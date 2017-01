40 ANS DE FREE SECONDARY EDUCATION CETTE ANNÉE : Accès gratuit mais une éducation fort coûteuse

Les manuels, les leçons particulières et certaines matières techniques coûtent cher aux parents

Des professionnels du secondaire : « L'enjeu aujourd'hui est de rehausser la qualité de l'éducation »

L'année scolaire 2017, qui débute lundi, marque une date importante, soit les 40 ans de l'éducation secondaire gratuite à Maurice. Une promesse électorale faite en décembre 1976 dans le sillage des revendications du mouvement estudiantin Mai 75 a ouvert, en janvier 1977, la porte des collèges aux jeunes Mauriciens sans qu'ils aient à mettre la main à la poche. Une mesure bien accueillie dans l'ensemble de la population mais, au fil des années, d'autres facteurs ont pris le dessus et obligent les parents à débourser gros pour les études de leurs enfants. La gratuité... pas tout à fait, et ce tandis que de nombreux jeunes n'arrivent pas à aller au bout de leur scolarité secondaire pour d'autres raisons.

Il est un fait que l'éducation secondaire gratuite a eu un impact significatif sur la vie sociale de la population et a contribué au développement socio-économique du pays. « Il n'y a aucun doute que l'éducation gratuite a été extrêmement bénéfique au plan social et économique mais aussi pour le développement humain, quels que soient les problèmes que nous avons rencontrés au cours de ces 40 ans », dit Basheer Taleb, dans l'enseignement depuis 1975 et président de la Fédération des managers des collèges privés. « Dans l'ensemble, les professionnels de l'éducation ont bien accueilli cette décision parce que nous avions grandi à une époque où l'aspect financier était un obstacle pour entrer au collège. Beaucoup d'enfants abandonnaient l'école à la fin du primaire et par cette mesure nous étions donc heureux pour l'avenir des jeunes Mauriciens », poursuit-il. Dans son ouvrage intitulé Dans les coulisses de l'Education 1987-2010, Serge Ng Tat Chung, l'ancien recteur du Collège St-Joseph et président de la Private Secondary Education Authority, relève lui aussi cette contrainte financière. « Avant 1976, l'éducation était l'affaire de l'élite académique et d'une élite d'argent à l’exclusion des enfants des masses populaires, de milieux pauvres pour la plupart », écrit-il.

Au moment de l'introduction de la gratuité du secondaire, le pays comptait 131 collèges privés avec 74 599 élèves et seulement cinq collèges d'Etat, qui pouvaient accueillir environ 4 000 élèves. Jusqu'aux années 2000, les collèges privés absorbaient la plus grosse proportion de la population estudiantine. Mais l’État est beaucoup plus impliqué aujourd'hui dans le domaine du secondaire, avec 62 écoles réparties dans tous les districts du pays. Et l'an dernier, 48 738 élèves se trouvaient dans ces établissements, tandis que les 80 “fully grand-aided private colleges” (excluant Rodrigues) ont assuré l'éducation de 63 000 élèves l'année dernière. Soulignons aussi la baisse constante de la population estudiantine secondaire depuis plusieurs années du fait d'une baisse démographique.

La gratuité de l'éducation secondaire est arrivée soudainement et sans aucune planification. Mais les professionnels de l'éducation secondaire admettent qu'au fil de ces 40 ans, il y a eu, « beaucoup d'améliorations », tant au niveau de l'environnement physique qu'à celui de l'organisation des écoles de même que dans le domaine de l'enseignement . « C'est vrai qu'il y a eu du progrès depuis 1977, mais certaines initiatives étaient plutôt au gré des politiciens et ne correspondaient pas aux besoins réels du pays. On aurait pu faire mieux », croit Basheer Taleb.

Le privé étant le principal « provider » de l'éducation secondaire à l'époque, la PSSA a été un maillon indispensable dans la mise en œuvre de la politique de la gratuité. « On a été pris par surprise lorsque le gouvernement nous a confié la mise en pratique de cette mesure. Il fallait rapidement mettre au point un système de subvention qui soit juste et fiable et s'assurer que les écoles respectaient un certain nombre de critères de base pour bénéficier de ces subventions. On prenait en compte le nombre d'élèves, la qualité des infrastructures des écoles », raconte un cadre de cet organisme. Et ce dernier de rappeler le “stoppage of grants” d'une vingtaine de collèges en 1982 en raison du non-respect des critères, entraînant alors leur fermeture.

S'il est vrai que l'accès au collège est gratuit pour tous les citoyens, il existe toujours des inégalités de chances dues encore une fois, selon des observateurs, aux moyens financiers des apprenants. En fait, la compétition à outrance dirigée vers l'obtention des bourses d'études à la fin du HSC a gagné l'ensemble des collèges, accentuant par la même occasion le système de leçons particulières. « Il y a eu une augmentation dans la demande des leçons particulières. Ceux qui ont les moyens financiers peuvent payer des leçons à des prix forts et dans toutes les matières. L'écart s'est agrandi entre les riches et les pauvres. Les inégalités se sont accentuées », note un chef d'établissement. Outre les dépenses pour les leçons particulières (jusqu'à Rs 1 200 par mois pour une seule matière en Lower VI), les parents déboursent aussi une somme importante chaque année pour l'achat des manuels. Une tournée dans les librairies durant la semaine ramène à la cruelle réalité des parents aux faibles revenus : Rs 200 et Rs 350 l’unité pour les petites classes et entre Rs 500 à Rs 1 000 l’unité pour les grandes. Les parents dont les enfants optent pour les matières techniques en SC/HSC, telles Arts & Design ou Food & Nutrition, doivent prévoir un budget chaque mois pour l'achat de produits et autres matériels nécessaires pour les travaux pratiques au collège.

Le désintéressement aux études et l'abandon du collège, malgré la gratuité de l'éducation, deviennent, aux dires des responsables du secondaire, un problème aggravant. « Le “drop-out” est devenu un problème sérieux. Beaucoup de nos jeunes n'arrivent pas à suivre le rythme et préfèrent s'en aller », dit un directeur d'un collège de l'Est.

Selon plusieurs responsables de collèges interrogés par rapport au bilan de ces 40 ans de gratuité du secondaire, l'enjeu, aujourd'hui, est de rehausser la qualité de l'éducation ainsi que d'intéresser les jeunes à l'école. « Il faut impérativement rehausser la qualité de l'éducation et appréhender l'avenir. Il nous voir quel type d'apprenant le pays veut avoir à la sortie du secondaire », dit le président de la Fédération des managers des collèges privés.

Paradoxalement, alors que l'éducation est gratuite, la PSEA reçoit de plus en plus de demandes de permis chaque année pour l'ouverture d'établissements payants. « Il y a une demande aujourd'hui pour un autre type d'éducation », dit à ce sujet un officier de cet organisme.