4 JUIN A PAILLES : Damian Marley et l’héritage de Bob

Le plus jeune fils de Bob Marley, Damian a mérité sa place dans le monde du reggae avec des titres comme Make it bun, Welcome do Jamrock, Road to Zion, entre autres. A l’affiche du Festival Sakifo de La Réunion, il sera en concert au SVICC de Pailles le 4 juin à travers l’agence Immedia.

Dix ans le séparent de son frère aîné Ziggy, et Damian a choisi de reprendre le flambeau paternel en inscrivant son reggae dans l’air du temps. Il n'hésite pas à mélanger son reggae jamaïcain au rap américain. La preuve en est avec le titre Road to Zion (2005) réalisé en collaboration avec le rappeur Nas. Il a aussi connu plusieurs collaborations avec ses frères, avec des grands noms du reggae ou encore avec A. R. Rahman.

Junior Gong.

Né à Kingston en 1978, il porte le surnom de Junior Gong, son père étant aussi connu comme Tuff Gong. Sa mère avait été l’une des dernières compagnes de Bob Marley. Cindy Breakspeare, était loin d’être une inconnue à l’époque comme elle avait été élue Miss Monde en 1976.

Damian Marley ne connaîtra pratiquement pas son père, décédé alors qu’il n’a que deux ans. Il débute dans la musique au sein des Shepherds, un groupe d'enfants de chanteurs. Après de nombreuses apparitions scéniques, notamment au Reggae Sunsplash en 1992, le groupe se dissout et Damian s'oriente vers le dancehall. Son premier single Deejay Degree sort en 1993 chez Tuff Gong, le label fondé par son père.

Welcome.

Son premier album, Mr Marley produit par son frère Stephen, sort en 1995. L’opus lui permet de tourner un peu. Damian aiguise son art et revient en 2001 avec Halfway Tree. Dès lors, on perçoit clairement les inspirations multiples de l’artiste et l’influence du hip-hop dans son travail. L'album accueille en invités Bunny Wailer, Capleton, ou encore Bounty Killer. L’opus est très bon mais remporte davantage un succès d’estime. Damian explosera avec son album suivant, Welcome To Jamrock.

Le titre principal de cet album devient un vrai hymne. En 2010 il sort Distant Relatives, un album studio avec d’autres collaborations. Poursuivant les nouvelles expériences, en mai 2011, Damian Marley rejoint le au groupe SuperHeavy, formé par Mick Jagger, avec la chanteuse anglaise Joss Stone, Dave Stewart (du groupe Eurythmics ) et avec le compositeur indien A. R. Rahman.

Annoncé pour le 4 juin au SVICC de Pailles par l’agence Immedia, le concert de Damian Marley débutera à 19h. Les billets sont en vent à Rs 1 500 (assis) et Rs 900 (debout).