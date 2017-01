4. RÉPARTITION DES ENFANTS DANS LES FAMILLES MAURICIENNES: De plus en plus de divorces

Hommes et femmes se marient maintenant à un âge plus avancé. La moyenne d’âge du mariage des femmes est passée de 24 ans, en 1990, à 27 ans, en 2015, alors que pour les hommes la moyenne est passée de 27 ans à 30 ans.

Heureusement que 73% des enfants mauriciens vivent avec leurs deux parents, même s’il arrive parfois que des désaccords surgissent et parviennent à être réglés, sans qu’il y ait séparation et divorce.

Quand un divorce est prononcé, les enfants se retrouvent partagés entre papa et maman. Quelque18,5% des enfants mauriciens de parents divorcés vivent dans des familles monoparentales, avec soit maman, soit papa.

Pas moins de 8,5% des enfants se retrouvent dans des familles recomposées; maman ou papa s’étant remarié. L’enfant du nouveau conjoint, s’il y en a, ayant aussi pu rejoindre la famille recomposée, peut dès lors se retrouver avec des demi-frères et sœurs à adopter. Il y a également la possibilité de l’arrivée d’un autre enfant avec le nouveau conjoint. Autant d’ajustements à établir au mieux afin que la vie en famille ne comporte pas trop de problèmes d’adaptation…

Les divorces

- 1584 cas en 2013

- 2 262 cas en 2014

- 2 161 divorces ont été prononcés par la Cour suprême en 2015.

En voici les détails :

- 3 divorces ont été prononcés avant la première année de mariage

- 165 divorces entre 1 à 3 ans de mariage

- 247 divorces entre 3 à 5 ans de mariage

- 572 divorces entre 5 à10 ans

- 471 divorces entre 10 -15 ans

- 515 divorces entre 15 et 25 ans de mariage

- 188 divorces après plus de 25 ans de mariage



La vie des enfants bascule avec la rupture de la cellule familiale

Dans les 2 161 cas de divorces en 2015, 2 040 ont été prononcés chez les couples qui avaient deux enfants ou moins.

Tout échec familial a des répercussions sociales et entraîne des coûts élevés sur le plan:

financier (aide aux familles monoparentales),

humain (plus de psychologues pour soigner les cœurs blessés)

social (possibilité de retard dans les études et de blocage dans la vie professionnelle).

Les divorces fragilisent hommes et femmes, alors que la présence du conjoint leur procure plus de stabilité dans la société.

Ce sont en majorité les épouses qui demandent le divorce, bien que dans quelque 25% des cas, c’est le mari et femme qui le demandent ensemble. Quelque 721 couples, demandant le divorce, soit 33,4% d’entre eux, n’avaient pas d’enfant.

Avec la séparation des parents, les enfants se retrouvent départagés entre papa et maman, les jours de garde et de visite étant décidés par la Cour qui a pour mission de prendre des décisions en fonction du bien-être de l’enfant:

- 721 couples ayant obtenu le divorce en 2015 avaient un enfant

- 544 couples ayant obtenu le divorce en 2015 avaient deux enfants

- 180 couples avaient trois enfants

- 37 couples avaient plus de quatre enfants.

- 6 couples avaient cinq enfants ou plus.

Divorces selon le nombre d’enfants dépendants en 2015



Les divorces restent associés à beaucoup de souffrances, d’où l’importance de faire, au départ, des choix judicieux et, quand les problèmes surgissent, d’un accompagnement pour les couples afin de les aider à recréer des liens et de recommencer la route ensemble, même s’il y a eu des séparations passagères.

À suivre : 5. Problèmes impliquant jeunes, police et judiciaire