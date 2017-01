5 FÉVRIER A MONT CHOISY : Le ballet du feu

Une grande rencontre ouverte à tous autour de l’élément feu. Danseurs, cracheurs, jongleurs, spectateurs et passionnés de beaux spectacles sont invités sur la plage de Mont Choisy, le 5 février, à partir de 18h. The North is on Fire espère être la première d’une série de rencontres du genre, basé sur le principe du partage.

L’air s’embrasera sur la plage de Mont Choisy après le coucher du soleil, le 5 février. Les amoureux du feu s’y sont donné rendez-vous pour vivre collectivement cette passion ardente et permettre à leurs fantasmes de s’enflammer. Les uns cracheront des flammes, d’autres feront danser des boules de feu et enverront des étincelles dans le ciel au rythme des ravannes et des percussions, qui ont aussi été invitées à cette grande rencontre. Ouvert à tous, basé sur un principe de partage et d’échange, l’événement, baptisé The North is on Fire, sera en lui-même tout un spectacle.

A man on fire.

“Initialement, je voulais réunir quelques amis qui sont dans le domaine et quelques percussionnistes pour une rencontre. Finalement, je me suis dit qu’il vaudrait mieux l’ouvrir à tous pour permettre à toutes ces personnes qui ont la même passion de se rencontrer et de se connaître”, dit Giovanni Boyaram, responsable de la troupe Men on Fire.

Le personnage ne nous est pas inconnu. Dès 2009, il présentait ces spectacles montés autour du feu. Depuis, Giovanni Boyaram s’est perfectionné dans le domaine. En sus de se produire dans les hôtels, il participe également à d’autres événements publics et privés où les passages de Men on Fire ne laissent personne de glace.

Le maniement des flammes est un art. Le feu est entraîné dans un grand ballet où l’élément s’envole, virevolte, danse au bout des bois, des éventails ou des chaînes. À chacun ses spécialités et ses techniques. L’effet combiné est souvent des plus impressionnants.

Partager la flamme.

Ainsi, explique Giovanni Boyaram, qui est l’un des pionniers dans le domaine, il y a ceux qui le font en professionnels et d’autres pour le simple plaisir. “Ce sont toutes ces personnes que nous espérons réunir dans un esprit de partage et sans aucune compétition.” Lors de la rencontre du 5 février, chacun sera libre de s’exprimer comme il le voudra. Les musiciens seront présents pour participer à la fête.

Jouer et jongler avec le feu est aussi une thérapie, précise Giovanni Boyaram. Le maniement des flammes ne se fait pas n’importe comment et requiert une concentration de chaque instant. S’il se laisse manipuler, le feu reste un élément indomptable, qui reprend ses réflexes de bête sauvage si on détourne son attention de lui. Les morsures sont alors douloureuses. “Il faut savoir témoigner du respect envers le feu quand on le manie. Tous ceux qui commencent se brûlent. Raison pour laquelle il vaut mieux être encadré par un professionnel. Cette rencontre sera une occasion pour les personnes intéressées d’avoir les bons conseils.”

Rendez-vous est donné à tous sur la plage, à partir de 18h. Plusieurs groupes ont été spécifiquement invités, mais les portes restent grandes ouvertes à ceux qui souhaitent danser avec le feu.