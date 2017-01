4 morts pour la seule journée du 1er Janvier 2017

Quatre morts pour le dimanche 1er janvier, c’est le bilan de deux accidents de la route, survenus, à Riambel et Midlands.

Dans le premier cas, une camionnette à bord de laquelle se trouvaient trois personnes a fait une sortie de route avant de se renverser sur un terrain en friche à Riambel. Deux des trois occupants du véhicule sont morts dans l’accident. Il s’agit de deux habitants de Cité Riambel, Benjamin Samoisie, 62 ans, et Francois Lecoquin, 54 ans. Le troisième a été grièvement blessé. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital.

L’autre drame s’est produit à Midlands où une s’est retrouvé dans le caniveau sans explication réelle. Les deux personnes tuées dans cet accident sont Yogeshwaree Pooroosoturamen, une fillette de 4 ans, et sa grand-mère, Dary Pooroosoturamen, 57 ans.

L'année débute donc sur les mêmes bases que l'année dernière qui vait fait 144 victimes de la route.