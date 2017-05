LE 4 JUIN : Welcome to Jamrock avec Damian Marley

Damian Marley, le plus jeune fils du légendaire Bob Marley aussi connu comme Junior Gong donnera un unique concert dimanche 4 juin à 19 h au SVICC à l’initiative de l’agence Immedia qui fête cette année ses 30 ans. Âgé de 39 ans, le reggaeman, détenteur de trois Grammy Award, sera à Maurice le 4 juin après un concert la veille à La Réunion pour le festival Sakifo.

Selon Rama Poonoosamy de l’agence Immedia, Damian Marley sera accompagné de 15 musiciens qui ont fait leur preuve récemment en Afrique du Sud. Afin de répondre aux exigences techniques d’une manifestation d’une telle envergure, un clavier sera acheminé de l’île de la Réunion, a annoncé Gavin Poonoosamy.

Les billets sont disponibles sur le rezo Otayo (4669999), One Distribution (58468181), L’agence Immedia (2081030) à Rs 900 (débout) et Rs 1500 (assis). 3000 places débout ont été prévues et 1000 sièges rétractables.