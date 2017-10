3E SALON DE L’AGRICULTURE : Du thé à la menthe à la culture de vers de terre

Toutes celles et ceux intéressés par le monde agricole ont jusqu’à cet après-midi pour faire un tour au troisième Salon de l’Agriculture qui se tient au Domaine Les Pailles. Ce salon est organisé en marge de la Journée mondiale de l’Alimentation et dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l’indépendance. Fort instructif, il réunit des dizaines de stands des divers services de soutien du ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire ainsi que des opérateurs économiques actifs dans le secteur agricole.

Du tout dernier Ice Tea à la menthe de chez Bois-Chéri aux techniques de contrôle des mouches de fruits du service d’entomologie du ministère de tutelle ; des bénéfices que procure la consommation de légumes bio aux techniques de culture de vers de terre si nécessaire à un bon rendement : tout y est. Ce Salon de l’Agriculture où des enseignes connues du secteur de l’agro-alimentaire sont présentes est aussi l’occasion de bonnes affaires. Et de découvertes du monde particulier de certaines espèces comme les abeilles, insectes si indispensables à la chaîne de production alimentaire.

D’emblée, dans son discours de circonstance à l’ouverture officielle du salon, vendredi après-midi, le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, n’a pas manqué d’évoquer les contraintes contemporaines, dont le changement climatique et la diminution des superficies sous culture. Pour lui, ce troisième Salon de l’Agriculture est l’occasion de rendre hommage à l’ensemble des partenaires du secteur agricole.

Dans le cas particulier de l’industrie sucrière, le ministre devait souligner que de tout temps, les acteurs du secteur ont su surmonter les difficultés qui se sont présentées. « Alors que l’on diversifie vers la production d’énergie, d’alcool de canne, d’éthanol et de la mélasse et que le bioplastique représente un potentiel, on parle davantage d’industrie cannière plutôt que d’industrie sucrière », rappelle Mahen Seeruttun.

Le ministre devait évoquer la culture théière comme d’une filière qui offre, à nouveau, de belles perspectives : « Jusqu’à tout récemment, le thé était un secteur qui était en déclin. Si bien que les services de support à ce secteur avaient été démantelés. Mais depuis deux ans, la filière connaît une renaissance. Pour preuve, la toute récente réouverture de l’ancienne usine de Dubreuil ».

De manière générale, le ministre Seeruttun reconnaît qu’au fil du temps, des planteurs ont abusé de l’utilisation de pesticides et autres engrais chimiques avec les risques qui y sont associés à la santé des consommateurs. Il explique que, depuis, des efforts sont entrepris en vue d’inculquer chez les cultivateurs de nouvelles techniques culturales à la fois plus respectueuses de l’environnement et permettant la production de produits plus.

Mahen Seeruttun révèle, à ce propos, que le projet de loi en vue d’une nouvelle législation pour régir l’utilisation des pesticides est actuellement en voie de finalisation au State Law Office et que le projet de loi devrait être présenté à l’Assemblée nationale en vue de son adoption dès la prochaine rentrée parlementaire.

En vue d’accroître la production, il est, par ailleurs, question de doter chaque planteur d’une Soil Health Card susceptible de lui permettre de jauger de la fertilité de ses terres. Ce troisième Salon de l’Agriculture qui coïncide avec la Journée mondiale de l’Alimentation qui sera observée demain lundi 16 octobre restera ouvert jusqu’à cet après-midi au Domaine Les Pailles.