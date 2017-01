5. Problèmes impliquant jeunes, police et judiciaire

Le rapport “Crime, Justice and Security Statistics” du 12 août 2016 donne une vision d’ensemble du travail de la police et du judiciaire.

Il y a 12 maisons d’arrêt – prisons – dont 11 à Maurice et 1 à Rodrigues, ce qui implique :

•Un personnel de 1 139 officiers en 2015

•Des dépenses de Rs 343 millions (0,6%) des dépenses totales du gouvernement.

•Chaque détenu coûte quelque Rs 750 par jour à l’État.

En 2015 dans nos prisons

En 2015, il y avait une moyenne de 2 128 prisonniers par jour se répartissant ainsi : 1 986 prisonniers, 118 prisonnières et 24 garçons adolescents.

Le rapport fournit quelques détails supplémentaires :

•Sur chaque 100 nouveaux prisonniers admis en 2015 ; 97 étaient des hommes et 3 des femmes.

•40% de ces nouveaux admis se retrouvaient dans le groupe d’âge des 26-35 ans.

Ces chiffres révèlent à quel point le monde des hommes est plus à risques que celui des femmes.

Voici les principales causes d’emprisonnement des 2 218 prisonniers dans les 12 prisons:

- 48% pour vol

- 32% pour fraude et malhonnêteté

- 9% pour la drogue

- 5 % pour agressions

- 1% pour offenses sexuelles

Les agressions sexuelles : 634 cas en 2014 et 686 cas en 2015

Des 634 femmes exposées aux agressions sexuelles en 2014, 65 avaient été violées.

Les chiffres se rapportant à l’année 2015 révèlent que, sur un total de 686 cas d’agressions sexuelles, les faits suivants ont été recensés :

- 61% de ces cas sont par rapport à des agressions dans des maisons privées.

- 22% avaient un lien de parenté avec l’agresseur.

- 63% des cas d’agression concernent des adolescents de moins de 16 ans.

- 91%, soit la grande majorité des victimes des délits sexuels, sont des femmes.

Délinquance juvénile

En 2014, 608 garçons et 78 filles, soit un total de 686 adolescents de 12 à 17 ans de la République de Maurice, ont eu des démêlés avec la police et la justice pour mauvaise conduite et divers délits.

En 2015, 614 garçons et 103 filles du même âge, soit un total de 717 adolescents de 12 à 17 ans, ont eu le même genre de problèmes.

On peut constater que le nombre de filles a sérieusement augmenté en une année, passant de 78 à 103.

Trois centres de détention pour les jeunes

En 2014, 51 jeunes sur 100 000 ont eu des problèmes avec la police et la justice.

En 2015, 81 jeunes sur 100 000 ont eu des problèmes similaires.

Un taux de progression en une seule année qui reflète plus d’indiscipline et d’insécurité.

Le Correctionnal Youth Centre – CYC -, la prison des jeunes garçons est sous la responsabilité du Mauritius Prison Service. Il n’y a pas de prison correspondante pour les filles qui sont toutes envoyées au RYC.

En 2015, 82% des jeunes admis dans le Correctionnal Youth Centres ou Rehabilitation Youth Centre étaient en détention préventive.

Il y a deux Rehabilitation Youth Centres pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans. Ils sont sous la responsabilité du Ministère de la Sécurité sociale : une pour les filles et l’autre pour les garçons.

En 2015, ils étaient 100 dans le centre pour garçons et 113 dans le centre pour filles, ce qui constitue un total de 213 jeunes qui se retrouvent dans ces centres séparés de leurs familles. Quelque 33 des 175 jeunes admis en 2015 sont des cas de « child beyond control ».

À suivre : 6. Problèmes de société: des jeunes, parfois des victimes, parfois des agresseurs