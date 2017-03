LE 5 MAI À BELLE VUE : Gentleman pour relancer le Festival Reggae Donnsa

Après six éditions et cinq ans de silence, le Festival Reggae Donnsa revient avec la volonté de faire aussi grand que les précédentes fois. Le 5 mai, rendez-vous est donné au stade Anjalay de Belle Vue. À l’affiche Gentleman, le reggaeman le plus vendu après Bob Marley, ainsi que Linzy Bacbotte-Raya, Ras Natty Baby, The Prophecy, Lin, entre autres. Bruno Raya, de Live & Direct Entertainment, en parle.

Les Festivals Reggae Donnsa, ce sont des stades ou autres terrains convertis en lieux de concerts remplis à ras bord, sur lesquels planent l’esprit reggae et la positive attitude qui habitent cette musique. Après six éditions de haute facture, la grand-messe mauricienne du reggae/seggae s’était murée dans le silence pendant cinq années. Le manque de soutien envers les promoteurs, l’absence de lieux adaptés à ce type d’événements et plusieurs autres contraintes liées à l’absence de vision culturelle des autorités avaient poussé les promoteurs à presser sur la touche pause.

“Dès la première édition, le festival avait été pensé pour être un grand événement qui permettrait aux Mauriciens d’avoir accès à des artistes internationaux de renom, de même qu’à des artistes régionaux et locaux. Durant ces cinq dernières années, comme nous n’avons pas eu le soutien nécessaire, nous avons décidé de ne rien faire plutôt que d’essayer de faire l’événement en petit”, confie Bruno Raya. Précédemment, il a reçu de grosses pointures du reggae/dancehall : Dady Mory, Pierpoljak, Steel Pulse, Morgan Heritage, Tikken Jah Fakoly, Nuttea, Yanis Odua et Etana.

Artistes locaux

Des dizaines de milliers de spectateurs ont vécu les différentes éditions. Pour cette reprise, la grande foule est attendue. L’invité principal de cette septième édition sera Gentleman. Ce reggaeman allemand vivant en Cologne est l’une des nouvelles grandes références de cette musique et a vendu le plus d’albums après Bob Marley. Il sera prochainement dans la région de l’océan Indien. Soutenu par Island Stage, Live & Direct Entertainment a décidé d’entamer les démarches nécessaires pour que Gentleman fasse un saut à Maurice. L’artiste se produira d’abord aux Seychelles et s’envolera pour La Réunion quelques jours après le concert de Belle Vue.

Pour respecter sa philosophie, Reggae Donnsa accueillera aussi d’autres artistes connus du public mauricien sur sa scène. À ce stade des démarches, on peut citer Linzy Bacbotte-Raya, Ras Natty Baby, The Prophecy et Lin. Pas d’Otentikk Street Brothers, car l’un des membres du groupe sera en voyage en Europe. Mais les fans des gars de Plaisance auront largement de quoi se rattraper : le groupe a annoncé son grand concert pour septembre.

Les billets pour cet événement sont en prévente à Rs 500. Le soir du concert l’entrée sera à Rs 600. Des billets VIP à Rs 1,200 sont aussi prévus. Nous reviendrons avec d’autres détails sur cet événement dans nos prochaines éditions.

Gentleman

Il est connu pour plusieurs succès, dont Leave us alone, Dem Gone, Runaway, Superior, Intoxication ou encore Rumours. Originaire d’Allemagne, celui qu’on surnomme Tilman se découvre une passion pour le reggae lors d’un voyage en Jamaïque. De retour, il se produit aux côtés de différents groupes.

Tout au long de voyages et de tournées avec ces groupes, Gentleman se crée une réputation scénique. En 2001, Leave us alone est son premier succès. Suit alors la sortie de l’album Journey to Jah, sur lequel Gentleman fait beaucoup de duos (avec Capleton et Junior Kelly, par exemple).

Deux ans plus tard sort l’album Confidence, sur lequel se trouvent Ras Shiloh, Anthony B, Barrington Levy. Gentleman a été invité en guest star sur l’album True Love de Toots and the Maytals, qui a remporté le Grammy du meilleur album reggae en 2004.

Ensuite, Gentleman fait des tournées, sort un album live et un single de Runaway. Entre 2005 et 2007, il fait des concerts et sort un single intitulé Different Places. En 2007, Gentleman publie son quatrième album, Another Intensity, où l’on trouve à nouveau de nombreux featurings.