6E COURSE - THE APEX FUND SERVICES (MAURITIUS) 10TH ANNIVERSARY TROPHY – B 51/1600M : Gharbee veut redorer son blason

C’est une carte vraiment maigrichonne que présente le Mauritius Turf Club après la journée du Maiden. Une épreuve a dû être annulée faute de partants et les entrées de la deuxième course ont été divisées en deux pour qu’il y ait huit courses au programme. Cette épreuve principale est composée de compétiteurs de la classe 5 et ils ne sont que sept au départ. On pense Gharbee suffisamment rétabli pour retourner la situation en sa faveur.

La première constatation de la course est qu’on ne retrouve pas de vrai meneur. Certes, Ashanti Gold s’est déjà attaché à cette mission, mais c’était dans le passé et le gris a depuis perdu de sa vélocité. Cependant, il n’est pas exclu que ce soit lui qui mène le peloton, à moins que ce soit son compagnon de box Independence qui agisse comme leader. On aurait préféré que ce soit Ashanti Gold car, avec une ligne extérieure, il serait condamné à courir avec le nez au vent et se dépenser prématurément dans le parcours. Notons que le choix du jockey a été fait avant le tirage au sort des lignes. Il faut admettre qu’Ashanti Gold a laissé une meilleure impression qu’Independence à l’entraînement et qu’il se retrouve dans une valeur inférieure cette fois. Donc, il est à considérer.

Independence est nettement raccourci par rapport à ses deux dernières courses. Il court toujours après son premier succès au Champ de Mars. A priori, il devrait être bien placé. Ce qu’il lui faudra, c’est d’améliorer son finish vu qu’il a toujours trouvé plus fort que lui sur sa route. Beacon Flare, de chez Patrick Merven, est actuellement dans une bonne voie avec quatre accessits en quatre tentatives. Il porte à nouveau des œillères et pourrait se retrouver juste derrière les chevaux de tête. Il devrait être présent à l’arrivée.

Pierneef pourrait être confronté au même problème que lors de sa dernière course, le manque de rythme. Il paraît toujours bien dans sa peau alors qu’on l’a trouvé dans une meilleure condition auparavant. On le croit capable d’accrocher une place seulement. Nothing Compares sur 1600m, cet engagement peut paraître surprenant, mais son entourage l’a aligné sur ce parcours rallongé dans le but de lui permettre de se remettre dans le coup si jamais il rate son départ. Le parcours pourrait cependant être un peu long, surtout que la lice est placée à 4,50m.

Gharbee revient après sa boiterie de dimanche dernier. S’il est aligné, c’est qu’il est complètement remis de son pépin. Cette fois, c’est sûr. Il reviendra à son ancienne tactique, donc, de l’arrière. Il lui aurait été impossible de vouloir se placer dans le peloton de tête avec une ligne quelconque. Il ne sera pas ardent et attaquera au bon moment pour faire la différence.

LES AUTRES COURSES

1. On prend le pari que Jullidar ouvrira son compteur à l’issue de cette course. Le cheval de Patrick Merven possède, selon nous, la meilleure accélération et il arrivera à temps pour retourner la situation en sa faveur. Le parcours du jour est à son avantage et on est d’avis qu’il n’a pas besoin des œillères pour le moment. La course devrait être menée par Monarchs Emblem, qui a été préféré à Wing Man. Ce cheval revient après plus deux mois directement sur 1600m. On aimerait savoir s’il a eu suffisamment de temps pour se remettre sur le bon pied. Le danger pour Jullidar pourrait venir d’Anafesto, qui se retrouve dans une valeur inférieure, lui qui avait frôlé la victoire lors de la 11e journée. Depuis, il n’a pas réalisé grand-chose. Halabaloo avait eu un parcours difficile lors de la 18e journée. C’est un cheval qui ne doit pas être bousculé au début d’un parcours. S’il reste tranquillement dans son pas, il peut espérer une place. After Midnight a été soigneusement préparé. Son entraîneur a trouvé qu’il fera mieux avec les œillères. Il semble avoir choisi spécialement cette course. Il a du reste remporté sa seule victoire en Afrique du Sud sur le parcours du jour.

2. The Deacon revient à la charge, lui qui a été battu lors de ses deux dernières courses. Il a été décidé de l’aligner dans une valeur supérieure pour qu’il ait moins de charge à porter. Il faut souligner qu’il était retourné avec une boiterie lors de la 20e journée. Il s’est depuis montré bien à son affaire à l’entraînement et il paraît en mesure d’avoir le dernier mot au finish. Pour l’emporter, il lui faudra remonter Var’s Dream, qui l’avait battu le 6 août dernier. Avec Jean-Pierre Guillambert en selle, le cheval de Shyam Hurchund devrait une fois encore mener les opérations et une confirmation de sa part est attendue. Plain Of Wisdom avait réalisé de gros progrès à sa deuxième tentative. Il revient sur 1365m et on appréhende cette distance et les 23m additionnels en raison du placement de la lice. Brachetto avait déçu la dernière fois et on lui accorde une nouvelle chance car il hérité du premier couloir. Al Firenze s’est bien comporté à l’entraînement et son entourage espère le voir débuter sur une bonne note.

