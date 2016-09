LE 5 NOVEMBRE À L’AVENTURE DU SUCRE : Et de trois pour Kaz’Out

Douze heures de musique, trois scènes, une pléiade d’artistes, dont Saodaj de La Réunion. Cette troisième édition du Festival Kaz’Out, prévue le samedi 5 novembre à l’Aventure du Sucre, s’annonce grandiose. Imaginé et dirigé en 2013 par Lionel Permal, ce festival musical poursuit sur sa lancée, avec la même volonté de promouvoir la musique et des artistes de tous les univers, dans un esprit d’ouverture et de partage.

Les premières notes du festival Kaz’Out seront balancées à partir de midi. Elles retentiront dans le jardin de l’Aventure du Sucre jusqu’à minuit. Pour que la fête soit une réussite, une programmation exceptionnelle se profile à l’horizon. De quoi sortir le public de la routine pour vivre une nouvelle expérience musicale. Le rendez-vous est fixé le 5 novembre. Pour Lionel Permal, directeur organisateur de la boîte d’événementiel Lively Up, il est important que le public s’empreigne de la philosophie du concept : “get out of your house pour découvrir et s’ouvrir à de nouveaux horizons”.

La machinerie Kaz’Out est bien rodée et constitue une plate-forme pour les artistes connus et moins connus. La réputation du festival n’est plus à faire. De 500 personnes pour la première édition de 2013, les organisateurs ont vu le nombre de personnes tripler lors de la deuxième tentative. L’édition de cette année peut se préparer en toute quiétude. Les teasers annonçant le retour de Kaz’Out font déjà monter la mayonnaise. Le public trépigne d’impatience. Et il n’a pas tort car Lionel Permal a vu les choses en grand : “Pa pou ena zis enn, ni de, me bien trwa la senn.

Du frais et du neuf.

Pour se mettre dans le mood du festival, Lively Up débarque avec les Kaz’Out Off, en amont du grand jour. Le mercredi 2 novembre pour le Jam Dan Lakaz à Cascavelle et le vendredi 4 novembre au Hangar à Pointe aux Canonniers. Pour ces deux dates, les organisateurs lancent un appel à candidatures aux talents locaux. Ils pourront s’inscrire sur le site internet de Lively Up (http://www.livelyup.mu).

Pour la troisième édition de Kaz’Out, l’ex-Blackmen Blues et ses collaborateurs ont fait appel à de nombreux artistes talentueux et créatifs, aux styles et univers divers. Ils donnent la garantie que ce sera “du frais et du neuf pour tous les âges et tous les goûts”. Sur le main stage défileront Guru et la Tribu, featuring Menwar (electro world); La Panthère Noire (hippy hop); Ekzonez (reggae progressif); Kartel Future Sound System (dub, electro, clam, fusion); Street Jammers (reggae, reggae); et Saodaj de La Réunion avec son maloya nomade. Le DJ français Zak Shaker se chargera d’animer la scène du Kaz Apero, aux côtés de plusieurs musiciens, pour mettre en avant le deejaying. “Sa domenn la finn konn enn bon evolision e li inportan ki integre sa dan nou program”, souligne Lionel Permal.

Belles surprises.

La scène Dan Vilaz, dédiée à la musique traditionnelle et typique, prévoit de belles surprises grâce à des jam-sessions. Il y aura également d’autres activités durant la journée : face painting pour les enfants, ateliers d’instruments traditionnels et de sensibilisation écologique, jeux, stands dédiés au tatouage, au henné, au tressage de cheveux, sans oublier la restauration…

Encouragé par un bilan positif et surtout par l’intérêt du public, Lionel Permal se dit rassuré. “Cela nous permet de maintenir le cap des objectifs qu’on s’était fixés au départ. Nous avions fait un plan sur cinq ans. Avec cette nouvelle édition, nous sommes à mi-chemin du projet. Nous savons aujourd’hui que ça vaut le coup de relever les défis. Nous pouvons compter sur la présence d’un gros potentiel de talents, et le festival aide à l’avancement musical.”

Kaz’Out a fait le choix de ne viser aucun public précis. “La porte est ouverte à tous. Que vous soyez amateurs de musique ou pas.” Le but de Kaz’Out est de favoriser la rencontre entre les artistes et le public, dans un espace convivial en plein air.