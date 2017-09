50 ANS DE L’INDÉPENDANCE — SBM PAINTING CONTEST : Exprimez votre créativité

Dans le cadre des 50 ans de l’indépendance qui sera célébrée l’année prochaine, la State Bank of Mauritius organise une série d’activités pour marquer d’une pierre blanche cet événement. Le coup d’envoi a été donné lundi avec le lancement d’un concours de peinture, le SBM Painting Contest destiné aux jeunes de 8 à 11 ans (première catégorie) et 12 à 15 ans (seconde catégorie). L’objectif de ce concours est de promouvoir la créativité artistique chez les jeunes et de découvrir de nouveaux talents. La SBM s’est associée avec l’agence Immedia et a obtenu l’accord du ministère de l’Education dans la cadre de l’organisation de ce concours.

Raj Dussoye, CEO de la SBM, Rama Poonoosamy, directeur de l’agence Immedia, ont animé une rencontre avec la presse lundi en compagnie de Subhas Thecka (directeur de SBM Holdings Ltd), Thierry Coret (SBM Head of Marketing and Communications) et Kamini Bubooa, manager chez Immedia. Selon Raj Dussoye, ce concours vise au développement artistique et sensoriel des enfants car l’intelligence artificielle ne peut remplacer la créativité humaine.

Le premier de la catégorie 12 à 15 ans recevra un prix de Rs 50 000, le second Rs 25 000 et le troisième Rs 15 000. Pour ce qui est de la catégorie 8 à 11 ans le lauréat recevra un cash prize de Rs 25 000, le deuxième Rs 15000 et le troisième, Rs 10 000. Rama Poonoosamy a fourni les détails concernant le concours qui sera organisé en deux étapes. Ainsi pour la première étape, les participants devront se pencher sur le thème , un paysage de notre le. Les envois devront parvenir à l’agence Immedia (tel: 2081030) au plus tard le 16 janvier 2018. Le concours est ouvert aux participants de Maurice, de l’île Rodrigues et d’Agalega. Les participants peuvent eux-mêmes choisir leurs matières notamment le water colour, le mix media et le collage.

L’île Maurice sera divisée en dix districts et les deux meilleurs de chaque district seront sélectionnés pour la grande finale. 20 autres seront choisis selon les critères de mérite. Un jury indépendant se penchera sur les 20 oeuvres sélectionnées dans chaque catégorie concernant l’étape finale du concours. Ils seront conviés pour exécuter une nouvelle peinture avec un nouveau thème qui leur sera communiqué deux semaines plus tôt. Les trois premiers de chaque catégorie recevront des prix aussi bien que les institutions scolaires d’où sont issus les gagnants des premiers prix. Chaque participant a le droit d’envoyer une peinture, les oeuvres doivent être réalisées sur un format A3 et le pseudonyme du participant doit paraitre au verso de l’envoi. Chaque participant doit faire parvenir son envoi accompagné de la fiche de participation dûment remplie dans une enveloppe mentionnant SBM Painting Contest ainsi que la catégorie d’âge au plus tard le mardi 16 janvier 2018 chez Immedia à Port-Louis. Les oeuvres primées seront publiées dans un livret qui sera par la suite, distribué dans les écoles.