3. Sur ce qu’il a démontré la dernière fois avec l’apport d’un bonnet, Seven Carat sera difficile à battre. Son entraîneur estime avoir trouvé l’astuce pour lui permettre de ramener des lauriers. Le cheval se trouve dans une splendide condition et il l’a démontré mardi matin sous la selle de Yashin Emamdee. On le pense plus rapide que Freedom ou Joe’s Legacy, et le bout en bout est largement dans ses cordes. Mais si jamais il est confronté à une certaine résistance et forcé à sortir de son pas, il deviendra vulnérable. Et là, il faut vraiment penser fort pour essayer de trouver qui en profitera. On dira que Brazo en est capable, après sa bonne course sur 1650m, et qu’il devrait être plus à l’aise avec 150m en moins. Duke The Duke devrait courir en progrès vu qu’il rencontre un champ de moindre valeur que lors de ses débuts. Kapiti Coast, qui a changé d’entraîneur, demeure un outsider sur lequel ceux intéressés par les paris spéculatifs tenteront leur chance. À considérer Joe’s Legacy, qui peut, dans un bon jour, retrouver ses jambes d’autrefois.

4. Sunset Breeze aura à cœur de se racheter après avoir été battu à sa deuxième sortie. On mettra cette défaite sur le compte de la seconde course après repos et sur le fait qu’il s’était montré ardent dans le parcours. Il pourrait avoir été trop conservé sur la fraîcheur. Avec sa bonne deuxième ligne, il n’aura pas de mal à bien se placer. La nouvelle unité de Patrick Merven est à prendre au sérieux. C’est un cheval qui a connu une longue préparation et il a laissé une bonne impression à l’entraînement. Comme il a déjà montré du pas, il ne serait pas surprenant de le voir prendre la position tête et corde. Et quand on sait que James Winks est un bon juge du pas, alors attention ! Craftsman ne doit pas être ignoré. Son engagement a été revu à la baisse et il retrouve des adversaires qui sont plus à sa portée. Lord Al n’est pas mal au niveau de la condition, mais il en sera à sa première course de la saison et aurait pu préférer les 1000m pour une reprise. Laughistheanswer mérite considération lui aussi car il s’est montré en constant progrès. Il devrait être mieux placé dans la course cette fois et a le droit de faire l’arrivée.

5. C’est sans doute la course qui s’annonce la plus indécise, même si certains ont fait de Jambamman leur favori. Le style dans lequel il s’est imposé la dernière fois plaide en sa faveur. Force toutefois est de constater qu’il monte en valeur et aura affaire à des adversaires plus coriaces. Il y a The Real Hero qui est, d’après nous, dans de meilleures dispositions au niveau du départ. Il devrait être en mesure de mieux se placer cette fois et on attend une très bonne performance de sa part. Polar Palace voudra démontrer que son succès n’était pas le fruit du hasard ou de l’état de la piste qui avait été en sa faveur. Il affiche toujours une bonne condition et devrait être idéalement placé dans la course. Que dire du “vieux” Bobby Bear, qu’on a trouvé dans une forme nettement améliorée ces derniers jours ? Lui qui a souvent côtoyé des adversaires d’un meilleur niveau devrait se sentir plus à l’aise dans ce lot. Sa dernière course est à mettre aux oubliettes. Red Hot Poker s’est aussi montré à son avantage à l’entraînement. On juge plus juste de le revoir avant de lui accorder une chance.

7. Five Star Rock/Argun, c’est l’intérêt de cette septième course. Apple Pie, le nouveau venu chez Ramapatee Gujadhur, agira lui comme arbitre. Five Star Rock s’était fait rattraper sur 1600m et son entraîneur a dû trouver que le parcours était trop long. Il aura 100m de moins à parcourir et le droit de penser qu’il peut aller jusqu’au bout de la ligne droite. Mais on reste persuadé qu’Apple Pie ne le laissera pas agir à sa guise et le mettra sous pression durant le parcours. C’est son intérêt vu qu’il est un cheval qui doit démarrer de loin. Argun sera alors lui aussi avantagé et la supériorité découlera de celui qui sortira la meilleure accélération. Argun est meilleur finisseur, mais il ne faut pas qu’il soit distancé dans le parcours. Parmi les autres engagés, Chester’s Wish est celui qu’il faut considérer. Il y avait deux mois entre sa troisième place et sa dernière sortie. On peut considérer sa dernière tentative comme une course de rentrée et l’engagement de demain comme l’épreuve visée.

8. Huit chevaux de la valeur 0-20 sur 1365m. On n’aimerait pas avoir plus d’une course par journée pour cette catégorie de compétiteurs. Sur le papier, il faut accorder une bonne chance à Ek Tha Tiger, qui avait été confronté à un parcours difficile le 20 août. Sa bonne ligne devrait lui permettre de mieux se placer derrière Port Albert, qui est bien loti pour mener les opérations. En l’absence de chevaux rapides, il pourrait être vite en tête et s’avérer difficile à reprendre en fin de parcours. Sa condition est actuellement très bonne. Le jeune Captain Nero n’avait pas mal fait avant de passer complètement à côté à sa dernière tentative. Son entraîneur lui fait porter des œillères pour qu’il ne soit plus appliqué. Eathwind’nfire, de chez Vincent Allet, a collectionné les accessits dernièrement. Il avait fait les extérieurs lors de la 17e journée. À la faveur d’une course plus tranquille, il a le droit de viser plus haut. Fyrkat, dont le jockey a été suspendu il y a deux semaines, a déjà dominé ce genre de champ. Il est nettement déclassé au niveau de la valeur et ne part pas battu d’avance, même s’il n’a pas fait sentir sa présence depuis sa dernière victoire.

NOS PRONOSTICS

Jullidar

Anafesto

After Midinght

Halabaloo

The Deacon

Var’s Dream

Plain Of Wisdom

Brachetto

Seven Carat

Joe’s Legacy

Brazo

Duke The Duke

Sunset Breeze

Beluga

Craftsman

Lord Al

The Real Hero

Jambamman

Polar Palace

Bobby Bear

Gharbee

Ashanti Gold

Beacon Flare

Pierneef

Argun

Five Star Rock

Apple Pie

Phiri E Kwatile

Ek Tha Tiger

Port Albert

Captain Nero

Earthwind’nfire