai 1991, activer sa bombe après s’être penchée pour toucher les pieds de Rajiv Gandhi, Premier ministre de l’Inde de 1984 à 1989 et… Petit enfant de Nehru. En toile de fond : le soutien de ce dernier au gouvernement sri lankais contre les indépendantistes tamouls.

Coïncidence macabre et troublante : Indira Gandhi, unique fille de Nehru et Première ministre de l’Inde, allait, elle aussi, être assassinée le 30 octobre 1984 par ceux qui revêtaient le manteau de la confiance : ses gardes du corps Sikhs ! Le motif : l’attaque du temple d’or par l’armée indienne contre les séparatistes Sikhs.

En ce 30 janvier, alors que nous commémorons la disparition du Mahatma qui grâce à ses méthodes non violentes avait libéré son peuple du joug britannique, ces coïncidences de l’histoire nous rappellent que la lumière, quoique puissante, est constamment menacée par l’intolérance. Elles nous mettent aussi en garde contre notre propre entourage, car le ver des maux humains est souvent au sein même de son fruit. Celui qui, aujourd’hui, vous étreint peut demain vous promettre un funeste destin.

Faudrait-il pour autant céder à l’obscurité du pessimisme et de la paranoïa ? Certainement pas ! Mais, il faut tirer les leçons du passé, en faire une autopsie sous la lumière de la vérité et de la justice. Ne jamais oublier, ne jamais banaliser, favoriser la diversité à la différence et combattre l’ignorance source d’intolérance.

Où en sommes-nous à ce niveau ? L’intolérance et la mésentente ont, chez nous aussi, ses victimes, à l’instar de Kaya, Berger et autres habitants des cités Ste-Claire et Bénin pour ne citer qu’eux. Qu’avons-nous appris ? Sommes-nous mieux armés pour un « plus jamais ça » ?

J’espère bien, mais je ne me contente pas d’y croire, j’essaie d’y contribuer à ma façon, mais j’observe aussi, constamment, sous la loupe de l’histoire tous les faits et gestes de ceux qui sollicitent ma confiance dans l’isoloir, car c’est aussi là que se concrétise l’histoire…