6. Problèmes de société : des jeunes, parfois des victimes, parfois des agresseurs

Les chiffres relevés du rapport “Crime, Justice and Security Statistics” du 12 aout 2016 révèlent que le “Juvenile Delinquency Rate” était de 10,3% pour les garçons et de 1,8 % pour les filles en 2015, ce qui confirme que le monde des adolescents est beaucoup plus à risque pour les garçons. Ce rapport en page 34 porte l’intertitre “Rise in the number of juvenile delinquants” avec le commentaire suivant « From 2014 to 2015, the juvenile offenders (excluding contraventions) involved in crime and misdemeanours increased by 5% from 686 to 717, due to rises in sexual offenses from 63 to 107 and in assault, from 215 to 257. For the same period, a 15% increase in the juvenile contravened were noted from 1,001 to 1,155. »



Quand les jeunes sont des victimes

Les adolescents victimes sont plus exposés aux brutalités et attaques alors que les d’adolescentes subissent un plus grand nombre d’agressions sexuelles.

En 2014, 64% des homicides intentionnés et 56% des attaques concernaient les adolescents, alors que les filles étaient à 91% victimes des agressions sexuelles.

Quand les jeunes commettent des agressions

Sur un total de 1 687 jeunes : 1 600 garçons et 87 filles ont eu des problèmes de police

Nombre de jeunes (12-17 ans) ayant commis des actes répréhensibles

dans la République de Maurice en 2014



De janvier à juin 2015, les dépenses de l’État associées à l’encadrement des jeunes, faisant face à des problèmes de société et ayant été détachés de leurs familles sont comme suit :

— Rs 27 millions de dépenses comptabilisées dans les Probation Services

— Rs 13 millions au niveau des Youth and Rehabilitation Centres.

Un total donc de Rs 40 millions de dépenses pour six mois pour les jeunes Mauriciens à problèmes.

À suivre 7. Dans le monde de la santé