55 ANS DE CHANSONS, LE 5 NOVEMBRE :Gérard Louis et Sandra Mayotte changent de registre

C’est à la salle des fêtes du Plaza, à Rose-Hill, que Mario Armel célébrera ses 55 ans de chansons le 5 novembre prochain. Celui qui a régalé les Mauriciens avec son inégalable Kari poson marquera l’événement par le biais d’un bal. Mario Armel reprendra ses plus grands succès : Anita my love, Maria Teresa, Zoubeda, Lina… en live. Il y flottera une ambiance nostalgique ce jour-là, avec la présence de chanteurs, notamment George Wong et Pecos qui eux aussi ont marqué les années 80. Ils ne seront pas les seuls à faire danser le public. Sandra Mayotte, Christian Latour, Audrey Heesong, Les Minstrels, Jocelyn Cartier, Patricia Armel, Katleen Beesoon, Patrick Aglar, Benjamin Paul, David Grenade et DJ Kenzy seront également de la partie. La fête débutera à 15 heures et prendra fin à 22 heures. Les billets, à Rs 525 l’unité, sont disponibles auprès de Monticket.