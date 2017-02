50 ANS DE L'AGENCE IMMEDIA : Prix Edouard Maunick: 134 envois en Kreol sur Port-Louis

Le Kreol affiche une belle santé car l'agence Immedia a enregistré 134 envois en Kreol dans le cadre du Prix de poésie Edouard Maunick sur le thème Port-Louis. Sur les 329 propositions de poèmes inédits, outre les contributions en Kreol, les organisateurs ont reçu 120 poèmes en français et 75 en anglais. Ananda Devi, Shenaz Patel et Kavinien Karupudayyan auront la lourde tâche de désigner le ou la lauréat(e) qui recevra un cash prize de Rs 50 000 des mains de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim à la fin du mois d'avril.

Jouissances et réjouissances

L'autre volet de la conférence de Rama Poonoosamy, le directeur de l'agence Immedia était axé le thème de la 24e édition de la revue littéraire annuelle, Collection Maurice. Pas facile de trouver un thème dans l'air du temps ou à contre temps. Le choix s'est arrêté sur Jouissances et réjouissances, Let's celebrate, Lafaya et les écrivains établis ou en herbe ont jusqu'à la fin de mai pour remettre leurs textes à l'agence Immedia. Les nouvelles en créole, français et anglais retenues par les organisateurs seront publiées dans la nouvelle édition qui sortira à la fin de l'année.

Cette brûlante envie de servir

L'agence Immedia qui fête ses 50 ans cette année donne le coup d'envoi pour une année qui promet d'être riche sur le plan artistique. Depuis sa création en 1987, elle a marqué de son sceau 67 productions théâtrales et débute la saison avec cette brûlante envie de servir qui a reçu le Prix Jean Fanchette en 2015. Cette satire politique compte dans la distribution, Robert Furlong, Jean Claude Catheya, Géraldine Boulle, Darma Mootien. La mise en scène est assurée par Gaston Valayden. Les comédiens répètent depuis trois mois dans le théâtre de Sapsiway à Roches-Brunes. A partir du 27 février, ils seront au théâtre Serge Constantin à Vacoas où la pièce sera jouée les vendredi 3 et le samedi 4 mars à 20h. L'action se déroule dans un futur assez lointain et c'est une satire sur les politiciens qui au lieu de servir le peuple ne pensent qu'à leur gains personnel. Les billets sont en vente sur le rezo Otayo à Rs 300.